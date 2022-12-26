«Благодарю каждого и обнимаю до хруста». Самарин обратился к болельщикам и тренерам после чемпионата России
Фигурист Александр Самарин поделился эмоциями от чемпионата России в Красноярске, где занял третье место.
«Для меня завершился мой 11-й чемпионат России. Юбилейная 5-я медаль. И снова в обойме.
К чему это я все? А к тому, что все это стало возможным благодаря моей команде, Светлане Соколовской и вам, мои дорогие болельщики!
Вы верите в меня, даже когда я сам начинаю сомневаться. Вы заставляете меня, когда я устаю. Вы поднимаете меня, когда я падаю. И сейчас мы вместе испытываем удовлетворение от проделанной работы.
Улыбка с моего лица от прошедшего чемпионата уйдет только 1 января, ведь дальше все с чистого листа и с головой в работу… Но уже без лишнего груза. Благодарю каждого из вас и обнимаю до хруста.
С наступающим Новым годом друзья мои, люблю. Доволен.
P. S. Спасибо огромное нашей федерации за этот праздник спорта», – написал Самарин в инстаграме.
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