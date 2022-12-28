Елизавета Туктамышева: «Пока не ощутил что-то более трагичное, нежели просто проиграть на соревнованиях, ты не поймешь, что это лишь спорт»

Российская фигуристка рассказала о своем отношении к жизни и спорту.

– После соревнований ты произнесла фразу: «Девочки, это всего лишь спорт», то есть к нему надо относиться полегче. Как к тебе пришло это осознание?

– Мне кажется, пока ты не ощутил что-то более трагичное в своей жизни, нежели просто проиграть на соревнованиях, ты не поймешь, что это всего лишь спорт, что есть более важные вещи.

В спорте выиграл, проиграл – это твоя жизнь. Если тебе это нравится, ты просто живешь прекрасно своей жизнью. И не надо никогда слишком сильно переживать из-за этого, потому что с опытом, могу сказать, что бывают и посерьезнее какие-то вещи.

Так что это всего лишь спорт, и это пришло ко мне, наверное, лет пять-семь назад. Наверное, прям так глубоко, осознанно, чтобы я это прочувствовала и до меня это дошло, лет в 20.

Жизнь для меня… Это эмоции, наверное. Может быть, яркие эмоции. Потому что без эмоций суперскучно. Спорт – это, наверное, интрига, – сказала Туктамышева.