Петр Гуменник: «Сейчас на чемпионате России можно только в сборную попасть, а раньше можно было отобраться на чемпионат мира. Было интереснее»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Серебряный призер ЧР-2023 Петр Гуменник рассказал о мотивации для продолжения карьеры. 

– В этом сезоне наши одиночники еще сильнее спрогрессировали. Как ты думаешь, ситуация с международным отстранением как-то влияет на это? Может, стало меньше давления?

– Да нет, это не влияет в таком плане. Наоборот, меньше мотивации. Сейчас на чемпионате России можно только в сборную попасть, а раньше можно было отобраться на чемпионаты Европы и мира. Это было интереснее.

– По тебе и не скажешь, что стало меньше мотивации.

– Просто той мотивации, которая осталась, тоже вполне достаточно, чтобы выступать.

– Ты работаешь как-то с мотивацией? Возможно, обращался к спортивному психологу или сам себя настраиваешь?

– Последнее время не сталкивался с тем, что у меня нет мотивации. Наоборот, стараюсь себя немного успокоить, – сказал Гуменник. 

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11 комментариев

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AllaS
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Что спрашивать.Любому должно быть ясно.При такой отличной форме самое время на ГС.
Их нет и мотивация потихоньку будет падать.
В этом сезоне Петр и Евгений показали отличный результат их бы на ЧЕ и ЧМ.
Будем ждать ФГП и КПК.
Хорошо, хоть гонорары на этих стартах.
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Ольга Ручкина
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Ответ Irina037
Я думаю,что Петя перейдет,если не допустят в следующем году. Зачем такой красоте пропадать
К сожалению, федерация не отпускает хороших спортсменов:(
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Irina037
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Я думаю,что Петя перейдет,если не допустят в следующем году.
Зачем такой красоте пропадать
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gift...!
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Действительно...
И чего это россияне дома бабло пилят, а не на ЧЕ И ЧМ едут...
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Jessi
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Для многих мотивацией были деньги на этом ЧР. А если дальше так спонсировать не будут и не откроют доступ к международным стартам , то и уровень упадёт .
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Сергей Дроздов
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Ответ Нурсултан Хамзаев
мне вот интересно что будет если и в следующем году не допустят?
Что будет? – мир перевернётся – полный ...дец, лучше и не жить...
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Katerina Sunny
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Петру ещё обиднее, наверное. Второе место ЧР - это был бы и ЧЕ, и скорее всего ЧМ.
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Галина Александрова
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Ответ Нурсултан Хамзаев
мне вот интересно что будет если и в следующем году не допустят?
поживём - увидим
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Светлана Менова
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Я в прошлом сезоне так боялась, что Петя действительно закончит и погрузится в учёбу. Тяжкий был сезон и совсем не ладилось с прыжками. Рада, что он не только продолжил, но и сумел спрогрессировать. И да, жаль, что эту красоту не пускают на ГС.
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Нурсултан Хамзаев
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Ответ Галина Александрова
Пётр, пусть у вас всё это будет, и ЧМ, и ЧЕ. Не сбавляйте обороты, будьте всегда в топе. Удачи!
мне вот интересно что будет если и в следующем году не допустят?
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Галина Александрова
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Пётр, пусть у вас всё это будет, и ЧМ, и ЧЕ. Не сбавляйте обороты, будьте всегда в топе. Удачи!
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