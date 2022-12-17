НТВ покажет юбилейное шоу Плющенко, которое прошло в Москве. Там выступили Трусова, Косторная, Кондратюк и другие

Телеканал НТВ 24 декабря покажет запись ледового шоу «35 лет на льду», которое прошло 12 ноября в Москве.

В шоу выступили , , , , Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и другие фигуристы.

Трансляция начнется в 22:15 по московскому времени.

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