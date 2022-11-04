Евгений Плющенко: «Когда меня взял Мишин, у него были Урманов, Ягудин, он больше возился с ними. Потом все были забыты, потому что я заслужил внимание»

Тренер Евгений Плющенко рассказал об отношении к лучшим своим ученикам, упомянув методы Алексея Мишина.

– Кстати, к вопросу о количестве ребят: есть какая-то конкуренция за ваше внимание? У вас много других специалистов, но наверняка каждый ребенок хочет, чтобы Плющенко на них посмотрел.

– Занимаюсь со всеми, но, естественно, есть лидеры, топы, которым ты больше времени уделяешь. Когда до стартов остается дней пять, то понятно, что больше двигаешься с теми, кто и поедет на соревнования. Но я стараюсь в целом уделять время всем.

В моих двух группах есть разного уровня спортсмены. Есть 10-летние девчонки, которые очень толковые: Парсегова, например, которая в этом возрасте скоро должна четверной тулуп сделать, есть Грицкова, прыгающая тройной аксель. Вижу, что с ними и нужно работать. Ведь это достаточно хорошее будущее фигурного катания.

– Но в целом у вас спортивный принцип – кто лицо школы, показывает лучший результат, с теми и работаете?

– Это логично и нормально. Еще раз говорю, я придерживаюсь методики Алексея Николаевича Мишина. Ты должен доказать, и я ему доказывал. Когда он меня взял, у него были Урманов, Ягудин, Татауров, Новосельцев. Он больше с ними возился, я где-то там…

Он мне задания давал, может быть, подсказывал один-два раза за тренировку. А потом, понятно дело, все были забыты, потому что я заслужил внимание тренера. И у нас в группе много хороших спортсменов. Всем стараюсь уделить время, – рассказал Плющенко.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала