«Благодарю каждого и обнимаю до хруста». Самарин обратился к болельщикам и тренерам после чемпионата России

Теги сборная России чемпионат России ФФКР мужское катание Александр Самарин Фигурное катание

Фигурист Александр Самарин поделился эмоциями от чемпионата России в Красноярске, где занял третье место.

«Для меня завершился мой 11-й чемпионат России. Юбилейная 5-я медаль. И снова в обойме.

К чему это я все? А к тому, что все это стало возможным благодаря моей команде, Светлане Соколовской и вам, мои дорогие болельщики!

Вы верите в меня, даже когда я сам начинаю сомневаться. Вы заставляете меня, когда я устаю. Вы поднимаете меня, когда я падаю. И сейчас мы вместе испытываем удовлетворение от проделанной работы.

Улыбка с моего лица от прошедшего чемпионата уйдет только 1 января, ведь дальше все с чистого листа и с головой в работу… Но уже без лишнего груза. Благодарю каждого из вас и обнимаю до хруста.

С наступающим Новым годом друзья мои, люблю. Доволен.

P. S. Спасибо огромное нашей федерации за этот праздник спорта», – написал Самарин в инстаграме.

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4 комментария

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LadaN
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Саша,поздравляем с бронзой ЧР. Ты на льду смотришься замечательно, добротно, профессионально. Плывешь как крейсер, уверенно и мощно. Твой 4лутц шикарный.
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Ответ gift...!
Стыдобище полное, "хруст " ты наш... Только место у молодежи отнимаешь и морально конопатишь под свои грибы реально талантливых и способных.
Да ладно, в конце концов, он же не сам себе оценки ставит. Тут вопросы к судьям, почему у них до сих пор жива традиция его грибами одаривать.
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gift...!
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Стыдобище полное, "хруст " ты наш...
Только место у молодежи отнимаешь и морально конопатишь под свои грибы реально талантливых и способных.
+4
0
+4
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Оз
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Что же Самарин не поблагодарил судей, которые подарили ему медаль? Не вежливо однако.
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