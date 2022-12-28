Елизавета Туктамышева: «Пока не ощутил что-то более трагичное, нежели просто проиграть на соревнованиях, ты не поймешь, что это лишь спорт»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем отношении к жизни и спорту.

После соревнований ты произнесла фразу: «Девочки, это всего лишь спорт», то есть к нему надо относиться полегче. Как к тебе пришло это осознание?

– Мне кажется, пока ты не ощутил что-то более трагичное в своей жизни, нежели просто проиграть на соревнованиях, ты не поймешь, что это всего лишь спорт, что есть более важные вещи.

В спорте выиграл, проиграл – это твоя жизнь. Если тебе это нравится, ты просто живешь прекрасно своей жизнью. И не надо никогда слишком сильно переживать из-за этого, потому что с опытом, могу сказать, что бывают и посерьезнее какие-то вещи.

Так что это всего лишь спорт, и это пришло ко мне, наверное, лет пять-семь назад. Наверное, прям так глубоко, осознанно, чтобы я это прочувствовала и до меня это дошло, лет в 20.

Жизнь для меня… Это эмоции, наверное. Может быть, яркие эмоции. Потому что без эмоций суперскучно. Спорт – это, наверное, интрига, – сказала Туктамышева.

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13 комментариев

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Залина Малина
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Это всё прекрасно. Но! Может, поэтому Лиза не олимпийская чемпионка, и даже ни разу не смогла поехать на Олимпиаду
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Елена
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Какая умница!
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Алеся Ткаченко
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Ответ Оксана Иванова
Хорошо рассуждать, когда у тебя есть все титулы, кроме звания ОЧ. Еще даже год назад Лиза и ее тренер расстроились, что она в очередной раз пролетела мимо Олимпиады.
Расстраиваться можно.Но трагедию всей жизни раздувать не стоит
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Мария Буравцева
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Ответ Оксана Иванова
Хорошо рассуждать, когда у тебя есть все титулы, кроме звания ОЧ. Еще даже год назад Лиза и ее тренер расстроились, что она в очередной раз пролетела мимо Олимпиады.
Расстроиться можно и это нормально, но не делать из этого трагедию всей жизни. Вот о чем говорит Лиза.
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Оксана Иванова
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Ответ Sat397
Правильные вещи она говорит. Только у Этери с такой философией долго не пробудешь. Она сразу и быстро после неудачного проката, тебе напомнит, что хуже чем плохое выступление, нет ничего).
Все спортсмены в спорте высших достижений занимаются спортом ради результата. Причем тут Тутберидзе?
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Оксана Иванова
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Хорошо рассуждать, когда у тебя есть все титулы, кроме звания ОЧ.
Еще даже год назад Лиза и ее тренер расстроились, что она в очередной раз пролетела мимо Олимпиады.
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Алеся Ткаченко
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У Лизы отец умер,вот это действительно трагедия.А все эти проигрыши так,мелочи жизни
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Додик Аксель
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Победы и поражения в спорте это всего лишь миг между прошлым и будущим, за которые не стоит держаться и переживать. Жизнь прекрасна и другими событиями. Всем добра, любви и удачи !
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Sat397
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Правильные вещи она говорит. Только у Этери с такой философией долго не пробудешь. Она сразу и быстро после неудачного проката, тебе напомнит, что хуже чем плохое выступление, нет ничего).
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komronkomi lev
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Умничка Лизон
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Maria L
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Мудрая икона ❤️
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Manatusik
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В точку. Спорт - это всего лишь часть жизнь, но не вся жизнь.
У Лизы хорошо получается и жить, и в спорте оставаться на высоком уровне.
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Настя Розова
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Хорошая у Лизы философия.
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