Александра Трусова: «Очень ждем всех сегодня на шоу «Снегурочка»
Российская фигуристка Александра Трусова пригласила зрителей на шоу «Снегурочка», показ которого проходит с 28 декабря по 3 января в Москве.
«Очень ждем всех сегодня на шоу «Снегурочка», – написала Трусова под фото с Марком Кондратюком, Дмитрием Алиевым, Александром Самариным, Софьей Муравьевой и Александром Плющенко.
Трусова выступает в ледовом спектакле двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 5 дней назад фигуристка снялась с чемпионата России в Красноярске из-за недомогания и высокой температуры.
Снимал Сашу с ЧР врач сборной по согласованию с федрой. Все вопросы к ним, если вы их в чем то подозреваете.
Вы врача сборной или федерацию фк в чем то подозреваете?
А нечего было Александру Трусову насильно снимать с "ЧР", а Веронику Жилину вообще заранее не допускать!
А "важные люди" могли бы уже на Щ научиться, что назначенных никто не будет за спортсменов считать.