Щербакова о телевидении и спорте: «Для многих знакомых участие в «Ледниковом периоде» значит намного больше, будто я перешла на следующую ступень развития»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, считает ли роль ведущей в «Ледниковом периоде» более значимой, чем спортивные достижения.
– Высшая награда – это участие в «Ледниковом периоде»?
– Сейчас все чаще сталкиваюсь с этой фразой. Конечно, за соревнованиями очень многие следят, но для многих знакомых, которые не сильно в это окунаются, участие в «Ледниковом периоде» значит намного больше, как будто я наконец-то перешла на следующую ступень развития.
Вот все каталась по своим этим соревнованиями и наконец-то дошла до пика своей карьеры и снимаюсь в «Ледниковом периоде». Это классно, это тоже что-то новое, но, конечно, думаю, для любого спортсмена все-таки награды в спорте всегда будут в приоритете, – сказала Щербакова.
Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой
Акатьева, несмотря на возраст, на два порядка умнее этой "умной"))))
В этом точно нет сомнения.
Но если не продолжать, этот статус быстро можно потерять.
Ледниковый период - посредственное шоу.