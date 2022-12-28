Александр Самарин: «На наших турнирах ставят больше баллов, но это не играет на кого-то конкретного»

Фигурист Александр Самарин высказался об оценках на российских стартах.

– удалось заменить международный сезон?

– Хочу сказать спасибо нашей федерации. Она делает очень много для нас. То, что она дала нам возможность выступать, поддерживает нас – это сильно нам помогает оставаться в обойме, стимулирует нас. Потому что такая ситуация, на которую мы, спортсмены, повлиять не можем. Но федерация делает все для того, чтобы мы работали. Она проводит такие соревнования.

– Этапы были похожи на международную серию Гран-при?

– Все же немного разные вещи. Даже если об оценивании программ говорить, то понятно, что на наших турнирах ставят больше баллов. Но, по сути, это не играет на кого-то конкретного. Все спортсмены получают на домашних турнирах больше баллов. Но дело не в этом.

Международная арена – это международная арена. На эти соревнования нужно отбираться, нужно туда попасть. Всегда борьба за 2-3 путевки, какая-то более высокая конкуренция в том плане, что мест мало. Но нам создали все условия, чтобы мы показывали высокие результаты и продолжали работать, – сказал Самарин.