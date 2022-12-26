Татьяна Тарасова: «Видно, что Плющенко очень хочет работать. Радостно, что такой великий спортсмен стал тренером, и у него получается»

Теги Татьяна Тарасова Тамара Москвина Евгений Плющенко сборная России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о работе российских тренеров. 

«У нас замечательные спортсмены, и они ведь не берутся из ниоткуда. Они берутся от тренеров. Результаты зависят от тех, кто учит.

Как не отмечать тренеров? Это главные люди, которые делают спорт, а вовсе не те, кто дает деньги. У нас не так много тренеров, которые работают на высшем уровне — их можно пересчитать на пальцах.

Отмечу Тамару Москвину, которая на девятом десятке работает будь здоров — с двумя парами! Она молодец. А вообще у всех наших специалистов свои сильные стороны.

Плющенко? У него девочка (Софья Муравьева) очень хорошо катается, прыгает, вращается. Видно, что он очень хочет работать. Можно сказать, что он помешан на этом. Радостно, что такой великий спортсмен стал тренером, и у него получается, — сказала Тарасова. 

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9 комментариев

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Сергей Дроздов
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Так у него и стимул есть и условия – проведёт тренировку – пойдёт часик на "кровати Романовых" полежит...всем бы так.
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alb@tros
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Ответ Tanzoli*
После сегодняшнего треша в очередной раз хочется пожелать ему только тех событий, которые снимут корону с головы. Никаких похвал он вообще не заслужил. Из кучи перспективных спортсменов осталась одна Зинина. Понтов раз в 10 больше, чем реальных достижений. Сноб и хам. Расти и расти ещё и в личностном и в профессиональном плане.
Зинина при чем в этом спиче?
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Светлана Менова
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Посмотрите первоисточник - это Матч ТВ. :)) и сразу понятно, с чего такие дифирамбы Плющу.
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Tanzoli*
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После сегодняшнего треша в очередной раз хочется пожелать ему только тех событий, которые снимут корону с головы. Никаких похвал он вообще не заслужил. Из кучи перспективных спортсменов осталась одна Зинина. Понтов раз в 10 больше, чем реальных достижений. Сноб и хам. Расти и расти ещё и в личностном и в профессиональном плане.
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Большое Путешествие Рузика
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Помешан это правильное слово в отношении него. Только не уверена, что он на тренерской работе помешан.
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Товарищ Майор.
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Я что-то пропустил? Когда Плющенко успел стать тренером? Или чемпионат по прыжкам посчитали?
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pele_kan
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Второй комплиментарный комментарий ТАТ о Плющенко за последнее время. Тенденция однако)
А насчет работы - из его интервью видно, на чем он реально помешан - на кроватях Романовых и сумках из крокодила.
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Акакий Акакиевич
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Молодец, Плющенко! Сбил понты и стал делом заниматься. Удачи ему.
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Беглый*
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Видно, что Рудковский как был начинающим, так им и остался. А тренируют в академии совершенно другие люди, но результата пока всё равно нет. ЧР без медали(
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