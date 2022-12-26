Навка о призыве не номинировать Щербакову на приз ISU: «Украинская федерация ведет себя как шакалы»

Олимпийская чемпионка высказалась о предложении Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить россиянку номинации на премию .

«Украинская федерация ведет себя как шакалы просто. Девочка причем здесь? Ребенок, который ни в чем не замешан. Чистая, светлая, олимпийская чемпионка.

Бог им судья, этим людям», — сказала Навка.