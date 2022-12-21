Александр Коган: «У папы Трусовой несогласие с Первым каналом или у самой девочки. Она не может на официальных мероприятиях рекламировать «Матч ТВ»
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался о конфликте Александры Трусовой и Первого канала.
«Это не дело федерации. Никакого отношения мы к этому не имеем, конечно. У ее папы несогласие с Первым каналом или у самой девочки, она совершеннолетняя спортсменка.
Ну, несогласие и несогласие. Она не может на официальных мероприятиях рекламировать «Матч ТВ» в соответствии с подписанными обязательствами ее как спортсменки перед федерацией и в соответствии с договором федерации и Первого канала.
Но шеврон Первого она может не надевать», – цитирует Когана журналист «СЭ» Дмитрий Кузнецов.
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