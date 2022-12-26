Татьяна Тарасова: «Видно, что Плющенко очень хочет работать. Радостно, что такой великий спортсмен стал тренером, и у него получается»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о работе российских тренеров.

«У нас замечательные спортсмены, и они ведь не берутся из ниоткуда. Они берутся от тренеров. Результаты зависят от тех, кто учит.

Как не отмечать тренеров? Это главные люди, которые делают спорт, а вовсе не те, кто дает деньги. У нас не так много тренеров, которые работают на высшем уровне — их можно пересчитать на пальцах.

Отмечу Тамару Москвину, которая на девятом десятке работает будь здоров — с двумя парами! Она молодец. А вообще у всех наших специалистов свои сильные стороны.

? У него девочка ( ) очень хорошо катается, прыгает, вращается. Видно, что он очень хочет работать. Можно сказать, что он помешан на этом. Радостно, что такой великий спортсмен стал тренером, и у него получается, — сказала Тарасова.