Анна Щербакова: «Я довольно закрытый, не слишком общительный человек. «Ледниковый период» помог мне немного раскрепоститься»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, как на нее повлияла работа ведущей в шоу «Ледниковый период».

– Как проходили съемки?

– Первые записи эфиров для меня были сложными и волнительными. Я не совсем представляла, что от меня требуется, что меня ждет.

Ушло какое-то время на то, чтобы адаптироваться, но потом я провела работу над ошибками, старалась совершенствоваться – и в чем-то точно стала лучше.

– В многие участники для вас открылись с неожиданной стороны. Как лично на вас повлияло шоу?

– Наверное, я стала более открытой. Быть ведущей – это не просто выйти на лед и откатать программу. Ведь мне нужно общаться, заводить диалог с людьми, с которыми я незнакома.

Вот это для меня необычно, в жизни я так никогда не делаю. Я довольно закрытый, не слишком общительный человек. «Ледниковый период» помог мне немного раскрепоститься.

– Возникало ли желание самой стать участницей, глядя, например, на Евгению Медведеву или Елену Ильиных?

– Мне предлагали поучаствовать, но сейчас я точно к этому морально не готова. Я это понимала еще до проекта, потому что привыкла доверять на льду только себе.

Кататься в паре и довериться другому человеку пока не могу. Всегда с замиранием сердца смотрю на выступления пар, даже профессиональных.

Когда девочка в поддержке находится на большой высоте надо льдом, мне хочется, чтобы ее как можно быстрее поставили обратно, – сказала Щербакова в интервью журналу Hello!

«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир