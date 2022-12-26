Украинская федерация фигурного катания просит исключить Щербакову из номинации на премию ISU

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) направила письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием лишить олимпийскую чемпионку из России Анну Щербакову номинации на награду «Самый ценный фигурист».

Об сообщает пресс-служба УФФК. Федерация направила письма президенту ISU Чжэ Ель Киму и главе комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду.

«УФФК возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию ISU Skating Awards и просит руководство союза отреагировать на этот факт и исключить ее из списка номинантов», – говорится в сообщении.

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.

Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»