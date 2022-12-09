Анна Щербакова: «Я довольно закрытый, не слишком общительный человек. «Ледниковый период» помог мне немного раскрепоститься»
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, как на нее повлияла работа ведущей в шоу «Ледниковый период».
– Как проходили съемки?
– Первые записи эфиров для меня были сложными и волнительными. Я не совсем представляла, что от меня требуется, что меня ждет.
Ушло какое-то время на то, чтобы адаптироваться, но потом я провела работу над ошибками, старалась совершенствоваться – и в чем-то точно стала лучше.
– В «Ледниковом периоде» многие участники для вас открылись с неожиданной стороны. Как лично на вас повлияло шоу?
– Наверное, я стала более открытой. Быть ведущей – это не просто выйти на лед и откатать программу. Ведь мне нужно общаться, заводить диалог с людьми, с которыми я незнакома.
Вот это для меня необычно, в жизни я так никогда не делаю. Я довольно закрытый, не слишком общительный человек. «Ледниковый период» помог мне немного раскрепоститься.
– Возникало ли желание самой стать участницей, глядя, например, на Евгению Медведеву или Елену Ильиных?
– Мне предлагали поучаствовать, но сейчас я точно к этому морально не готова. Я это понимала еще до проекта, потому что привыкла доверять на льду только себе.
Кататься в паре и довериться другому человеку пока не могу. Всегда с замиранием сердца смотрю на выступления пар, даже профессиональных.
Когда девочка в поддержке находится на большой высоте надо льдом, мне хочется, чтобы ее как можно быстрее поставили обратно, – сказала Щербакова в интервью журналу Hello!
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