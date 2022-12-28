Антон Сихарулидзе: «Не вижу смысла делать резкие движения по смене гражданства. Реальных дивидендов они не принесут»

Олимпийский чемпион в парном катании, глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

– Не опасаетесь, что ведущие питерские, да и вообще российские фигуристы в нынешних реалиях могут сменить спортивное гражданство?

– У меня нет таких опасений. Хорошо знаю наших фигуристов не только как спортсменов, но и как личностей. Все они с уважением относятся к тому вкладу, который страна внесла в их подготовку. К тому же не вижу смысла делать какие-то резкие движения по смене гражданства. Реальных дивидендов они не принесут.

– Могут ли олимпийские чемпионы, имеющие большие связи на международном уровне, каким-то образом повлиять на снятие санкций с российских спортсменов?

– Эту работу куда более профессионально и компетентно выполняют сотрудники . Они находятся в постоянном контакте с и международными федерациями. Инициативы энтузиастов вряд ли пойдут на пользу. Уверен, что рано или поздно все ограничения с российских фигуристов, как и с представителей других видов спорта, будут сняты, – сказал Сихарулидзе.