Гуменник об одинаковой с Семененко сумме на ЧР: «Две золотые медали — это всегда лучше, чем золото и серебро»

высказался о результатах чемпионата России по фигурному катанию, который завершился в Красноярске.

Гуменник на турнире стал вторым, набрав одинаковую сумму баллов (295,07) с . Он уступил по баллам, набранным в произвольной программе – 190,60 против 195,92.

— Какие у тебя были эмоции в первые секунды, когда ты увидел результаты? Многие пишут, что ты испытал вообще весь спектр эмоций: удивление, радость, обида…

— Да, такой получился у меня каскад эмоций. Сначала я немножко просчитался, просто думал, что я второй. А потом начали объявлять оценки, и я подумал: «А вдруг первый?» Не успел обрадоваться, уже все равно понял, что второй. И в этот момент, наверное, лучше всего сказать, что расстроился. Обескуражен был.

— А в целом у тебя была цель занять какое-то определенное место на чемпионате России?

— Изначально сложно загадывать какое-то место прям еще до соревнований. Обычно это более-менее становится ясно после короткой. Поэтому на какое-то определенное место я не рассчитывал.

— Не было ли расстройства из-за того, что ты проиграл парню, с которым вы вместе росли в группе, параллельно развивались?

— Нет, нет обиды. Мы с Женей идем, можно сказать, вровень. Когда-то я выигрывал, когда-то он. Чемпионат России каждый год проходит — это не Олимпийские игры. Так что кому я проиграл — не столь важно.

— Насчет двух медалей: как ты считаешь, стоит ли при равных баллах давать два золота? Или победитель должен быть один?

— Конечно, стоит. Две золотые медали — это всегда лучше, чем золото и серебро.

— Справедливо ли правило, что в таких ситуациях все решают баллы за произвольную?

— Чисто по мне, это никакой логики не несет. Можно было бы с таким же успехом посчитать количество крюков в программе, подбросить монетку — главное, чтоб просто было какое-то правило. Так-то за короткую одни оценки ставятся, за произвольную — другие. Это все должно цениться одинаково.

Но на самом деле такие ситуации бывают настолько редко, что, в принципе, не так важно, – сказал Гуменник.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?