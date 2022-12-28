Инна Гончаренко о лучшей фигуристке 2022 года: «Туктамышева. В молодости всегда легко пробиваться, а держать себя в работе – сложнее»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Инна Гончаренко Евгений Семененко Марк Кондратюк Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что лучшая фигуристка 2022 года – Елизавета Туктамышева.

Назовите имя лучшей фигуристки 2022 года.

– Лиза Туктамышева. Она доказала, что, несмотря на жизненные перипетии и травмы, не нужно унывать. Она пронесла лозунг любви к фигурному катанию. Ее третье место на чемпионате России подтверждает это.

Многие говорили, что в таком возрасте ультра‑си не подвластны, но мы видим, что Лиза их делает. Было бы желание и грамотное отношение к процессу. В молодости всегда легко пробиваться, а держать себя в работе, сложнее. В этом сезоне Лиза достигла той стадии профессионализма, которую можно назвать философской.

А кто стал лучшим фигуристом?

– Женя Семененко. Если бы Кондратюк закончил год нормально, то был бы Марк.

Понимаю, что он не выступил на чемпионате России из‑за травмы, но этот турнир является показательным. Больше Кондратюк запомнился по прошлому сезону. Много хороших программ было. Лучшая – Жени Семененко в этом сезоне. Женя как заявил о себе в начале сезоне, так пронес свой стиль до конца, – сказала Гончаренко.

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34 комментария

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Sektor_5
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А по-моему Камиле в этом сезоне гораздо тяжелее, чем Туктамышевой, которая в таком же периоде вообще выпадала из фк, но бомонд упорно топит за "заслуженную".
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Светлана Менова
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Дейв Лиз там, говорят, Семененко в допинге обвинил) кстати)
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Osik92
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При живой Ани олимпийской семпионки такое говорить может сумасшедший только.. Туктик молодец что держит уровень но она третья в россии.. Ничего давно не выигрывала
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Maria L
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Ответ Oleandra
да конечно, с вашей точки зрения .. два квада проиграли одному- двум трикселям.. причём эти трикселя не в чистейших программах были исполнены.
Не с моей точки зрения, а сточки зрения здравого смысла
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Maria L
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Ответ Oleandra
да конечно, с вашей точки зрения .. два квада проиграли одному- двум трикселям.. причём эти трикселя не в чистейших программах были исполнены.
Как это одному двум трикселям🤔🤔🤔 олеандра, их три штуки. Чистейших.

