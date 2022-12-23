Татьяна Тарасова: «Отсутствие Трусовой – это потеря для нее самой, а не для женского турнира. Там найдется кому кататься»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что чемпионат России в Красноярске не теряет в зрелищности из-за снявшихся фигуристов.

Из-за проблем со здоровьем с турнира снялись , , – Дарио Чиризано, – .

«По состоянию здоровья люди снялись, грипп ходит. Теряет ли чемпионат России в зрелищности? Не теряет. У меня очень хорошие эмоции остались от первого дня, потрясающие – от ребят и от пар», – сказала Тарасова.

– Сейчас многие болеют. Раз по медицинским показаниям, значит, их смотрел врач (сборной). Саша и Марк могли вместе заболеть. Я сама сейчас болею и нахожусь в Москве.

– Отсутствие Трусовой – серьезная потеря для женского турнира?

– Я думаю, что это потеря для нее самой, а не для женского турнира. Там найдется кому кататься, – цитирует Тарасову «Матч ТВ».