Навка о призыве не номинировать Щербакову на приз ISU: «Украинская федерация ведет себя как шакалы»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Федерация фигурного катания Украины Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о предложении Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить россиянку Анну Щербакову номинации на премию ISU Skating Awards.

«Украинская федерация ведет себя как шакалы просто. Девочка причем здесь? Ребенок, который ни в чем не замешан. Чистая, светлая, олимпийская чемпионка.

Бог им судья, этим людям», — сказала Навка.

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12 комментариев

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Зоя Кудряшова
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Ответ AllaS
Ну уж если ИСУ решились номинировать, то решились и что обсуждать, она ОЧ. Но претендентов очень много гораздо более заслуженных. Кто-то из них и получит премию.
Хочу понять. Аню мы выдвинули в ISU или они сами? Почему-то шел разговор о спортсменах других видов спорта.
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Зоя Кудряшова
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Навке не стоит влезать в разборки. Ее положение не позволяет. Она на двух стульях сидит.
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Алё? Алёна
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Ответ Кокич
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Алё? Алёна
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Ответ Кокич
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мамодорогая! это официальный сайт? совсем берега потеряли!
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Asd Zxc
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Ответ Кокич
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Полный треш…
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King_X
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Ответ Кокич
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Полный атас😂😂😂
Думал, хуже комментатора, что весь эфир на футболе оскорблял РФ - не найти
Но нашлись 🤡
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Tzaichiha
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Ответ Бубликович
У украинской Федерации других проблем нет, судя по-всему.
Точнее, им просто нечем заняться.)
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Галина Александрова
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Устроили конкурс, кто грубее назовёт? Держать надо лицо и не оскорблять никого, пусть они сто раз не правы.
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Alexey Belskiy
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Красотке шорт трекистке и визажиста Юлию Шишкину никто не пытается что то сделать потому что она не так популярна и не светится в медиа.Тоже неплохая позиция Это просто зависть а не отношения разных стран.Кстати вчера подруга Юлии Екатерина Ефременкова выиграла Чемпионат России по шорт-треку
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AllaS
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Ну уж если ИСУ решились номинировать, то решились и что обсуждать, она ОЧ. Но претендентов очень много гораздо более заслуженных. Кто-то из них и получит премию.
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Глафира Бахтиярова
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Кто посмел на нашу Анюту наговаривать?!
Анютик у нас самая популярная спортсменка страны, почти лучшая ведущая на телевидении, народная любимица Китая, да и просто самая самая! Или вы голосования в телеграмах не смотрите?
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Кокич
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Бубликович
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У украинской Федерации других проблем нет, судя по-всему.
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