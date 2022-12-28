Александр Самарин: «На наших турнирах ставят больше баллов, но это не играет на кого-то конкретного»

Теги сборная России чемпионат России ФФКР мужское катание Александр Самарин Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Александр Самарин высказался об оценках на российских стартах.

ФФКР удалось заменить международный сезон?

– Хочу сказать спасибо нашей федерации. Она делает очень много для нас. То, что она дала нам возможность выступать, поддерживает нас – это сильно нам помогает оставаться в обойме, стимулирует нас. Потому что такая ситуация, на которую мы, спортсмены, повлиять не можем. Но федерация делает все для того, чтобы мы работали. Она проводит такие соревнования.

– Этапы были похожи на международную серию Гран-при?

– Все же немного разные вещи. Даже если об оценивании программ говорить, то понятно, что на наших турнирах ставят больше баллов. Но, по сути, это не играет на кого-то конкретного. Все спортсмены получают на домашних турнирах больше баллов. Но дело не в этом.

Международная арена – это международная арена. На эти соревнования нужно отбираться, нужно туда попасть. Всегда борьба за 2-3 путевки, какая-то более высокая конкуренция в том плане, что мест мало. Но нам создали все условия, чтобы мы показывали высокие результаты и продолжали работать, – сказал Самарин.

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8 комментариев

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olvl
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Всё-таки, к сожалению, часто это играет на кого-то конкретного. Не хочется показывать пальцем. Но и так, кто следит, все всё видели.
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Doctor of Philosophy
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Играет. Потому что Самарин, имея в соперниках внутри России целый ряд действительно классных мастеров конька и хореографии, которым он объективно в компонентном уровне уступает, получает тем не менее от судей вторую оценку, сравнимую с ними или выше, чем они. Вот и всё.
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Оз
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Самарин, самая грибная корзина у тебя! И Саша, открой протоколы, есть много мальчиков которым судьи не дают нормальные баллы за прокат, а кому-то конкретно занижают оценки!
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Наталья Грабовская
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Зачем отрицать очевидное? Очень даже "играет", причём не только ментально, но и реально - в денежном эквиваленте, хотя материальная сторона может быть и вторична.
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Светлана Романова
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Как это больше баллов на наших турнирах никакой роли не играют?Еще как играют.Деревянным буратино,таким ,как Самарин ставят за компоненты побольше баллов,а артистичным фигуристам поменьше.
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Нурсултан Хамзаев
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сказал Джейсон Браун))
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Назар Игорь
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Вынес сор из избы, озвучил то что все знали но молчали, ведь наши турниры по утверждению спортивных чиновников куда значимее каких-то там ЧМ.
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Товарищ Майор.
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Сказал Самарин, держа в руках корзинку с термоядерными "грибами"
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