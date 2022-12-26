Гуменник об одинаковой с Семененко сумме на ЧР: «Две золотые медали — это всегда лучше, чем золото и серебро»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Петр Гуменник высказался о результатах чемпионата России по фигурному катанию, который завершился в Красноярске. 

Гуменник на турнире стал вторым, набрав одинаковую сумму баллов (295,07) с Евгением Семененко. Он уступил по баллам, набранным в произвольной программе – 190,60 против 195,92. 

— Какие у тебя были эмоции в первые секунды, когда ты увидел результаты? Многие пишут, что ты испытал вообще весь спектр эмоций: удивление, радость, обида…

— Да, такой получился у меня каскад эмоций. Сначала я немножко просчитался, просто думал, что я второй. А потом начали объявлять оценки, и я подумал: «А вдруг первый?» Не успел обрадоваться, уже все равно понял, что второй. И в этот момент, наверное, лучше всего сказать, что расстроился. Обескуражен был.

— А в целом у тебя была цель занять какое-то определенное место на чемпионате России?

— Изначально сложно загадывать какое-то место прям еще до соревнований. Обычно это более-менее становится ясно после короткой. Поэтому на какое-то определенное место я не рассчитывал.

— Не было ли расстройства из-за того, что ты проиграл парню, с которым вы вместе росли в группе, параллельно развивались?

— Нет, нет обиды. Мы с Женей идем, можно сказать, вровень. Когда-то я выигрывал, когда-то он. Чемпионат России каждый год проходит — это не Олимпийские игры. Так что кому я проиграл — не столь важно.

— Насчет двух медалей: как ты считаешь, стоит ли при равных баллах давать два золота? Или победитель должен быть один?

— Конечно, стоит. Две золотые медали — это всегда лучше, чем золото и серебро.

— Справедливо ли правило, что в таких ситуациях все решают баллы за произвольную?

— Чисто по мне, это никакой логики не несет. Можно было бы с таким же успехом посчитать количество крюков в программе, подбросить монетку — главное, чтоб просто было какое-то правило. Так-то за короткую одни оценки ставятся, за произвольную — другие. Это все должно цениться одинаково.

Но на самом деле такие ситуации бывают настолько редко, что, в принципе, не так важно, – сказал Гуменник. 

