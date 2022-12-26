«Благодарю каждого и обнимаю до хруста». Самарин обратился к болельщикам и тренерам после чемпионата России

Фигурист Александр Самарин поделился эмоциями от чемпионата России в Красноярске, где занял третье место.

«Для меня завершился мой 11-й чемпионат России. Юбилейная 5-я медаль. И снова в обойме.

К чему это я все? А к тому, что все это стало возможным благодаря моей команде, Светлане Соколовской и вам, мои дорогие болельщики!

Вы верите в меня, даже когда я сам начинаю сомневаться. Вы заставляете меня, когда я устаю. Вы поднимаете меня, когда я падаю. И сейчас мы вместе испытываем удовлетворение от проделанной работы.

Улыбка с моего лица от прошедшего чемпионата уйдет только 1 января, ведь дальше все с чистого листа и с головой в работу… Но уже без лишнего груза. Благодарю каждого из вас и обнимаю до хруста.

С наступающим Новым годом друзья мои, люблю. Доволен.

P. S. Спасибо огромное нашей федерации за этот праздник спорта», – написал Самарин в инстаграме.

Выберите лучших фигуристок и фигуристов в 8 номинациях. Голосуйте за любимых спортсменов