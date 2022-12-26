Депутат Свищев: «Украинская федерация пусть займется собственными фигуристами, чтобы иметь право высказывать мнение по вопросам номинаций»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал Украинскую федерацию фигурного катания (УФФК) за предложение лишить россиянку Анну Щербакову номинации на премию ISU Skating Awards.

Ранее УФФК обратилась с соответствующим письмом в Международный союз конькобежцев (ISU).

«А какие причины у подобного требования со стороны украинской федерации? Если дело только в том, что Щербакова – россиянка, то это уже попахивает нацизмом и экстремизмом.

ISU нужно принимать жесткие меры к национальным федерациям, которые пытаются использовать подобные методы дискриминации.

Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU, и никакого безосновательного пересмотра данного решения быть не может.

А украинская федерация пусть займется качеством выступления собственных фигуристов, чтобы иметь хоть какое-то право высказывать свое мнение по вопросам номинаций», – цитирует Свищева ТАСС.

«Удивительные бывают заявления у украинских соседей. Как можно отменить, например, рассвет или закат, лето или зиму? Щербакова – это уникальная фигуристка, это признают во всем мире.

Несмотря на все давление на российский спорт, ISU решило номинировать Щербакову на награду. Понятно, какие сложности были, но не номинировать было бы непонятным действием для всего человечества», – сказал Свищев «СЭ».

Церемония вручения ISU Skating Awards пройдет 5 февраля. Щербакова представлена в номинации «Самый ценный фигурист».

Украинская федерация фигурного катания просит исключить Щербакову из номинации на премию ISU