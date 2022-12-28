Агент Трусовой о том, выдвигались ли требования Первому каналу: «Ни Саша, ни ее отец или мама не позволили бы это. Ее родители – честные и профессиональные люди»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин телевидение Первый канал Александра Трусова Фигурное катание

Алексей Николаев, агент российской фигуристки Александры Трусовой, прокомментировал заявление Первого канала о том, что у отца Трусовой были претензии к выбору комментаторов.

Ранее появилась информация о том, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери.

«Что касается развернутой кампании против Саши и ее родителей, то комментарий будет очень простой.

Во‑первых, в цивилизованных условиях, когда стороны ведут переговоры о заключении или продлении своих контрактных отношений, то они как правило (таковы профессиональные нормы) воздерживаются от каких‑либо конкретных комментариев, не говоря уже о личных выпадах. В данном случае все происходило с точностью до наоборот. На мой взгляд, здесь есть явное следование одной спорной рекомендации классика пиара: «Кто первый соврал, тот и выиграл».

Во‑вторых, ни сама Саша, ни ее отец, тем более мама, никогда не позволили бы, я уверен, представить требования, о которых с завидной настойчивостью сообщали тщательно выбранные средства массовой информации. Причина – на ладони. И ее родители – честные, принципиальные, воспитанные и, главное – профессиональные люди, до мелочей знающие положение дел в отечественном фигурном катании. Они никогда не опустились бы до подобных демаршей.

И, кроме того, любой тезис, вбрасываемый в печать, должен быть подтвержден документально. А никаких заявлений по упомянутому вопросу от Трусовых замечено не было, да и быть их не могло.

Но уж коли в данном случае другая сторона идет на то, чтобы перевести деловой разговор в личную плоскость, то можно отметить ключевую роль в провале переговоров Ольги Черносвитовой, и прежде всего – довольно «свежую», но вполне ожидаемую интерпретацию ей положения о том, что никакие действия и заявления сторон не должны наносить ущерб имиджу и профессиональной репутации друг друга. В причинах такого подхода еще предстоит разобраться на фоне сложной ситуации в мире, но налицо попытка решить некие собственные задачи за спиной уважаемых профессионалов.

Ну, и в‑третьих. Боюсь, что в данном случае мы имеем дело с так называемым синдромом покинутой невесты. Контракт Саши с Первым каналом истек и стороны не смогли договориться. Саша выбрала другого информационного партнера. Это – ее право. В таких случаях, опять же в цивилизованных условиях, обе стороны благодарят друг друга за сотрудничество и желают успехов в будущем.

Но, судя по всему, такое происходит не везде. А где‑то разочарованная невеста бежит в партком и требует вернуть жениха. А если тот уже создал другую семью, то старается облить его грязью. Ну что ж, это мы в нашей истории уже проходили. Правда, если раньше это воспринимали как трагедию, то сейчас эта история – скорее комедийный фарс», – говорится в заявлении Николаева.

Почему Трусова повздорила с Первым каналом? Ее отец выдвинул ультиматум: Тарасову и Ягудина убрать из эфира

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78 комментариев

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Ответ AAPolyansky
абсолютно исключена ситуация, что требования Вячеслава Трусова перед тем, как они были озвучены, не были бы первым каналом и федерацией задокументированы (для возможного суда) - так что врет как раз агент. мб Вячеслав Трусов надеялся, что информация останется в тайне, но надежды юношей питают
То есть тот факт, что другая сторона слила информацию для вас норма? Жесть
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Lilia Sadykova
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Источник Матч ТВ... все понятно. Первому каналу в этой ситуации вериться больше, чем Трусовым, Рудковским и Матч ТВ
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ВИван
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Ответ Anneta28
Да изначально всем адекватным людям было понятно, что вся эта возня была затеяна Черносвитовой, с подачи мадам Доширак.
))))) ++++++++++
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Ответ Кошка Матраскина
Столько воды налил, но ничего не сказал. А зачем тогда Первый позволяет себе такие высказывания в адрес родителей Саши? Так можно и нехилый иск за клевету схлопотать!
С чего вы взяли, что это был первый? Просто источника вброса, напрямую отсылающего к первому не было
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Светлана Менова
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Обратите внимание: там наезд лично на Черносвитову, которую этот агент обвинил "в провале переговоров". 😁 Перевожу на русский: "Она отказалась выполнить наши хотелки".

