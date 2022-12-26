Навка о призыве не номинировать Щербакову на приз ISU: «Украинская федерация ведет себя как шакалы»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о предложении Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить россиянку Анну Щербакову номинации на премию ISU Skating Awards.
«Украинская федерация ведет себя как шакалы просто. Девочка причем здесь? Ребенок, который ни в чем не замешан. Чистая, светлая, олимпийская чемпионка.
Бог им судья, этим людям», — сказала Навка.
Думал, хуже комментатора, что весь эфир на футболе оскорблял РФ - не найти
Но нашлись 🤡
Анютик у нас самая популярная спортсменка страны, почти лучшая ведущая на телевидении, народная любимица Китая, да и просто самая самая! Или вы голосования в телеграмах не смотрите?