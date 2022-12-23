Бетина Попова: «Жаль, что у нас нет хотя бы малых медалей за короткую и произвольную, потому что Гуменник тоже достоин золота»
Хореограф Бетина Попова высказалась о результатах мужских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию.
Победу одержал Евгений Семененко, вторым стал Петр Гуменник. Оба набрали одинаковое количество баллов по сумме двух программ.
«Эти эмоции невероятные. Петя, к сожалению, допустил пару ошибок, в произвольной Женя был сильнее, но как же они были хороши! В протоколах, конечно, кто-то должен быть первым. Но золото заслужили оба, невероятные впечатления.
Наши мальчишки – умнички, показали невероятную борьбу, какой же молодец Саша Самарин с шикарным заводным прокатом – настоящий праздник спорта, сегодня никто из призеров не проиграл никому, они все выиграли каждый по своему.
Жаль, что у нас нет хотя бы малых медалей за короткую и произвольную, потому что Петя тоже достоин золота», – сказала Попова.
Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?
На какой-то Олимпиаде такое уже было.