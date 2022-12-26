Большунов признан виновным в конфликте с Устюговым на Кубке России, он получил устное предупреждение

Судейская комиссия признала виновным в конфликте с на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.

Спортсмену вынесли устное предупреждение, сообщила глава Федерации лыжных гонок России ( ) .

«Это решение не федерации, а жюри, которое вчера долго достаточно совещалось.

Сегодня Саша был вызван, да, ему было вынесено устное предупреждение, показаны видеосъемки, он согласился с решением», – сказала Вяльбе.

После финала классического спринта в Красногорске Устюгов заявил, что Большунов наступил ему на лыжи, и отказался пожать руку Александру.