Петр Гуменник: «Сейчас на чемпионате России можно только в сборную попасть, а раньше можно было отобраться на чемпионат мира. Было интереснее»

Серебряный призер ЧР-2023 Петр Гуменник рассказал о мотивации для продолжения карьеры.

– В этом сезоне наши одиночники еще сильнее спрогрессировали. Как ты думаешь, ситуация с международным отстранением как-то влияет на это? Может, стало меньше давления?

– Да нет, это не влияет в таком плане. Наоборот, меньше мотивации. Сейчас на чемпионате России можно только в сборную попасть, а раньше можно было отобраться на чемпионаты Европы и мира. Это было интереснее.

– По тебе и не скажешь, что стало меньше мотивации.

– Просто той мотивации, которая осталась, тоже вполне достаточно, чтобы выступать.

– Ты работаешь как-то с мотивацией? Возможно, обращался к спортивному психологу или сам себя настраиваешь?

– Последнее время не сталкивался с тем, что у меня нет мотивации. Наоборот, стараюсь себя немного успокоить, – сказал Гуменник.