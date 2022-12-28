Александра Трусова исполнила двойной выброс на шоу Плющенко «Снегурочка»
Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова исполнила парные элементы на шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».
Фигуристка сделала выброс двойной риттбергер и несколько поддержек.
Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко
А так конечно настоящие парники сейчас такие крутые элементы показывают, как Нодари с Еленой Йованович, Павлюченко/ Ходыкин акробаты на льду или Бойкова/Козловский четверные подкрутки показывают . Так что для шоу фигуристов много с уже готовыми супер элементами ФК.
Ну, а Саша знаменита квадами.
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