Роднина о премии ISU: «Не знаю, с кем Щербаковой придется соревноваться, но если брать результаты прошлого сезона, то у нее большие шансы на победу»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что Анна Щербакова может выиграть премию ISU Skating Awards, которая пройдет 5 февраля.

«Ее (Щербакову) включили по результатам, а результат отобрать невозможно. Поэтому не вижу в этом ничего удивительного. Этот справедливое решение.

Я не знаю, с кем ей придется соревноваться, но если брать результаты, которые она показала в прошлом сезоне, то у нее большие шансы на победу», – сказала Роднина.

В прошлом сезоне Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине и серебро чемпионата Европы в Таллине.