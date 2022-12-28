Татьяна Мишина: «Лучшая фигуристка в этом году — Щербакова. Валиева попала в такую ситуацию, что не смогла себя полностью реализовать»

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина назвала лучших фигуристов по итогам года.

«Лучшая фигуристка в этом году — . Она олимпийская чемпионка, это самое высшее достижение для спортсмена, поэтому назову ее.

Но кроме нее, можем выделить и своего фигуриста — Женю Семененко. В этом году очень ярко прозвучал, но одно дело достичь олимпийской медали, другое дело, просто себя ярко проявить.

Лиза Туктамышева не перестает удивлять своим мастерством. По результатам Олимпиады важно критерии занятые места, Трусова заняла второе место, это тоже высшее достижение. Первое и второе место на Олимпиаде — это высокий уровень.

попала в такую ситуацию, что не смогла себя полностью реализовать, остается сожаление. На Олимпиаде она не смогла справиться с нервами, она была фавориткой до турнира, были высокие шансы, но нервы не железные.

Камила этот сезон прошла очень ярко, прошедший чемпионат России показал, что она ничего не растеряла, четверные прыжки и высокий класс катания. Надеюсь, все разрешится, и она будет дальше кататься, у нее большой запас мастерства, технически и артистически.

В парах молодцы Тарасова и Морозов, их основная медаль — на Олимпиаде, где они заняли второе место», — сказала Мишина.