Наталья Бестемьянова: «Семененко абсолютно заслуженно выиграл: он катался прекрасно и чисто. Гуменник просто отдал победу»

Олимпийская чемпионка высказалась о результатах мужских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию.

Победу одержал , вторым стал . Оба набрали одинаковое количество баллов по сумме двух программ.

«Женя сегодня абсолютно заслуженно выиграл: он катался прекрасно и чисто. Петя просто отдал свою победу. У него было две ошибки: одна незначительная на четверном сальхове, и вместо тройного лутца двойной лутц в каскаде стоили ему титула чемпиона. Я поздравляю Семененко — он победил заслуженно.

Стоило ли дать две золотые медали? У нас есть правила. На соревнованиях у нас не дают две золотые медали — это не прописано в правилах.

В правилах прописано, что выигрывает тот, кто выиграл произвольную программу. Для этого случая есть специальный параграф», — сказала Бестемьянова.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?