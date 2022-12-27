Щербакова, Большунов, Медведев и Рублев получат премию «Серебряная лань» как лучшие спортсмены-2022 по версии журналистов, Вяльбе – лучший тренер

Теги лыжные гонки самбо ФЛГР Ян Непомнящий Елена Вяльбе женское катание Дмитрий Бивол Андрей Рублев Никита Нагорный Сергей Рябов Даниил Медведев Александр Большунов Анна Щербакова Климент Колесников Владислав Лекомцев Фигурное катание

Федерация спортивных журналистов России назвала лауреатов премии «Серебряная лань-2022» в категории лучшие спортсмены, тренер и команда.

Лучшими спортсменами названы:

Лучшим тренером года признана глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, лучший командой – сборная России по лыжным гонкам.

Торжественная церемония вручения наград пройдет в 2023 году.

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4 комментария

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Сергей Орлов
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Непомнящий, Рублев и Медведев достойные люди, остальные – небольшого ума приспособленцы.
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Sat397
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Бацарашкину и Непряеву куда дели?)
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Елена Бабушкина
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А Нагорный что в этом году выиграл?
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k7kcbkq9jg
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😂😂😂😂
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