Ренат Лайшев: «Туктамышева – величайший и наиболее стабильный мастер из наших нынешних фигуристок»

Президент « » назвал величайшим мастером из нынешних российских фигуристок.

Туктамышева завоевала бронзу чемпионата России в Красноярске.

«Туктамышева – величайший и наиболее стабильный мастер из наших нынешних фигуристок. Приятно, что в Питере есть такая мощная школа фигурного катания, своеобразная, необычная и с великими достижениями», – сказал Лайшев.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!