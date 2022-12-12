Роднина о премии ISU: «Не знаю, с кем Щербаковой придется соревноваться, но если брать результаты прошлого сезона, то у нее большие шансы на победу»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что Анна Щербакова может выиграть премию ISU Skating Awards, которая пройдет 5 февраля.

«Ее (Щербакову) включили по результатам, а результат отобрать невозможно. Поэтому не вижу в этом ничего удивительного. Этот справедливое решение.

Я не знаю, с кем ей придется соревноваться, но если брать результаты, которые она показала в прошлом сезоне, то у нее большие шансы на победу», – сказала Роднина.

В прошлом сезоне Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине и серебро чемпионата Европы в Таллине.

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