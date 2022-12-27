Щербакова о телевидении и спорте: «Для многих знакомых участие в «Ледниковом периоде» значит намного больше, будто я перешла на следующую ступень развития»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Ледниковый период Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, считает ли роль ведущей в «Ледниковом периоде» более значимой, чем спортивные достижения.

– Высшая награда – это участие в «Ледниковом периоде»?

– Сейчас все чаще сталкиваюсь с этой фразой. Конечно, за соревнованиями очень многие следят, но для многих знакомых, которые не сильно в это окунаются, участие в «Ледниковом периоде» значит намного больше, как будто я наконец-то перешла на следующую ступень развития.

Вот все каталась по своим этим соревнованиями и наконец-то дошла до пика своей карьеры и снимаюсь в «Ледниковом периоде». Это классно, это тоже что-то новое, но, конечно, думаю, для любого спортсмена все-таки награды в спорте всегда будут в приоритете, – сказала Щербакова.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой

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13 комментариев

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Марина Синельникова
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Ответ Maria N
Давайте уже новость про тройной выброс от Косто
Есть же новость уже, Алёнка крутая)
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Марина Синельникова
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Благодаря Ледниковому периоду в том числе фигурное катание стало популярнее. Можно видеть любимых спортсменов которые уже не соревнуются.
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BelkinIP
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Ответ Viktoria Petrovskaya
Вот все каталась по своим этим соревнованиями и наконец-то дошла до пика своей карьеры и снимаюсь в «Ледниковом периоде». 😁😁😁
Мдааа... Она глупая совсем? Такая несдержанность на язык. Или тараторит наизусть выученные гладкие фразы, или вот такоэ.
Акатьева, несмотря на возраст, на два порядка умнее этой "умной"))))
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Марина Синельникова
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Ответ impartiality
Вот и вечерняя Щербакова подъехала. Теперь до февраля будут впаривать самую - пресамую....
Там уже чудесным образом выздоровевшая Трусова объявилась) Вам туда.
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О.Н.Т.
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Ответ Viktoria Petrovskaya
Вот все каталась по своим этим соревнованиями и наконец-то дошла до пика своей карьеры и снимаюсь в «Ледниковом периоде». 😁😁😁
Похоже, она об месте ведущей ЛП мечтала сильнее, чем о золоте ОИ
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Lapo Elkann
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Сперва награды , потом ЛП. без наград в ЛП не берут.
+3
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Maria N
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Давайте уже новость про тройной выброс от Косто
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Ольга Калугина
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Ответ impartiality
Вот и вечерняя Щербакова подъехала. Теперь до февраля будут впаривать самую - пресамую....
Можете на две новости ниже пройти. Там Снегурочка
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Maecenas
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Ответ impartiality
Вот и вечерняя Щербакова подъехала. Теперь до февраля будут впаривать самую - пресамую....
да ты и не против, только про неё и пишешь. Даже в темах, не посвященных ей
+18
-8
+10
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impartiality
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Вот и вечерняя Щербакова подъехала. Теперь до февраля будут впаривать самую - пресамую....
+21
-16
+5
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Алексей ПК
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Ответ impartiality
Комментарий удален пользователем
Как минимум, одной из самых лучших.
В этом точно нет сомнения.
Но если не продолжать, этот статус быстро можно потерять.
+3
-5
-2
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Алексей ПК
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Ответ Viktoria Petrovskaya
Вот все каталась по своим этим соревнованиями и наконец-то дошла до пика своей карьеры и снимаюсь в «Ледниковом периоде». 😁😁😁
Пик карьеры - это спорт.
Ледниковый период - посредственное шоу.
+15
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+15
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Viktoria Petrovskaya
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Вот все каталась по своим этим соревнованиями и наконец-то дошла до пика своей карьеры и снимаюсь в «Ледниковом периоде». 😁😁😁
+19
-5
+14
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impartiality
Комментарий удален
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