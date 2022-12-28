Александра Трусова: «Очень ждем всех сегодня на шоу «Снегурочка»

Российская фигуристка пригласила зрителей на шоу «Снегурочка», показ которого проходит с 28 декабря по 3 января в Москве.

«Очень ждем всех сегодня на шоу «Снегурочка», – написала Трусова под фото с , , , Софьей Муравьевой и .

Трусова выступает в ледовом спектакле двукратного олимпийского чемпиона . 5 дней назад фигуристка снялась с чемпионата России в Красноярске из-за недомогания и высокой температуры.