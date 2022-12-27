Щербакова о телевидении и спорте: «Для многих знакомых участие в «Ледниковом периоде» значит намного больше, будто я перешла на следующую ступень развития»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, считает ли роль ведущей в « » более значимой, чем спортивные достижения.

– Высшая награда – это участие в «Ледниковом периоде»?

– Сейчас все чаще сталкиваюсь с этой фразой. Конечно, за соревнованиями очень многие следят, но для многих знакомых, которые не сильно в это окунаются, участие в «Ледниковом периоде» значит намного больше, как будто я наконец-то перешла на следующую ступень развития.

Вот все каталась по своим этим соревнованиями и наконец-то дошла до пика своей карьеры и снимаюсь в «Ледниковом периоде». Это классно, это тоже что-то новое, но, конечно, думаю, для любого спортсмена все-таки награды в спорте всегда будут в приоритете, – сказала Щербакова.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой