Татьяна Тарасова: «Отсутствие Трусовой – это потеря для нее самой, а не для женского турнира. Там найдется кому кататься»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что чемпионат России в Красноярске не теряет в зрелищности из-за снявшихся фигуристов.

Из-за проблем со здоровьем с турнира снялись Александра Трусова, Марк Кондратюк, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол.

«По состоянию здоровья люди снялись, грипп ходит. Теряет ли чемпионат России в зрелищности? Не теряет. У меня очень хорошие эмоции остались от первого дня, потрясающие – от ребят и от пар», – сказала Тарасова.

– Сейчас многие болеют. Раз по медицинским показаниям, значит, их смотрел врач (сборной). Саша и Марк могли вместе заболеть. Я сама сейчас болею и нахожусь в Москве.

– Отсутствие Трусовой – серьезная потеря для женского турнира?

– Я думаю, что это потеря для нее самой, а не для женского турнира. Там найдется кому кататься, – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

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