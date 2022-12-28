Александра Трусова исполнила двойной выброс на шоу Плющенко «Снегурочка»

Теги сборная России видео женское катание Дмитрий Михайлов Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова исполнила парные элементы на шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

Фигуристка сделала выброс двойной риттбергер и несколько поддержек.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

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59 комментариев

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Olga Tchistyakov
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Ответ Allgood56
Пожелаем Марку здоровья и много денег))
Конечно пожелаем))
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Allgood56
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Ответ Olga Tchistyakov
Раз на раз не приходится ,но видимо хруст купюр дороже собственного здоровья.
Пожелаем Марку здоровья и много денег))
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Alexander X
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Ответ Ekoplane
Смешно и красиво )) Подходит на Новый год.
обычно испытания, в русских сказках, проходят добры молодцы... но... какой мир - такие нравы, и тут влияние запада таинственно прокралось😅 а так, конечно, детская сказка, на соответствующую публику
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AllaS
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Ну вот Плющенко своих фигуристов шоу , как учит . Одиночницы Алена и Саша стали с партнерами катать , переквалифицировались в парниц. Ну, наверное зная, что это одиночницы интересно один раз посмотреть .
А так конечно настоящие парники сейчас такие крутые элементы показывают, как Нодари с Еленой Йованович, Павлюченко/ Ходыкин акробаты на льду или Бойкова/Козловский четверные подкрутки показывают . Так что для шоу фигуристов много с уже готовыми супер элементами ФК.
Ну, а Саша знаменита квадами.
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Варлампий Варлампий
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с ума посходили
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Ekoplane
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Ответ Блинчик
Помню такую. Я думал, она искренне болеет, а она просто работала.((
Здесь на сайте болельщиков вообще как кот наплакал. Во всяком случае так начинает казаться. Мы с Вами и еще полтора землекопа ))) Всякие родственики не считаются 😁 А остальные тупо на работе.
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Блинчик
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Ответ Ekoplane
А потом она исчезла. Поменяла место работы?
Похоже на то.
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Allgood56
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Каждое движение Трусовой обсуждают))
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Olga Tchistyakov
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Ответ Allgood56
С больной спиной годами работаем,живы здоровы))
Раз на раз не приходится ,но видимо хруст купюр дороже собственного здоровья.
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ftv0101
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А что в сказке про Снегурочку символизирует эта ...поддержка?
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Ekoplane
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Ответ Блинчик
Помню такую. Я думал, она искренне болеет, а она просто работала.((
А потом она исчезла. Поменяла место работы?
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EuhenioV
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Ответ vanessa2021
Ну может хватит набрасывать? Не надоело? НГ скоро, шампанское покупайте, о хорошем думайте. Нельзя быть таким злым)) Сашуля- гений фк!
Если вы не заметили,я довольно сдержан в последние дни при обсуждении Саши,хотя мог бы море ++++ за это время заработать,но это не мой метод.Пусть высказывается общественность,которая явно не лукавит.
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Блинчик
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Ответ Karamazoff
А кто бросал, неужели Кондратюк?! О_о
Да куда этому задохлику. Димка Михайлов - уже постоянный Сашкин партнёр по катанию.
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Дисперсия
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Порноподдержка.
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Блинчик
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Ответ Ekoplane
Да уж, трудяжки 🥰 Зело работают, как говорил здесь один персонаж на сайте ))
Помню такую. Я думал, она искренне болеет, а она просто работала.((
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Allgood56
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Ответ Olga Tchistyakov
Так можно не дай бог инвалидность заработать((
С больной спиной годами работаем,живы здоровы))
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Elizaveta Queen
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тяжело у Саши элементы парного смотрятся..
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Блинчик
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Ответ Gilonjon862
Зрителей больше чем на ЧР
Полный зал. И билеты втюхивать муниципалитетам не пришлось.
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Darth_Pershman
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Ответ Allbee
Я там щас видео посмотрела. Вообще не поняла к чему в сюжет ГномаСашу вплели?
Нужно же как-то зарплату ребенку провести, раз он такой зарабатывающий?
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Блинчик
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Судя по фрагментам, шоу отличного качества и исполнительница главной роли твёрдо стоит на ногах, несмотря на только-только перенесённую болезнь с температурой 39,4. Вот что значит настоящий профессионализм!
Александра Вячеславовна - гарантия качества!
+6
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Юля Глаголева
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Она уже кстати сказала, что впервые в истории фигуристка исполнила одиночные элементы, парные, танцевальные, летала на сцене и танцевала в пуантах.
😂😂😂
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Svetmel
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Кто такое либретто написал, интересно? Вот это можно было сочинить с температурой 39,4). А рыжая снегурочка? Так можно было? Ничего против Саши не имею, но это шоу - ужас-ужасный.
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Olga Tchistyakov
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Ответ Allgood56
Превозмогая боль...
Так можно не дай бог инвалидность заработать((
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Jessi
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Ответ Anneta28
Михайлов тоже - "на все руки от скуки"))
Михайлов няшка
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Jessi
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Ответ Allbee
Эксплуатация темы жених и невеста омерзительная Алиев классный катун, вот на него одно удовольствие было смотреть. Прошу прощения за оффтоп*
На шоу сидите?)
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