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

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66 комментариев

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Ева Майская
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Ответ qbiq
В спорте победитель всегда один. В этом и есть суть соревнований.
Скажите об этом Жами Сале и Давиду Пеллетье )))
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AllaS
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Конечно это редкость одинаковые баллы.Но случается. И на ЧР придерживались правил ИСУ.
Две золотые лучше бы , естественно.Но для этого надо менять правила ИСУ.
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Честно говоря, это всё детские игры по сравнению с тем, что ждёт нас на том ЧР, когда нас-таки допустят к международным соревнованиям. Там речь будет идти вообще только об одной квоте на каждый вид. Представляю, какая там будет адская битва грибов и авторитетов, и сколько хейта выльется, если победа чемпиона будет неочевидна.
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Этери Глейхмороз
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Ответ bezsugar
Ок, а потом как отправлять на международные соревнования? Если квота на 3 чел, а на подиуме 4.. Просто сливать того, кто с бронзой? Ну при условии, конечно, что когда-нибудь наши туда поедут)
Слуцкая на ЧМ 2004 года вообще без отбора поехала.
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Анаис_Анаис
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Ответ bezsugar
Как не почитаешь ветки про мо, так Гуменника недолюбливают из-за профессора, Мишин ему мелко гадит типа... Не знаю, честно говоря.. Он от Мишина ушел еще лет в 14 вроде. И вот еще часто встречающееся утверждение, что Мозалёва топят, тк штаб не тот. Кто-то может внятно объяснить, что именно у федры к тренеру Мозалева, какие претензии? Я просто на днях несколько другую "теорию заговора" прочитала)
Какую?
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Оз
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Ответ bezsugar
Как не почитаешь ветки про мо, так Гуменника недолюбливают из-за профессора, Мишин ему мелко гадит типа... Не знаю, честно говоря.. Он от Мишина ушел еще лет в 14 вроде. И вот еще часто встречающееся утверждение, что Мозалёва топят, тк штаб не тот. Кто-то может внятно объяснить, что именно у федры к тренеру Мозалева, какие претензии? Я просто на днях несколько другую "теорию заговора" прочитала)
Похоже на то, что Федра не хочет ставить нормальные баллы Мозалеву из-за того, что он у неизвестного менее опытного тренера. У Андрея нет грибов ЦСКА, за ним не стоят Мишин, Москвина и Этери. У Андрея такая же ситуация как и у ребят из регионов, а именно неизвестный штаб.
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Gemma157
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Победитель может и должен быть только один. Это соревнование, а не какой-то детский конкурс.
Гуменник сам упустил свое золото, ошибившись на сальхове и лутце. Ему и так простили довольно много недокрутов
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Диана Куталия
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Ответ bezsugar
А почему вы отрицаете чистоту его прокатов? Или это не имеет значение? Он исполнил заявленный контент.
Да и выезды Жени с прыжков желают быть лучшими. Гое за такие выезды ставить, ну не знаю. У Пети выезды красивые
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Оз
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Ответ Залина Малина
Контент у Жени и Пети несильно отличается и в короткой, и в произвольной. Все-таки предпочтительнее, когда у чемпиона чистые прокаты. Поэтому победа Семененко - это действительно победа.
Петя вообще-то риттбергер делает, это более сложный прыжок, чем у Жени. Так что контент сложнее
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Н.Ф.
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Это как в футболе, при счёте, скажем, 2:2 отдать победу тому, кто выиграл второй тайм или просто забил последний гол в матче.
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Karina kolesnikova
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Петина серебряная медаль - с золотым отливом. И это лучше, чем какая-то дополнительная золотая, полученная против правил. Могу представить, как бы заклевали обладателя такой медали.
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Диана Куталия
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Петя, если бы ты был у Мишина, то остался бы первым.
Не умаляя заслуг Жени, либо 2 золота (дали же на ОИ 2м парам), либо, как писали уже, выходят и прыгают, как в футболе. А так нечестно получилось.
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Алексей ПК
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Ответ bezsugar
Ну это если сепарироваться от мирового фк, тогда да.
Это они отделяются, не мы
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bezsugar
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Ответ Алексей ПК
Это еще реже случается, чтобы 3 и 4 совпали. Надо проводить свои чемпионаты мира, Европы. Тогда квоты будут не 3, а 5 или 6 человек - если приедут полноценно к нам или больше, если приедут не так много.
Ну это если сепарироваться от мирового фк, тогда да.
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xoantl spmut
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При одинаковых баллах нужно выходить и исполнять многооборотные прыжки по очереди. Как серия пенальти в футболе. Вот вам и прыжковый турнир.
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Perfeksionistka
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Ответ bezsugar
Ок, а потом как отправлять на международные соревнования? Если квота на 3 чел, а на подиуме 4.. Просто сливать того, кто с бронзой? Ну при условии, конечно, что когда-нибудь наши туда поедут)
4 спортсмена на подиуме бывает только в случае двух бронз.. 1+2+3+3.. в остальных случаях троица.. 1+1+3.. 1+2+2..
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bezsugar
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Ответ Поговорим
Помнится также математически подсластили пилюлю Медведевой на ОИ, одинаковые баллы с ОЧ за ПП до сотых, и она типо ее выиграла, разумеется второй оценкой( тоже по правилам), очень удобное правило, первая оценка за технику тогда ( в системе 3/-3) была в достаточной степени в соответствии с прокатом, а вот вторая - простор для математических комбинаций. Впрочем, Пётр после соревнований сказал, что не считает свой прокат ПП чемпионским, значит его внутренняя планка выше, значит бесспорная, триумфальная победа обязательно впереди, добавит концентрации и прыгнет этот злополучный каскад блестяще, как исполнил все в первой половине произвольной программы, как показал свою КП. Но персональных болельщиков у Гуменника очень прибавилось, потрясающе катался, эмоции Дайнеко отдельная душещипательная тема.
Тоже вот это ювелирное уравнение напомнило ситуацию Медведевой и Загитовой в пп на олимпиаде
Зачем так делать?
В итоге: Семененко наверняка неприятно, что победа не совсем убедительная типа, а Гуменнику обидно, что по баллам не проиграл, а по факту поражение..
+9
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Алексей ПК
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Ответ Jessi
К сожалению , со временем забудется, что Петя набрал столько же баллов, что и Семененко, у которого навсегда титул .
Семененко заслужил, но и Гуменник тоже заслужил.
Так что надо подумать и всё-таки вручить.
Тем более, что и в прыжках ему не повезло - тоже мог был выигрывать.
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CanBeThat
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Ответ Алексей ПК
призовые по (1+2)/2
Мне кажется, так бы не сделали, но тогда и первое было бы в выигрыше))
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gift...!
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видно попвила никогда Петя не читал...
А так он может хотеть что угодно.
Я думала он умней.
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Алексей ПК
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Ответ bezsugar
Ок, а потом как отправлять на международные соревнования? Если квота на 3 чел, а на подиуме 4.. Просто сливать того, кто с бронзой? Ну при условии, конечно, что когда-нибудь наши туда поедут)
Это еще реже случается, чтобы 3 и 4 совпали. Надо проводить свои чемпионаты мира, Европы. Тогда квоты будут не 3, а 5 или 6 человек - если приедут полноценно к нам или больше, если приедут не так много.
0
-1
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bezsugar
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Ответ Иван Меняйло
Что вы как попугаи заладили про чистые прокаты Жени? У Жени и программы дешевле, чем у Пети. Плюс Женя непрыжковые элементы в отличие от Пети сделал слабо. А победил за счет искусственной накрутки компонентов за свое дерганное катание.
Кстати, вместо того, чтобы тут огрызаться, написали бы подробно, где судьи обсчитали-недосчитали Гуменнику... такие ошибки надо доводить до широкой общественности, не все ведь такие тонкие знатоки уровней непрыжковых элементов и т.д.
Мне бы лично это было интересно, поскольку чисто с обывательской точки зрения победа Семененко столько негодования не вызывает, честно говоря.. Не как в танцах ситуация все-таки
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Jessi
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Ответ bezsugar
Для чего? Я вот не поняла. Если, допустим, судьям так впёрлось вытащить Семененко в чемпионы, то почему не сделать разницу, да пусть хоть в полбалла, как у парников случилось?
Хотели зрелища и резонанса
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Алексей ПК
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Ответ Надумочка
Она не заслуженная по существующим правилам. Могли сделать жест доброй воли - но не стали делать, не более того.
Это мог быть не "жест доброй воли", а изменения в правилах.
Подумали, решили и изменили - и отныне будет так.
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Иван Меняйло
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Ответ bezsugar
А почему вы отрицаете чистоту его прокатов? Или это не имеет значение? Он исполнил заявленный контент.
Какая чистота? У него на тулупе в произвольной недокрут стоит
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