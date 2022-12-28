Самарин о негативных комментариях: «Есть один классный портал на просторах интернета. Туда зайти – ты в познании преисполнишься, поймешь, что ничего не умеешь»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Александр Самарин соцсети Фигурное катание

Российский фигурист Александр Самарин рассказал, как относится к негативным комментариям про себя.

– Читаешь ли ты про себя комментарии? Обращаешь внимание на хейтеров?

– Конечно, обращаю. Не то что обижаешься на это, иногда не понимаешь. Человек приходит после работы, он устал и хочет отдохнуть, покушать, восстановиться, поваляться и посмотреть телевизор. О, спорт идет – включу, посмотрю. Упал кто-то или что-то не сделал – достает телефон и пишет: «Он полное... Да он не гнется!»

Честно, я этого не очень понимаю. Тем более что мы, спортсмены, представляем нашу страну. Мне кажется, иногда хочется больше поддержки от наших же болельщиков, чтобы не было этих лагерей, когда один лагерь за одного и не может принять другого спортсмена. Все время какие-то войны, хотя это иногда и прикольно.

Но есть и люди, которые поддерживают. Можешь прочитать какой-то комментарий и зарядиться энергией не то что на день, а на год. Грубо говоря, не было никаких соревнований и шоу, а приходит смска. Человек просто пришел и поделился с тобой своей эмоцией, своим желанием. Пишет, например: «Ты огромный молодец. Продолжай, работай над собой, двигайся дальше. Очень любим, смотрим всей семьей, поддерживаем». Когда ты такое читаешь, это перечеркивает все негативные. Есть человек, которому ты нравишься. Для него ты хочешь выйти и откатать еще лучше, чем катался до этого. Это очень здорово.

Возвращаясь к институту, недавно сдавал предмет. Прочитал, осмыслил для себя и понял, что спорт держится на болельщиках, на их интересе. Если болельщиков не будет, не будет и спорта. Это важная часть. Некоторые комментарии не важны, но в целом.

А вообще, есть один классный портал на просторах интернета. Туда зайти – ты в познании преисполнишься. Поймешь, что двадцать лет занимаешься непонятно чем, ничего не знаешь и ничего не умеешь. Зато там собрались профессора.

– Самое смешное, что прочитал про себя?

– Каждый раз удивляюсь. Сложно выделить.

– На чемпионате России было что-то? Или не читал еще?

– После короткой зашел на пару минут и вышел, ха-ха. Потому что я все делаю не так, не могу угодить всем. Не получается. Не могу я где-то вывернуться и показать какую-то балетность.

Зато я могу показать что-то другое, что другие не могут. И это самое главное. Например, четверной лутц. Не спорю, что он был только один что в короткой, что в произвольной. Ребята делали по три-четыре четверных. Но мой контент в короткой практически равен тому, что ребята делают сальхов и тулуп. А мне нужен один лутц. Если посчитать, все немного выровняется. А если просто говорить два-три четверных, то да, выглядит, как будто с одним четверным странно. На этом чемпионате пока никто четверной лутц не прыгал, только я. Я молодец. Какой я молодец! – сказал Самарин.

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90 комментариев

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Defender64
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Дело не в лутце, а в том, что Самарину не понятно за что ставят компы выше, чем Алиеву...
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Идеальный шторм
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Ответ Этери Глейхмороз
Александр Самарин, если Вы сейчас читаете это сообщение, то помашите мне рукой😉😃
Он не про спортс сказал, а про ФСО Кул
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Товарищ Майор.
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Саня, подёргивания плечиком - это хорео так себе
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Товарищ Майор.
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Ответ Алексей ПК
Почему он тебе Санек сразу стал? Ты знаком с ним? Он разрешает тебе так к нему обращаться?
Самарин, перелогинься, мы тебя узнали
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Nowhere_Girl
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Мое впечатление после нескольких турниров этого ЧР (да и вообще часто после крупных стартов себя ловлю на этой мысли): чтобы постоянно следить за ФК, болеть не только да своих любимок, но и за само катание и не выгореть при этом, нужно его ОЧЕНЬ любить. Несмотря на такое вот судейство и таких крошек Цахес…

