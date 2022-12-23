Наталья Бестемьянова: «Семененко абсолютно заслуженно выиграл: он катался прекрасно и чисто. Гуменник просто отдал победу»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Наталья Бестемьянова Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о результатах мужских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию. 

Победу одержал Евгений Семененко, вторым стал Петр Гуменник. Оба набрали одинаковое количество баллов по сумме двух программ. 

«Женя сегодня абсолютно заслуженно выиграл: он катался прекрасно и чисто. Петя просто отдал свою победу. У него было две ошибки: одна незначительная на четверном сальхове, и вместо тройного лутца двойной лутц в каскаде стоили ему титула чемпиона. Я поздравляю Семененко — он победил заслуженно.

Стоило ли дать две золотые медали? У нас есть правила. На соревнованиях у нас не дают две золотые медали — это не прописано в правилах.

В правилах прописано, что выигрывает тот, кто выиграл произвольную программу. Для этого случая есть специальный параграф», — сказала Бестемьянова.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

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3 комментария

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Manukello
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Оба боролись, оба волновались, было видно, но это спорт. Поздравляю и Петю и Женю
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Katerina Sunny
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Пётр боролся до конца, отдают совсем по-другому.
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Иван Меняйло
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Еще одна пытается легитимизировать судейский беспредел. У Жени недокрут на тулупе и он должен был проиграть в компонентах Пете. У Пети все вращения на 4 уровень, у Жени только одно. Плюс Петя в короткой опережал его на 6 баллов. И программа Пети сложнее. Он не прыгает дешевых тулупов
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