Глава ОКР: «Новую рекомендацию МОК ждем во второй половине января. Есть основания предполагать, что наши спортсмены смогут выступить на Олимпиаде»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о возможном возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян из-за ситуации на Украине.

«С учетом новогодних праздников новую рекомендацию исполкома МОК стоит ожидать во второй половине января.

Моя уверенность основана на декларации Олимпийского саммита, в ней было четко зафиксирована поддержка возвращения спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям на территории Азии.

МОК проведет изучение данного предложения: будут проведены конференц-коллы с национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями, комиссиями спортсменов стран.

По итогам изучения вопроса исполкомом МОК будет принято решение об обновлении рекомендации от конца февраля. Ссылка на декларацию Олимпийского саммита дает основания предполагать, что с высокой долей вероятности наши спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде», – сказал Поздняков.

«Могут быть изменены условия олимпийской квалификации, чтобы спортсмены России и Беларуси могли принять в них участие. Если я скажу, что в Париже наша команда выступит в таком же составе, как в Токио, то это будет лукавством.

Конечно, состав будет меньше, но на Олимпийском саммите было сказано, что олимпийская семья на то и семья, что заботится обо всех спортсменах независимо от их национальности», – отметил глава ОКР.

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