Антон Сихарулидзе: «Не вижу смысла делать резкие движения по смене гражданства. Реальных дивидендов они не принесут»

Теги сборная России МОК ОКР Антон Сихарулидзе Фигурное катание

Олимпийский чемпион в парном катании, глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

– Не опасаетесь, что ведущие питерские, да и вообще российские фигуристы в нынешних реалиях могут сменить спортивное гражданство?

– У меня нет таких опасений. Хорошо знаю наших фигуристов не только как спортсменов, но и как личностей. Все они с уважением относятся к тому вкладу, который страна внесла в их подготовку. К тому же не вижу смысла делать какие-то резкие движения по смене гражданства. Реальных дивидендов они не принесут.

– Могут ли олимпийские чемпионы, имеющие большие связи на международном уровне, каким-то образом повлиять на снятие санкций с российских спортсменов?

– Эту работу куда более профессионально и компетентно выполняют сотрудники ОКР. Они находятся в постоянном контакте с МОК и международными федерациями. Инициативы энтузиастов вряд ли пойдут на пользу. Уверен, что рано или поздно все ограничения с российских фигуристов, как и с представителей других видов спорта, будут сняты, – сказал Сихарулидзе.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да, смысла нет. Для тебя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пророчество Кассандры
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно не принесут. Луна Хендрикс собирала сама краудфандингом для поездки на ОИ. Это очень затратный вид спорта с весьма скромными доходами для тех, кто не в топе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ailuy Khud
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
если фигуристы сменят гражданства, я буду только за. хочется видеть их на главных стартах, а не на "коньке задрюпинска", медали и титулы все-таки больше для них самих
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уверена, вот у тебя дружок, за пазухой прячется ни один, а, несколько забугорных паспортов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Роза на розе
Пригласить то пригласили. А провели? Напомню, этот мастер-класс отменили за неделю до старта. И не посмотрели, «что она легенда спорта, гордость и достояние человечества».
А кто задействовал свои связи, чтобы сорвать мастер-класс Александры в Стокгольме?
Те же люди, которые позаботились о том, чтобы Александру насильно сняли с "ЧР" и также отменили ее мастер-класс в Красноярске. Кому выгодно?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анаис_Анаис
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А я бы вот дала такую возможность фигуристам, которых методично и регулярно притапливают судьи. Раз они не нужны нашему ФК, пусть ищут возможности в других федерациях.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роза на розе
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ekoplane
Александру Трусову пригласили на мастер-класс в Стокгольме этим летом, наплевав на всю анти-российскую повестку. Потому что она легенда спорта, гордость и достояние человечества. Не там ищите "важные люди", не там.
Пригласить то пригласили. А провели?
Напомню, этот мастер-класс отменили за неделю до старта.
И не посмотрели, «что она легенда спорта, гордость и достояние человечества».
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
«Рано или поздно ограничения будет сняты»..
дал понять, что не в ближайшие лет 10 .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vendetta4111323
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну ещё бы, какой тут смысл для человека, давно завершившего карьеру, ещё и суперуспешную
При всем уважении, Антона не банили так.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Н.Ф.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правильно, резких движений делать не нужно.
Нужно плавно и постепенно, как Глеб с Дишей.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фигуристам смысла нет-где ещё лямами платят из бюджета?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Александру Трусову пригласили на мастер-класс в Стокгольме этим летом, наплевав на всю анти-российскую повестку. Потому что она легенда спорта, гордость и достояние человечества.
Не там ищите "важные люди", не там.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурсултан Хамзаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Без перехода тренеров я тоже не вижу смысла) разве что в танцах))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий