«Отмены России хотят лишь маргиналы, псевдожурналисты. Радикальных голосов все меньше». Глава ОКР о недопуске российских спортсменов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о недопуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Барон Пьер де Кубертен последовательно выступал за то, что главная задача олимпийского движения – с помощью спорта сделать наш несовершенный мир лучше.

К великому сожалению, основы олимпийского движения сегодня подвергаются попыткам демонтажа под видом перестройки со стороны западных коллег и отдельных наших соотечественников», – заявил Поздняков.

«На полях генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) мы провели множество встреч. Отмены России хотят лишь маргиналы, псевдожурналисты, радикальных голосов все меньше.

Вопрос возвращения я лично обсуждал с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и другими главами международных спортивных федераций. Ни разу не прозвучало намека на то, что российских спортсменов не хотят видеть.

Мы делаем все, чтобы наши спортсмены могли вернуться на международную арену», – отметил глава ОКР.