Татьяна Мишина: «Лучшая фигуристка в этом году — Щербакова. Валиева попала в такую ситуацию, что не смогла себя полностью реализовать»

Теги сборная России женское катание Татьяна Мишина Анна Щербакова Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина назвала лучших фигуристов по итогам года. 

«Лучшая фигуристка в этом году — Анна Щербакова. Она олимпийская чемпионка, это самое высшее достижение для спортсмена, поэтому назову ее.

Но кроме нее, можем выделить и своего фигуриста — Женю Семененко. В этом году очень ярко прозвучал, но одно дело достичь олимпийской медали, другое дело, просто себя ярко проявить.

Лиза Туктамышева не перестает удивлять своим мастерством. По результатам Олимпиады важно критерии занятые места, Трусова заняла второе место, это тоже высшее достижение. Первое и второе место на Олимпиаде — это высокий уровень.

Камила Валиева попала в такую ситуацию, что не смогла себя полностью реализовать, остается сожаление. На Олимпиаде она не смогла справиться с нервами, она была фавориткой до турнира, были высокие шансы, но нервы не железные.

Камила этот сезон прошла очень ярко, прошедший чемпионат России показал, что она ничего не растеряла, четверные прыжки и высокий класс катания. Надеюсь, все разрешится, и она будет дальше кататься, у нее большой запас мастерства, технически и артистически.

В парах молодцы Тарасова и Морозов, их основная медаль — на Олимпиаде, где они заняли второе место», — сказала Мишина.

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19 комментариев

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Dina2
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Лучшая фигуристка в этом году - Саша Трусова. Исполненная Сашей ПП феноменальна и уникальна. И даже звание ОЧ Ани Щербаковой, не отменяет этого.
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Sat397
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Анну лучшей не назвать неудобно, вроде и не лучшая, но и титул все таки главный у неё, по стечению обстоятельств. Да и чревато не похвалить, фанаты набегут мало не покажется.
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Sektor_5
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Ещё одна с Щербаковой.🙈 С чего это вдруг питерские так переобулись, интересно.
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Акакий Акакиевич
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Ответ Оле-Лукойе
Станислав Щербаков и Мишину купил?! Люди добрые, что делается, за спиной Профессора)) Жду новых теорий заговора)
В футболе был миф "Гинер всё купил!", в ФК появился слоган – "Папа Стас всё купил".
Проигравшие ищут оправдание своим поражениям. В этом дело.
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Акакий Акакиевич
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"Щербакова лучшая", – слышно от очередного специалиста, но хейтерки Феечки будут утверждать обратное, ссылаясь на миф о папе Стасе.
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JforJustSkate
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Всем сёстрам по серьгам, и справедливо.
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Oleandra
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Ответ KMR
Намекаете,что АН грешил с ней?
во всяком случае это старая история) но почему-то питерские пары она не назвала..
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Carg0
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Ответ Залина Малина
Все-таки Коляда не зря перешёл к Мишину. У ребят появился точный пример. Семененко вон как "подтянулся". Хотелось бы, чтобы в группе профессора не забывали о второй оценке. Женя и Матвей Ветлугин это, видимо, поняли.
Так а Коляда разве для того к Мишину перешел, чтобы за его счет Женю Семененко подтянули и везде вместо Миши на ГС отправили?
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Беглый*
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Ну ладно, ладно, убедили. Лиза тоже молодец😀
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KMR
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Ответ Oleandra
Мишина не хочет Москвину хвалить?
Намекаете,что АН грешил с ней?
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elis_my_el
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Королева Анна!
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Lapo Elkann
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Ответ Оле-Лукойе
Станислав Щербаков и Мишину купил?! Люди добрые, что делается, за спиной Профессора)) Жду новых теорий заговора)
Нет , не купил , но он популярнее Ани. О нем пишут все , болельщики Ани в первую очередь ( в каждом комменте ), Саши, Алины .
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Olgacher
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Ответ Оле-Лукойе
Станислав Щербаков и Мишину купил?! Люди добрые, что делается, за спиной Профессора)) Жду новых теорий заговора)
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KMR
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По достижениям - логично
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Doctor of Philosophy
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Ответ Залина Малина
Все-таки Коляда не зря перешёл к Мишину. У ребят появился точный пример. Семененко вон как "подтянулся". Хотелось бы, чтобы в группе профессора не забывали о второй оценке. Женя и Матвей Ветлугин это, видимо, поняли.
Про Матвея странно сказали. У него вторая оценка долгое время была единственным достоинством. Он к Мишину за прыжками пошёл. Чего он понимать-то должен, он сам кому хошь объяснит это.
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Oleandra
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Мишина не хочет Москвину хвалить?
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ДИАНА
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Все чётко сказано, спасибо!
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Залина Малина
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Все-таки Коляда не зря перешёл к Мишину. У ребят появился точный пример. Семененко вон как "подтянулся". Хотелось бы, чтобы в группе профессора не забывали о второй оценке. Женя и Матвей Ветлугин это, видимо, поняли.
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Оле-Лукойе
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Станислав Щербаков и Мишину купил?! Люди добрые, что делается, за спиной Профессора))
Жду новых теорий заговора)
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