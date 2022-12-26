Петр Гуменник: «Сейчас на чемпионате России можно только в сборную попасть, а раньше можно было отобраться на чемпионат мира. Было интереснее»
Серебряный призер ЧР-2023 Петр Гуменник рассказал о мотивации для продолжения карьеры.
– В этом сезоне наши одиночники еще сильнее спрогрессировали. Как ты думаешь, ситуация с международным отстранением как-то влияет на это? Может, стало меньше давления?
– Да нет, это не влияет в таком плане. Наоборот, меньше мотивации. Сейчас на чемпионате России можно только в сборную попасть, а раньше можно было отобраться на чемпионаты Европы и мира. Это было интереснее.
– По тебе и не скажешь, что стало меньше мотивации.
– Просто той мотивации, которая осталась, тоже вполне достаточно, чтобы выступать.
– Ты работаешь как-то с мотивацией? Возможно, обращался к спортивному психологу или сам себя настраиваешь?
– Последнее время не сталкивался с тем, что у меня нет мотивации. Наоборот, стараюсь себя немного успокоить, – сказал Гуменник.
Их нет и мотивация потихоньку будет падать.
В этом сезоне Петр и Евгений показали отличный результат их бы на ЧЕ и ЧМ.
Будем ждать ФГП и КПК.
Хорошо, хоть гонорары на этих стартах.
Зачем такой красоте пропадать
И чего это россияне дома бабло пилят, а не на ЧЕ И ЧМ едут...