НТВ покажет юбилейное шоу Плющенко, которое прошло в Москве. Там выступили Трусова, Косторная, Кондратюк и другие

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Телеканал НТВ 24 декабря покажет запись ледового шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду», которое прошло 12 ноября в Москве.

В шоу выступили Александра ТрусоваАлена Косторная, Марк КондратюкДмитрий Алиев, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и другие фигуристы.

Трансляция начнется в 22:15 по московскому времени.

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