Бетина Попова: «Жаль, что у нас нет хотя бы малых медалей за короткую и произвольную, потому что Гуменник тоже достоин золота»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Бетина Попова Петр Гуменник Евгений Семененко ТАСС Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова высказалась о результатах мужских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию. 

Победу одержал Евгений Семененко, вторым стал Петр Гуменник. Оба набрали одинаковое количество баллов по сумме двух программ. 

«Эти эмоции невероятные. Петя, к сожалению, допустил пару ошибок, в произвольной Женя был сильнее, но как же они были хороши! В протоколах, конечно, кто-то должен быть первым. Но золото заслужили оба, невероятные впечатления.

Наши мальчишки – умнички, показали невероятную борьбу, какой же молодец Саша Самарин с шикарным заводным прокатом – настоящий праздник спорта, сегодня никто из призеров не проиграл никому, они все выиграли каждый по своему.

Жаль, что у нас нет хотя бы малых медалей за короткую и произвольную, потому что Петя тоже достоин золота», – сказала Попова. 

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14 комментариев

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garovatat
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Ответ Оз
Когда прекратится грибование Самарина??? Пустой прокат. Хорео дорожка корявая, на двух ногах. За что компоненты? За двигания плечиками???
За двигания кистями рук и головой
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garovatat
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Ответ Kovka Gnutik
Жаль, что не хватает ума принять волевое решение и вручить две золотые медали. На какой-то Олимпиаде такое уже было.
Вот вот, и я о том! Бережная/Сихарулидзе. С кем - не помню))
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garovatat
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А почему вообще не вручили два золота, а? Правила, правила... Никакие правила не помешали в свое время дать олимпийское золото двум парам, Бережной/Сихарулидзе и кому там... не помню. Так что вполне могли нарушить и озолотить обоих. На внутреннем то турнире! А так Гуменник остался обижен родной федрой
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Блинчик
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Началось нытьё, что оба золотые. Петя всё профукал! Сам виноват. Надо было слушать тренера. Кто у него, кстати, тренер? Не сапожник, случайно?))
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Kovka Gnutik
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Жаль, что не хватает ума принять волевое решение и вручить две золотые медали.
На какой-то Олимпиаде такое уже было.
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Karamazoff
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Заводной апельсин.
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Igor_Smr
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Да ничего страшного. Перейдет Гуменник за другую страну, там и получит золото.
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N-fox
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Я бы сказала не "тоже", а просто: достоин золота
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Оз
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Когда прекратится грибование Самарина??? Пустой прокат. Хорео дорожка корявая, на двух ногах. За что компоненты? За двигания плечиками???
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Да, Саша Самарин молодец, что задорно поездил от борта до борта, прыгнул один четверной и ещё удивлялся, почему так много поставили Семененко с тремя четверными...
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Ольга Боднарюк
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Ответ Светлана Менова
Заводной прокат Самарина, серьёзно?)
Наверно, хотела сказать грибным
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Светлана Менова
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Заводной прокат Самарина, серьёзно?)
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4x Qqqq
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Соглашусь. Гуменник, наравне с Семененко, такую БОРЬБУ показал, что можно и расщедриться.
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galik55
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Это золотые слова. Петя достоин медали
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