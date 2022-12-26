Депутат Свищев: «Украинская федерация пусть займется собственными фигуристами, чтобы иметь право высказывать мнение по вопросам номинаций»

Теги сборная России ISU Дмитрий Свищев Анна Щербакова ISU Skating Awards Федерация фигурного катания Украины Фигурное катание

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал Украинскую федерацию фигурного катания (УФФК) за предложение лишить россиянку Анну Щербакову номинации на премию ISU Skating Awards.

Ранее УФФК обратилась с соответствующим письмом в Международный союз конькобежцев (ISU).

«А какие причины у подобного требования со стороны украинской федерации? Если дело только в том, что Щербакова – россиянка, то это уже попахивает нацизмом и экстремизмом.

ISU нужно принимать жесткие меры к национальным федерациям, которые пытаются использовать подобные методы дискриминации.

Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU, и никакого безосновательного пересмотра данного решения быть не может.

А украинская федерация пусть займется качеством выступления собственных фигуристов, чтобы иметь хоть какое-то право высказывать свое мнение по вопросам номинаций», – цитирует Свищева ТАСС.

«Удивительные бывают заявления у украинских соседей. Как можно отменить, например, рассвет или закат, лето или зиму? Щербакова – это уникальная фигуристка, это признают во всем мире.

Несмотря на все давление на российский спорт, ISU решило номинировать Щербакову на награду. Понятно, какие сложности были, но не номинировать было бы непонятным действием для всего человечества», – сказал Свищев «СЭ».

Церемония вручения ISU Skating Awards пройдет 5 февраля. Щербакова представлена в номинации «Самый ценный фигурист».

Украинская федерация фигурного катания просит исключить Щербакову из номинации на премию ISU

4 комментария

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Саша Кутузова
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Ответ Brokkoli
Они бы занялись, но почему-то катков не осталось
Ну вы даёте, так далеко его мысль не простирается. Причинно-следственные связи отсутствуют. Украина давно озвучила, почему она предпринимает такие попытки. Вывести из зоны комфорта, разбудить людей, которые не чувствуют боли и трагедии соседа.
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Brokkoli
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Они бы занялись, но почему-то катков не осталось
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Iuasamotu
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Российские сторонники сво понимают, что они уничтожают фигурное катание в стране которая подарила миру олимпийских чемпионов? Разве в этом цель российской фигурки?
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Sincere
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Так ИСУ сам и занимается дискриминацией и нацизмом) и лишь тут сделали исключение. Но поскольку они его сделали, то вряд ли уже сдадут назад) хотя... от этих клоунов что угодно можно ожидать
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