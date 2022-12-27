Ренат Лайшев: «Туктамышева – величайший и наиболее стабильный мастер из наших нынешних фигуристок»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал Елизавету Туктамышеву величайшим мастером из нынешних российских фигуристок.
Туктамышева завоевала бронзу чемпионата России в Красноярске.
«Туктамышева – величайший и наиболее стабильный мастер из наших нынешних фигуристок. Приятно, что в Питере есть такая мощная школа фигурного катания, своеобразная, необычная и с великими достижениями», – сказал Лайшев.
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
1) Такие же грибы.
2) Таких же спонсоров.
3) Такую же любовь бомонда.
4) Такую же любовь Первого канала.
5) Такое же шоу Навки.