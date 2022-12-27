Ренат Лайшев: «Туктамышева – величайший и наиболее стабильный мастер из наших нынешних фигуристок»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал Елизавету Туктамышеву величайшим мастером из нынешних российских фигуристок.

Туктамышева завоевала бронзу чемпионата России в Красноярске.

«Туктамышева – величайший и наиболее стабильный мастер из наших нынешних фигуристок. Приятно, что в Питере есть такая мощная школа фигурного катания, своеобразная, необычная и с великими достижениями», – сказал Лайшев.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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13 комментариев

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Роман Цыренков
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Ответ Россиянин 89
Ничего себе стабильный - проваливала по несколько сезонов. Провалила олимпийский сезон 2013/14, следующий провела успешно, а потом провалила 3 сезона подряд - 2015/16, 16/17 и 17/18. За 10 взрослых сезонов ни разу не отобралась на олимпиаду,а на чемпионат мира отобралась дважды, И сейчас при всей ее стабильности этого сезона, если бы федерация ей не накинула компонентов, сидела бы она без золота этапов и без бронзы ЧР.
Только трижды она отбиралась на ЧМ, в 2013, в 2015 и в 2021
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Россиянин 89
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Ответ Елена Ковалёва
А кого вы хотите видеть на ОИ .
Какая разница, кого я хочу видеть. Эти олимпиады уе прошли - Сочи, Пхенхчан, Пекин. Я сказал факт, а не говорил за или против кого-то.
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Елена Ковалёва
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Ответ Россиянин 89
Стабильный неотбор на олимпиаду, стабильное отстутствие связок и каскадов 3-3 в произвольной, стабильный прокат программы пешком с отдыхом в середине программы, стабильное слабое скольжение и однотипная работа руками.
А кого вы хотите видеть на ОИ .
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Россиянин 89
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Туктамышева стала для Хрустального на 100 % своей, не зря 3 года их вылизывает. Хотела, чтобы всё было, как у хрусталят - получила.
1) Такие же грибы.
2) Таких же спонсоров.
3) Такую же любовь бомонда.
4) Такую же любовь Первого канала.
5) Такое же шоу Навки.
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Zhuuuzhik
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Лайшев про Лизу хорошее сказал... Не к добру.
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Zhuuuzhik
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Ответ Priam
первая медаль за последние 8 лет - работает вхолостую
Серебро ЧМ вы куда дели? Равно как и медали ЭГП и отбор в ФГП?
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Тайга86
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Ответ dayday
древняя как тиранозавр... и передние лапки держит так же.. 😌😄
Да пусть держит Лиза "лапки" как хочет, как привыкла так и держит, может ей это помогает прыгать. Есть девочки(большинство)кто "лапки" очень красиво держит, только не имеют в арсенале ни, трикселей, ни квадов(тренируемых в 26, ну или хотя бы в 15), имеют тройные...и то не всегда стабильные.
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Россиянин 89
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Стабильный неотбор на олимпиаду, стабильное отстутствие связок и каскадов 3-3 в произвольной, стабильный прокат программы пешком с отдыхом в середине программы, стабильное слабое скольжение и однотипная работа руками.
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Россиянин 89
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Ничего себе стабильный - проваливала по несколько сезонов. Провалила олимпийский сезон 2013/14, следующий провела успешно, а потом провалила 3 сезона подряд - 2015/16, 16/17 и 17/18. За 10 взрослых сезонов ни разу не отобралась на олимпиаду,а на чемпионат мира отобралась дважды, И сейчас при всей ее стабильности этого сезона, если бы федерация ей не накинула компонентов, сидела бы она без золота этапов и без бронзы ЧР.
+1
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-5
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Noname No
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Ответ Priam
первая медаль за последние 8 лет - работает вхолостую
Первая медал ЧР*
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Priam
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первая медаль за последние 8 лет - работает вхолостую
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dayday
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Активист
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Лайшев умеет иногда удивлять, но все же хотелось бы, чтобы он от Лизы подальше держался)
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