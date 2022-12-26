Большунов признан виновным в конфликте с Устюговым на Кубке России, он получил устное предупреждение
Судейская комиссия признала Александра Большунова виновным в конфликте с Сергеем Устюговым на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.
Спортсмену вынесли устное предупреждение, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Это решение не федерации, а жюри, которое вчера долго достаточно совещалось.
Сегодня Саша был вызван, да, ему было вынесено устное предупреждение, показаны видеосъемки, он согласился с решением», – сказала Вяльбе.
После финала классического спринта в Красногорске Устюгов заявил, что Большунов наступил ему на лыжи, и отказался пожать руку Александру.
В стартовом протоколе прошлого спринта этой жёлтой карточки у Большунова не было - https://flgr-results.ru/attachment/9957.pdf
Забавно, что Вяльбе не в курсе.
Устное предупреждение какое-то, дали жк нарушил ещё получил дисквал на этом все