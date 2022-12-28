Самарин о негативных комментариях: «Есть один классный портал на просторах интернета. Туда зайти – ты в познании преисполнишься, поймешь, что ничего не умеешь»

Российский фигурист рассказал, как относится к негативным комментариям про себя.

– Читаешь ли ты про себя комментарии? Обращаешь внимание на хейтеров?

– Конечно, обращаю. Не то что обижаешься на это, иногда не понимаешь. Человек приходит после работы, он устал и хочет отдохнуть, покушать, восстановиться, поваляться и посмотреть телевизор. О, спорт идет – включу, посмотрю. Упал кто-то или что-то не сделал – достает телефон и пишет: «Он полное... Да он не гнется!»

Честно, я этого не очень понимаю. Тем более что мы, спортсмены, представляем нашу страну. Мне кажется, иногда хочется больше поддержки от наших же болельщиков, чтобы не было этих лагерей, когда один лагерь за одного и не может принять другого спортсмена. Все время какие-то войны, хотя это иногда и прикольно.

Но есть и люди, которые поддерживают. Можешь прочитать какой-то комментарий и зарядиться энергией не то что на день, а на год. Грубо говоря, не было никаких соревнований и шоу, а приходит смска. Человек просто пришел и поделился с тобой своей эмоцией, своим желанием. Пишет, например: «Ты огромный молодец. Продолжай, работай над собой, двигайся дальше. Очень любим, смотрим всей семьей, поддерживаем». Когда ты такое читаешь, это перечеркивает все негативные. Есть человек, которому ты нравишься. Для него ты хочешь выйти и откатать еще лучше, чем катался до этого. Это очень здорово.

Возвращаясь к институту, недавно сдавал предмет. Прочитал, осмыслил для себя и понял, что спорт держится на болельщиках, на их интересе. Если болельщиков не будет, не будет и спорта. Это важная часть. Некоторые комментарии не важны, но в целом.

А вообще, есть один классный портал на просторах интернета. Туда зайти – ты в познании преисполнишься. Поймешь, что двадцать лет занимаешься непонятно чем, ничего не знаешь и ничего не умеешь. Зато там собрались профессора.

– Самое смешное, что прочитал про себя?

– Каждый раз удивляюсь. Сложно выделить.

– На чемпионате России было что-то? Или не читал еще?

– После короткой зашел на пару минут и вышел, ха-ха. Потому что я все делаю не так, не могу угодить всем. Не получается. Не могу я где-то вывернуться и показать какую-то балетность.

Зато я могу показать что-то другое, что другие не могут. И это самое главное. Например, четверной лутц. Не спорю, что он был только один что в короткой, что в произвольной. Ребята делали по три-четыре четверных. Но мой контент в короткой практически равен тому, что ребята делают сальхов и тулуп. А мне нужен один лутц. Если посчитать, все немного выровняется. А если просто говорить два-три четверных, то да, выглядит, как будто с одним четверным странно. На этом чемпионате пока никто четверной лутц не прыгал, только я. Я молодец. Какой я молодец! – сказал Самарин.