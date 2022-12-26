Украинская федерация фигурного катания просит исключить Щербакову из номинации на премию ISU
Украинская федерация фигурного катания (УФФК) направила письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием лишить олимпийскую чемпионку из России Анну Щербакову номинации на награду «Самый ценный фигурист».
Об сообщает пресс-служба УФФК. Федерация направила письма президенту ISU Чжэ Ель Киму и главе комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду.
«УФФК возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию ISU Skating Awards и просит руководство союза отреагировать на этот факт и исключить ее из списка номинантов», – говорится в сообщении.
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.
Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»
Чем поможет Украине снятие Щербаковой?
Когда уже кончится весь этот абсурд с отменой всего русского
Хотя о чём это я. Привычка просить и ничего не давать взамен неистребима...
"весьмирснами."