Надеюсь когда ХБ выиграли с двумя падениями на две проги, вы за них порадовались и поздравили с абсолютно заслуженной победой 😅
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Oleandra
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Ответ Maria L
На этом ЧР Адель на своем заслуженном месте. Будет делать свои программы чисто будет на подиуме, пока 5 место
да конечно, с вашей точки зрения .. два квада проиграли одному- двум трикселям.. причём эти трикселя не в чистейших программах были исполнены.
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Додик Аксель
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Всё, что нужно знать об экспертах ФК из пула обзвона. Вчера Попова своей спортивной эрудицией порадовала в определении трёх лучших фигуристок, а сегодня Гончаренко...
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Maria L
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Ответ Алеся Ткаченко
И за Авером бегает что он ее в ЛП взял а он даже не предлагает....
Конечно. И в межсезонье бегала за рудковской и тутберидзе, чтобы те дали ей заработать на пропитание
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Кошка Матраскина
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Ответ Manatusik
не принижение, а наоборот, ей сложнее, потому что в 26 реально сложнее, и организм изношеннее, и травм позади больше накопилось
Но,видимо, Лизу это миновало! Если она настолько усложнилась в последние годы. Многие уже в 18 поломанные, Медведева вон хотела бы, да не может, а моложе Лизы. Погорилая, Родионова и многие другие сломались гораздо раньше.
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Алеся Ткаченко
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Молодец Лиза.Обожаю смотреть как ее хертерня бесится
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Maria L
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Ответ Oleandra
да, и сдвоила тройной прыжок, и недокрутики у неё были.. чисто можно и пешком ходить, что Лизон и делала.
На этом ЧР Адель на своем заслуженном месте. Будет делать свои программы чисто будет на подиуме, пока 5 место
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Алеся Ткаченко
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Ответ Maria L
Что вы врете! ее никуда не приглашают, а если приглашают, то она играет третью елку в девятом ряду 🤡
И за Авером бегает что он ее в ЛП взял а он даже не предлагает....
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Oleandra
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Ответ Maria L
Правильно ли я понимаю что трикселистка квадистка которая упала два раза должна стоять выше той, которая сделала чисто две программу с тремя ульта си? Губу закатайте назад, ок
да, и сдвоила тройной прыжок, и недокрутики у неё были.. чисто можно и пешком ходить, что Лизон и делала.
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Maria L
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Ответ Oleandra
для лучшей фигуристки просто 3-3 это уже не катит.. даже для третьего места уже не катит.. когда позади неё трикселистка-квадистка Аделия стоит.
Правильно ли я понимаю что трикселистка квадистка которая упала два раза должна стоять выше той, которая сделала чисто две программу с тремя ульта си? Губу закатайте назад, ок
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Maria L
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Ответ Manatusik
ну да, ну да, вообще-то она участвует в шоу
Что вы врете! ее никуда не приглашают, а если приглашают, то она играет третью елку в девятом ряду 🤡
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umma
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Просто не понимаю как можно назвать Марка фигуристов года ( даже прошлого года!!) Как?? Или я слепая или я ничего не понимаю..фигуриста с корявым катанием ,с этими выездами ,пол программы на 2 ногах ,и эти непонятные наигранные эмоции через край прям ...ну не знаю ,я считаю что в нашей фигурке есть намного талантлевее парни чем Марк ,с красивым мягким скольжением ,с хорошим вращением, артистичные ,музыкальные ..но моё мнение это точно не Марк ...минусуйте )))))))
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Manatusik
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Если пролетел со свистом мимо 3х олимпиад, и нет ни денег, ни профессии, ни шоу, ни крутых спонсорских контрактов, ни богатого мужика, то вариантов-то у нее особо и нет.
ну да, ну да, вообще-то она участвует в шоу
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Oleandra
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Ответ Maria L
Сначала от Лизы требовали просто каскады 3-3, теперь уже требуют чтобы она их во второй половине прыгала. Следующий шаг будет "а че только один, девы хрусталя вот по 2 -3 прыгают" Такие вы потешные болелы хрусталя 😊
для лучшей фигуристки просто 3-3 это уже не катит.. даже для третьего места уже не катит.. когда позади неё трикселистка-квадистка Аделия стоит.
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Manatusik
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Ответ Nekogda_rabotat_veshaem
Если честно, надоело делать акцент на возрасте Туктамышевой. Никогда не была поклонницей Лизы, но стала болеть за неё не за возрастные заслуги, а за ее реальный прогресс! Лиза взрослая , с классным контентом мне нравится гораздо больше чем в том же 2015 году. Какое то принижение ее работы, постоянно акцентируя внимание на «пенсионном возрасте»! В этом году отличные программы , что редкость для неё и С техническим прогрессом. Пожалуйста, уважаемые иксперды, отмечайте по делу результаты спортсменки
не принижение, а наоборот, ей сложнее, потому что в 26 реально сложнее, и организм изношеннее, и травм позади больше накопилось
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Светлана Менова
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Ответ Vendetta4111323
Подробности в студию))
На Матче почитайте)
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Лека-Лека
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Ответ rtun
Ребята со спортса - агент Саши только что весьма энергично приложил Черносвитову с Первым, давайте уже просыпаи́тесь, несите сюда 10 долек интервью, вы же любите горяченькое.
Похоже, что Трусовы сами себя приложили.
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Ягун Ягунини
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Ну тогда давайте признаем лучшей фигуристкой десятилетия Алену Леонову. Вон как долго она катала, "пережила" всех, кто с ней начинал.
При всём уважении к Лизе, фигуристка, пролетевшая мимо главного старта сезона, занявшая только третье место на ЧР, не может быть признана лучшей в этом году.
Почет и уважение да, но первое место у других.
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Лека-Лека
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Туктамышева как фанера пролетела мимо трех Олимпиад. Сейчас ее вытаскивают только сумасшедшие грибы и компы, организованные Мишиным.
Если молодым так легко, кто мешал Туктамышевой побеждать?
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rtun
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Ответ Алеся Ткаченко
Хейтерне не угодишь
Согласна, Лиза вообще не моя фигуристка, но уж уважения за то что держит себя в такой форме, как минимум, достойна! И программы и у-си в этом сезоне, что надо.
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Maria L
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Ответ Алеся Ткаченко
Хейтерне не угодишь
За ними интересно наблюдать, каждый раз не знаешь какую бредятину они выдадут в своих попытках задеть Лизу 😊
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