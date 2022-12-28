Инна Гончаренко о лучшей фигуристке 2022 года: «Туктамышева. В молодости всегда легко пробиваться, а держать себя в работе – сложнее»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что лучшая фигуристка 2022 года – .

– Назовите имя лучшей фигуристки 2022 года.

– Лиза Туктамышева. Она доказала, что, несмотря на жизненные перипетии и травмы, не нужно унывать. Она пронесла лозунг любви к фигурному катанию. Ее третье место на чемпионате России подтверждает это.

Многие говорили, что в таком возрасте ультра‑си не подвластны, но мы видим, что Лиза их делает. Было бы желание и грамотное отношение к процессу. В молодости всегда легко пробиваться, а держать себя в работе, сложнее. В этом сезоне Лиза достигла той стадии профессионализма, которую можно назвать философской.

– А кто стал лучшим фигуристом?

– Женя Семененко. Если бы Кондратюк закончил год нормально, то был бы Марк.

Понимаю, что он не выступил на чемпионате России из‑за травмы, но этот турнир является показательным. Больше Кондратюк запомнился по прошлому сезону. Много хороших программ было. Лучшая – Жени Семененко в этом сезоне. Женя как заявил о себе в начале сезоне, так пронес свой стиль до конца, – сказала Гончаренко.