И как обычно ощущение — возможно вообще почти всё, что угодно. Поставят фигуриста на нужное место, а возмущённых «критиканов» — просто на место. И всё хорошо, мда.
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Алексей ПК
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Ответ Светлана Менова
Шурик, ты? 🧐 Давай, расчехляйся 🤣
Прошлый раз тут говорили, что Железняков ?
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Алексей ПК
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Ответ Nowhere_Girl
Какая грустная история… То-то я смотрю, здесь прям все только и обсуждают неадекватные оценки Самарина и «топят» его 🤦‍♂️ Да все уже давно с ним всё поняли, но здесь дно уже было пробито совсем
Сам себе он оценки не ставит всё-таки?
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Nowhere_Girl
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Ответ Oleandra
Сколько лет его за клешни тащили в сборную.. вытащили наконец на бронзу..
«Тянись репка большая…»
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Nowhere_Girl
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Ответ Оз
Хорео дорожка там вообще мрак: едет на 2 ногах и плечиками дёргает и ещё кривуля на одной ноге. И ведь он же место талантливых молодых парней в сборной занимает, на него деньги тратятся, а он уже и квады прыгать не хочет, и хорео подтягивать, абсолютно бесперспективный: вот это самый ужас!
Не хочет, потому что «и так сойдёт». И ведь сходит! Обычная логика много чего в России
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Месси-мафия
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Главный халявщик сборной, на халяву компы, медали, призовые, и ведь считает, что все заслужил, и критиковать его никто права не умеет.
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Оз
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Ответ Nowhere_Girl
Да, это позор этого ЧР, который как-то прошёл мимо многих ((
Хорео дорожка там вообще мрак: едет на 2 ногах и плечиками дёргает и ещё кривуля на одной ноге.
И ведь он же место талантливых молодых парней в сборной занимает, на него деньги тратятся, а он уже и квады прыгать не хочет, и хорео подтягивать, абсолютно бесперспективный: вот это самый ужас!
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Oleandra
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Ответ Светлана Менова
Так он каждый год в сборной! Каждый! Его на ЧР всё время если не в тройку, то в пятёрку стараются затащить. Это какой-то капец! Причём если другие проваливают ГС, то их наказывают навсегда, но этот просто непотопляем. На моей памяти только Ковтуна до этого так тащили. Однако в его случае был аргумент - вот, он молодой, а Воронов и Меньшов - старые. А теперь у нас другая тема: всех молодых под Самарина стремятся упаковать.
блат Соколовской.
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Nowhere_Girl
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Ответ Оз
Так да. Самарин же командник полностью завалил, на ЧМ квот страну лишил, а 10 место на ЧЕ, куда его протащили в обход Игнатова. А судьи продолжают его грибовать не понятно за что Ужасное зрелище
Ох Макар 😭😭😭
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Алиса без миелофона
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Ответ Nowhere_Girl
У Мессинга отличное скольжение и конек 🧐
Моя матушка увидела это все и у Саши на минувшем ЧРе. Я не стала с ней спорить, потому что это мама, а мама - это святое. Да и тес в принципе Самарин на НХК в прошлом году набирал схожий.
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Nowhere_Girl
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Ответ Beton1922
Да ну, показалось. Это не про спортс.
🤣🤣🤣
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Ekoplane
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Стеклотара понабежала 😁
Стекло боятся - на спортс не ходить )) А он и не боится 😎
Респект 💪 У Самарина теперь есть еще одна болельщица.
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tim55555
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Люди бы не писали много желчных комментариев, если бы фигуристы получали более адекватные оценки и занимали места, соответствующие своим прокатам и прокатам соперников. Много критики вызвало место Саши - на третье вряд ли он накатал. Особенно если учесть, что Андрей Мозалёв при более сложном наборе и неплохом его исполнении и интересном катании по воле судей занял только шестое место. Болельщики часто реагируют остро на несправедливость. Хотя сам Самарин в таком положении дел и не виноват.
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Nowhere_Girl
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Ответ Светлана Менова
Как это с чего? Соколовской медалька нужна была после снятия Маркуши!
Ну я рада за неё 🤦‍♂️
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Viks
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" мы, спортсмены, представляем нашу страну" --- Отпредставлялись...
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Nowhere_Girl
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Ответ Алексей ПК
С такой "поддержкой" действительно приходится самому себя хвалить. Действительно, молодец, что это делает, потому что если больше некому, то что, остается только так.
Какая грустная история… То-то я смотрю, здесь прям все только и обсуждают неадекватные оценки Самарина и «топят» его 🤦‍♂️ Да все уже давно с ним всё поняли, но здесь дно уже было пробито совсем
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Nowhere_Girl
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Ответ Анаис_Анаис
Даже не сомневалась в его уверенности в собственной неотразимости. С каким лицом он сидел в кике на одном из этапов, уж не помню, каком, когда его поставили ниже Лутфуллина, и он понял, что может остаться четвертым. Само недовольство! Правда Коляда сорвал прокат и бронзу подарил этому чуду.
Ахаха да, «кто это вообще?»))
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Оз
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Ответ AllaS
Четверной Лутц это круто, лишь бы всегда получался .
Так Лутца нет. Очень часто с недокрутом и ребро вызывает вопросы. На чемпионате по прыжкам недокрутом невооружённым глазом были видны, а грибанули по полной
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Nowhere_Girl
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Ответ Kareglazaya
Как и в случае с танцорами, судьи сделали спортсмена крайним. По технике Самарин на ЧР откатался чище, чем он это делал на предыдущих турнирах, так что он молодец и имеет право порадоваться за себя. Вот к компонентам, конечно, большие вопросы, но тут фигурист не виноват, что ему поставили больше, чем обычно.
Там и по технике никак он не вывозил на бронзу (((
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Ekoplane
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Ответ Hiro Nakamura
Саша, я знаю, ты читаешь этот комментарий)) Саша, ты молодец, всей семьей тебя смотрим и поддерживаем! Работай дальше и все получится! Хоть один комментарий в твою поддержку на этой ветке будет, держись и не озлобись на хейтеров)
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Поддерживаю!
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Nowhere_Girl
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Ответ Кеша
Здоровая критика без оскорблений полезна . Она полезна от людей компетентных . Снимите розовые очки . Здесь столько гиен пышущих ненавистью . Ресурс не позволяет им не сдерживать себя в выражениях . Я только вчера разоблачил ( я не сторонник теории заговоров ) двоих . Один из Харькова даже не потрудился изменить свой ник - пишет очень грамотно , но между строк читается ненависть . Он также подписан на украинских ресурсах запрещенных в нашей стране . А другой пишет , что он дезертир и специально уехал из страны . Хотя родился и всю жизнь жил а Казахстане . Вот такая реальность .
До свидания 👋 😂
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