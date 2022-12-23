Бетина Попова: «Жаль, что у нас нет хотя бы малых медалей за короткую и произвольную, потому что Гуменник тоже достоин золота»

Хореограф Бетина Попова высказалась о результатах мужских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию.

Победу одержал , вторым стал . Оба набрали одинаковое количество баллов по сумме двух программ.

«Эти эмоции невероятные. Петя, к сожалению, допустил пару ошибок, в произвольной Женя был сильнее, но как же они были хороши! В протоколах, конечно, кто-то должен быть первым. Но золото заслужили оба, невероятные впечатления.

Наши мальчишки – умнички, показали невероятную борьбу, какой же молодец Саша Самарин с шикарным заводным прокатом – настоящий праздник спорта, сегодня никто из призеров не проиграл никому, они все выиграли каждый по своему.

Жаль, что у нас нет хотя бы малых медалей за короткую и произвольную, потому что Петя тоже достоин золота», – сказала Попова.

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