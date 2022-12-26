Украинская федерация фигурного катания просит исключить Щербакову из номинации на премию ISU

Теги сборная России ISU женское катание Эрик Редфорд Анна Щербакова ISU Skating Awards Чжэ Ель Ким Федерация фигурного катания Украины Фигурное катание

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) направила письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием лишить олимпийскую чемпионку из России Анну Щербакову номинации на награду «Самый ценный фигурист».

Об сообщает пресс-служба УФФК. Федерация направила письма президенту ISU Чжэ Ель Киму и главе комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду.

«УФФК возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию ISU Skating Awards и просит руководство союза отреагировать на этот факт и исключить ее из списка номинантов», – говорится в сообщении.

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года. 

Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»

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44 комментария

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Vendetta4111323
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Нет, этого я никогда не пойму.
Чем поможет Украине снятие Щербаковой?
Когда уже кончится весь этот абсурд с отменой всего русского
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Илона Савельева
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Ответ AlexFed
Вот пускай Трусова переходит за украинскую федру катать, у них много общего. Вечно им все должны.
Да, давно пора ей было менять федерацию, где надо на шубный поклон ходить, чтобы тебя помоями из каждого утюга не обливали.
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Kareglazaya
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Себя пусть исключат. Отовсюду
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Noname No
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Кто там писал, что украинская федра не причастна к отмене мастер-класса Трусовой? Хавайте
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Тайга86
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Видимо памятники в стране закончились....
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Iuasamotu
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Ответ Полина Догункова
Комментарий удален пользователем
Любой совершеннолетний человек имеет отношение к происходяшему
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Versa
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Щербакову не исключат, зря что-ли она старательно убирала все фото с флагом РФ из соц-сетей и бегала от встречи в Кремле - показывала лояльность западным партнерам))
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Алексей ПК
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Ответ Дмитрий Белов
Типа спорт вне политики ? Вклад Укруины в мировой спорт околонулевой и в основном деструктивный, а вони....
деструктивный, во всем
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Полина Догункова
Комментарий удален
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Прекрасная фурия
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Дурдом. Больше сказать нечего.
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Ирина Горбунова
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Ответ Grads
А Аня участвовала в этом году в общественно-политических мероприятиях?
Нет
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Versa
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Ответ AlexFed
Вот пускай Трусова переходит за украинскую федру катать, у них много общего. Вечно им все должны.
кто про что - а фанаты Щербаковой про Сашу. Стоите украинской федерации на все 100
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Алексей ПК
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Ответ Playboy
Как мало оказывается в Украине других проблем. Порадуемся за соседей.
согласно итогам Великой Отечественной Войны, тут как бы и не соседней
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Sawka-promakawka
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Ответ Храбрая виолончелистка
И заменить её кандидатуру на Ивана Шмуратко?
На Зеленского))
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Алексей ПК
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Ответ Vasily Ivanov
Озлобились не на шутку и наверное по делу наши родственники ....их можно понять ...ушедших на радугу украинских детей уже несколько сотен ...ни в чем не повинных....
русских детей.
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EnzoAmatera
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Да на. ***,других проблем нету как будто
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Алексей ПК
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Ответ AlexFed
Вот пускай Трусова переходит за украинскую федру катать, у них много общего. Вечно им все должны.
не надо
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Мурманчанин37
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Ответ Храбрая виолончелистка
)))
Там тоже зрада
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Мурманчанин37
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Ответ Илона Савельева
на Гожву
Настя Гожва, судя по соцсетям, в Москве где-то с апреля
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Playboy
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Как мало оказывается в Украине других проблем. Порадуемся за соседей.
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Храбрая виолончелистка
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Ответ Илона Савельева
на Гожву
)))
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Даша Тихонова
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Когда просишь что-то, то надо и что-то предложить. Например другую кандидатуру.
Хотя о чём это я. Привычка просить и ничего не давать взамен неистребима...
"весьмирснами."
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Vasily Ivanov
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Озлобились не на шутку и наверное по делу наши родственники ....их можно понять ...ушедших на радугу украинских детей уже несколько сотен ...ни в чем не повинных....
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Alex1104
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Ответ pele_kan
соревнуются с отцом Трусовой по тупости требований
Про отца Трусовой ещё нужно понять, насколько это достоверно, мало ли что на заборе написано.
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Grads
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А Аня участвовала в этом году в общественно-политических мероприятиях?
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