А по факту никаких доказательств в защиту Трусовых агент не привёл, кроме того, что они якобы честные и порядочные люди и никогда бы не.
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Ответ Ольга Ольгина
А я вот не уверена. И что это за довод Я УВЕРЕН? Трусова на виду с юниоров, и как показала жизнь, семейство далеко не уравновешанное, как и сама ракетка. Вечные истерики, трясучки, обидки , пренебрежение к тренерам, типа я сам сусам. И куда теперь деть требования отдельного льда в академии, разделение тренеров, отдельные раздевалки? Это тоже от порядочности и культуры прет? Так что как сказал бы Станиславский НЕ ВЕРЮ я этим запоздалым оправданиям.
Можно пример вечных истерик, трясучек и обидок? А также пример пренебрежения к тренерам? Истерику на ОИ не предлагать, давайте другие видео доказательства
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Свет19
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Вообще-то агент прав. Такая инфа разглашаться не должна. И есть разница между со скандалом требовать и внести предложения и правки в договор. Либо в Первом настолько непрофи работают в пресс службе, либо ответили вообще левые люди. А тут и рады стараться накинуть :) Ждём таки уже официальных ответов.
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Бедоносец
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Так и знал, что Саша и её отец ни при чём, а первый канал решил хайпануть на её имени. Засуди их Саша на миллионы.
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Ответ Пользователь Гугла
Агент врет, не учил матчасть, ни у кого из фигуристов нет персонального контракта, там контракт с федрой, фигуристы подписывают типовой контракт одинаковый для всех, с начала каждого сезона, видать с Трусовыми с начало сезона щли переговоры, но не к чему не привели и они отказались подписывать как все фигуристы общий, типовой для всех контракт, а треблвали персональный со своими условиями
А можно ссылку на текст типового контракта? У вас наверное есть документ, раз вы так уверенно про это пишите
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Mohnatiy
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Ну, значит требования точно выдвигались 😁
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Anneta28
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Да изначально всем адекватным людям было понятно, что вся эта возня была затеяна Черносвитовой, с подачи мадам Доширак.
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Нурсултан Хамзаев
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Ответ Пользователь Гугла
Тогда Трусовы должны требовать возмещение морального ущерба и материального за нанесения ущерба репутации и имиджа Саше и отцу, первым каналом, эсли бы было так они бы давно подали иск и попытались выбить деньги с первого и адвокаты матча были бы в первых рядах, эще бы, это же такой пиар для канала, защита оклеветанной монополистом первым каналом прославленной фигуристки, звезды мирового фк, да и папа бы никогда не упустил возможность подзаработать
думаете такой серьезный канал без одобрения адвоката будут выдвигать такие высказывания?
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Ответ umma
Ещё такой момент - агент так активно говорит о том что это не правда, что родители воспитанные честные люди ..и возникает вопрос - почему в таком длинном серьёзном тексте нет ни слова о том ,что мы будем подавать в суд за клевету и прочее ???? Если это не правда, то это клевета ,тогда почему об этом ни слова не сказано)))
А зачем это озвучивать? Чтобы польстить пользователям спортса?
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Oleandra
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Что ж агент молчала, когда Саша вне трансферного окна от Тутберидзе сбегала? все прям в домыслах извелись - почему? отчего? или там уважительных причин не было? или потом камбэк опять захотят сделать? а тут надо же, отпор дают Первому каналу.. Смеловы такие)
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Евгений - 79
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Так подайте на первый в суд. За клевету. От имени самбиста. Делов то на 5 минут если вы правы
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Настя Розова
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Вот серьезный человек уже все прояснил, по полочкам разложил, а люди верят тем, кто уже не раз в лужу садился.
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Нурсултан Хамзаев
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Ответ Кошка Матраскина
Столько воды налил, но ничего не сказал. А зачем тогда Первый позволяет себе такие высказывания в адрес родителей Саши? Так можно и нехилый иск за клевету схлопотать!
думаете там главный юрист Первого канала одобрил такие высказвания без доказательств? Самая лучшая защита Трусовых нужно была молчать и надеяться что люди забудут.
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pont77
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Ответ Жизненная
Это спортсменка "кидает", сверкая тапками Плюща, - один раз, Этери - два раза....а виноват только ТШТ...
То есть сменить тренера, соблюдая все процедуры - это подлость? В можно закон, по которому это запрещено или у нас крепостное право до сих пор?
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lyubov61
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"не смогли договориться" это что значит.
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kate_ko
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блин, вся эта ситуация очень скверная, но больше всего мне лично неприятна тенденция, что из Саши, которая очень талантлива и популярна, стараются сделать жертву: тут обидели, там недодали. невозможно ничего утверждать в деталях, но проблема явно есть: сорванная нашивка и персональный контракт с матч-тв об этом говорят. кто бы ни был виноват в ситуации, все это не на пользу Саше((
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Noname No
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Ответ Жизненная
Это спортсменка "кидает", сверкая тапками Плюща, - один раз, Этери - два раза....а виноват только ТШТ...
Смена тренера - обычная процедура. С каких пор это считается кидаловом?
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pont77
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Ответ Jul__ver
А почему когда Саша в первый раз уходила от Этери было всё спокойно и без скандалов?🤷🏻‍♀️
Лол, накинут новости с ее уничтожением со стороны одного глашатая ТШТ и по совместительству хореографа?
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Noname No
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Агент правильно отметил - внутреннюю инфу и тем более результаты переговоров двух сторон один из партнёров не имеет права выносить на публику. Пока что с точки зрения бизнеса первый поступает некрасиво, я верю Николаеву
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Manatusik
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Ответ помада Терезы
Никогда не думал, что такое напишу когда-нибудь, но я верю первому каналу
а может истина где-то посередине?
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Нурсултан Хамзаев
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Ответ фынский аксель
Ппц, у Трусовух, что нет денег на нормального агента? Что за детские отмазки? И у Трусовой был персональный контракт с Первым?
может и персональный. Но не думаю что такой серьезный канал будет без причины не продлевать контракт.
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