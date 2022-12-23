Наталья Бестемьянова: «Семененко абсолютно заслуженно выиграл: он катался прекрасно и чисто. Гуменник просто отдал победу»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о результатах мужских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию.
Победу одержал Евгений Семененко, вторым стал Петр Гуменник. Оба набрали одинаковое количество баллов по сумме двух программ.
«Женя сегодня абсолютно заслуженно выиграл: он катался прекрасно и чисто. Петя просто отдал свою победу. У него было две ошибки: одна незначительная на четверном сальхове, и вместо тройного лутца двойной лутц в каскаде стоили ему титула чемпиона. Я поздравляю Семененко — он победил заслуженно.
Стоило ли дать две золотые медали? У нас есть правила. На соревнованиях у нас не дают две золотые медали — это не прописано в правилах.
В правилах прописано, что выигрывает тот, кто выиграл произвольную программу. Для этого случая есть специальный параграф», — сказала Бестемьянова.
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