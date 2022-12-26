Большунов признан виновным в конфликте с Устюговым на Кубке России, он получил устное предупреждение

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Р-Спорт Лыжи

Судейская комиссия признала Александра Большунова виновным в конфликте с Сергеем Устюговым на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске. 

Спортсмену вынесли устное предупреждение, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе

«Это решение не федерации, а жюри, которое вчера долго достаточно совещалось.

Сегодня Саша был вызван, да, ему было вынесено устное предупреждение, показаны видеосъемки, он согласился с решением», – сказала Вяльбе.

После финала классического спринта в Красногорске Устюгов заявил, что Большунов наступил ему на лыжи, и отказался пожать руку Александру.

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9 комментариев

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Евгений - 79
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Щеглот. Ты как там? Что скажешь? Все равно Сергей виноват? Жду когда он вынесет всех в спринте коньковом, передав таким образом тебе привет
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Рав. Зильберман
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На вид у меня есть, у меня сторого с предупреждением нет..
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Ilyukhich
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Ответ Нонейм
Устюгов решил бежать коньковый. Будет интересно
не факт еще, может просто в списках числиться
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Верю-не верю
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Большунов ему два раза наступил на лыжи, а предупреждение только одно и то - устное)
+2
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SkierNSK
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Большунов получил письменное предупреждение, а не устное, а это жёлтая карточка. Можно убедиться в стартовом протоколе - https://flgr-results.ru/attachment/9969.pdf
В стартовом протоколе прошлого спринта этой жёлтой карточки у Большунова не было - https://flgr-results.ru/attachment/9957.pdf
Забавно, что Вяльбе не в курсе.
+3
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zzzeeerrrooo
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Что за бред?
Устное предупреждение какое-то, дали жк нарушил ещё получил дисквал на этом все
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Нонейм
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Устюгов решил бежать коньковый. Будет интересно
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Ольга Линде
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Blast
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Ну это было максимально очевидно
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