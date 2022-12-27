Щербакова, Большунов, Медведев и Рублев получат премию «Серебряная лань» как лучшие спортсмены-2022 по версии журналистов, Вяльбе – лучший тренер
Федерация спортивных журналистов России назвала лауреатов премии «Серебряная лань-2022» в категории лучшие спортсмены, тренер и команда.
Лучшими спортсменами названы:
- Дмитрий Бивол (бокс)
- Александр Большунов (лыжи)
- Климент Колесников (плавание)
- Владислав Лекомцев (паралимпийский спорт – лыжи, биатлон)
- Даниил Медведев (теннис)
- Никита Нагорный (спортивная гимнастика)
- Ян Непомнящий (шахматы)
- Андрей Рублев (теннис)
- Сергей Рябов (самбо)
- Анна Щербакова (фигурное катание)
Лучшим тренером года признана глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, лучший командой – сборная России по лыжным гонкам.
Торжественная церемония вручения наград пройдет в 2023 году.
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