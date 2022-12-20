«Отмены России хотят лишь маргиналы, псевдожурналисты. Радикальных голосов все меньше». Глава ОКР о недопуске российских спортсменов
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о недопуске российских спортсменов на международные соревнования.
«Барон Пьер де Кубертен последовательно выступал за то, что главная задача олимпийского движения – с помощью спорта сделать наш несовершенный мир лучше.
К великому сожалению, основы олимпийского движения сегодня подвергаются попыткам демонтажа под видом перестройки со стороны западных коллег и отдельных наших соотечественников», – заявил Поздняков.
«На полях генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) мы провели множество встреч. Отмены России хотят лишь маргиналы, псевдожурналисты, радикальных голосов все меньше.
Вопрос возвращения я лично обсуждал с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и другими главами международных спортивных федераций. Ни разу не прозвучало намека на то, что российских спортсменов не хотят видеть.
Мы делаем все, чтобы наши спортсмены могли вернуться на международную арену», – отметил глава ОКР.
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