Александра Трусова: «Очень ждем всех сегодня на шоу «Снегурочка»

Теги Евгений Плющенко сборная России фото женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова пригласила зрителей на шоу «Снегурочка», показ которого проходит с 28 декабря по 3 января в Москве.

«Очень ждем всех сегодня на шоу «Снегурочка», – написала Трусова под фото с Марком Кондратюком, Дмитрием Алиевым, Александром Самариным, Софьей Муравьевой и Александром Плющенко.

Трусова выступает в ледовом спектакле двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 5 дней назад фигуристка снялась с чемпионата России в Красноярске из-за недомогания и высокой температуры.

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120 комментариев

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Леди Брэкнелл
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Заказуха продолжается? Народ, вы хоть понимаете, что участвуете в срежессированной травле спортсменки?
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Viks
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А как же высокая температура?
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fillette
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Ответ Юрий Гаврилов
Так быстро выздороветь несколько странно. Хотелось бы комментариев от спортсменки.
Ну, а что в этом удивительного, у нас уже была травма бедра, не мешающая в тот же день практически ходить на каблуках, травма колена, с которой справились в день прилета в клинику и тоже не мешающая ни на каблуках ходить сразу после, ни в шоу кататься... И никаких комментариев от спортсменов... Вы хотите традицию сразу для всех нарушить или для кого-то строго персонально? ;))
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Vasily Ivanov
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Ответ vanessa2021
Есть официальная позиция федерации фк России, врач сборной фк снял Сашу изза высокой температуры. Какие вам еще объяснения нужны? Может мед карту Саши опубликовать? Вы врача сборной или федерацию фк в чем то подозреваете?
Вам рассказать как можно нагнать на градуснике температуру и пожаловаться на недомогание,слабость ?
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Lёna
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Ответ Юрий Гаврилов
Так быстро выздороветь несколько странно. Хотелось бы комментариев от спортсменки.
если в понедельник вызвать врача на дом, на выписку в четверг- пятницу пригласят в поликлинику. Спортсменка сразу прокомментировала, что к большому сожалению заболела. А диагнозы даже в больничном листе кодируют, такую информацию не выносят в публичное пространство
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Марина Синельникова
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Ответ Jessi
Не поняла , Щ попросила Алину сходить ?
Алина сама решает куда ей сходить, тем более помочь бездомным животным благое дело. Не нужно Алину в эту тему притягивать.
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vanessa2021
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Ответ Юрий Гаврилов
Так быстро выздороветь несколько странно. Хотелось бы комментариев от спортсменки.
Саша личных комментариев почти никогда не дает. . Тем более по таким глупым вопросам.

Снимал Сашу с ЧР врач сборной по согласованию с федрой. Все вопросы к ним, если вы их в чем то подозреваете.
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Юрий Гаврилов
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Ответ Lёna
а вы медкомиссия что ли)
Так быстро выздороветь несколько странно. Хотелось бы комментариев от спортсменки.
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vanessa2021
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Какие все ребята красивые!
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vanessa2021
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Ответ Юрий Гаврилов
И ни объяснений, ни комментариев относительно болезни и резкого восстановления здоровья Трусовой мы не услышали. Как будто и не было ничего.
Есть официальная позиция федерации фк России, врач сборной фк снял Сашу изза высокой температуры. Какие вам еще объяснения нужны? Может мед карту Саши опубликовать?
Вы врача сборной или федерацию фк в чем то подозреваете?
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Lёna
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Ответ Александр Шульгин
Видно что она и не болела
Гадаю, ставлю диагнозы по фото. Недорого. Александр
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Lёna
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Ответ Юрий Гаврилов
И ни объяснений, ни комментариев относительно болезни и резкого восстановления здоровья Трусовой мы не услышали. Как будто и не было ничего.
а вы медкомиссия что ли)
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Ekoplane
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На шоу «Снегурочка» участницы выше уровнем, чем на шоу "ЧР". Это эпично, вот и фигурнокатательная карма подоспела ))
А нечего было Александру Трусову насильно снимать с "ЧР", а Веронику Жилину вообще заранее не допускать!
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Юрий Гаврилов
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Ответ lenapan
Главное, чтобы здоровье было. Посмотрим на красивую Александру на шоу, раз уж Чемпионату не повезло.
На чемпионатах соревнуются. Выявляют кто лучший. А вот на шоу приходят посмотреть на спортсмена как на такового, как бы он ни выступи.
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Юрий Гаврилов
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И ни объяснений, ни комментариев относительно болезни и резкого восстановления здоровья Трусовой мы не услышали. Как будто и не было ничего.
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Ekoplane
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Александра Вячеславовна - огонь! Ее сняли насильно с "ЧР" и "ЧР" оказался никому не интересен.
А "важные люди" могли бы уже на Щ научиться, что назначенных никто не будет за спортсменов считать.
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lenapan
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Ответ Россиянин 89
А контракты ООО "ТимТутберидзе" образца Карабаса-Барабаса полднимают на ноги даже поломанных Усачеву и Хромых)))
Там уже госпиталь, травмы-переломы, но на шоу-таки катаются и даже прыгают.
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Александр Шульгин
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Ответ Sat397
Вот и я хотел бы знать, что там с гонораром у Анночки, но папа Стас не разрешает озвучивать.
Хотите узнать больше от чем у Трусовой, конечно больше она же олимпийская чемпионка, а Трусова не одного титула значительного не выиграла
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Olga Dunyak
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Ответ Бедоносец
Муравьёва на фото так прикольно улеглась :) Я бы с удовольствием сходил посмотреть на огненную снегурочку с умопомрачительным контентом из квадов.
пять ждете?
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lenapan
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Ответ Noname No
А где написано, что она выздоровела?)
Если не выздоровела, то прыгать не стоит, на сердце нагрузка. Мы, конечно, на работу на третий день выходим, лишь бы температуру сбить, но мы ж не спортсмены.
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Товарищ Майор.
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Ответ Александр Шульгин
Это напишет то что надо
Понятно, что он клюёт с руки Рудковских и веры ему нет. Просто, для сведения
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Ekoplane
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Помощники Щ и Тутзы утомили, столько статей о Александре, столько отзывов. И за все платит папа Стас. Что-то он делает не так 😁
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Ольга Ольгина
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Ответ Noname No
Так где инфа, что она выздоровела?
Так она и своему здоровью вредит и окружающим. Где врачи в академии? Или правильные родители?
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lenapan
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Ответ Sektor_5
Нашу рязанскую больную уже вовсю в шоу в поддержки закидывают. Все хвори как рукой сняло. https://t.me/kaseafs/10969 Главное вовремя заболеть и вовремя выздороветь.☝
Главное, чтобы здоровье было. Посмотрим на красивую Александру на шоу, раз уж Чемпионату не повезло.
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Ekoplane
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Ответ Jessi
Не поняла , Щ попросила Алину сходить ?
Кажется, да.
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