Татьяна Навка: «Хочу пожелать веры в чудеса, любви, здоровья. Чтобы мир был в мире и чистое небо у наших детей»

В Москве прошла премьера ледового шоу «История любви Шахерезады».

В шоу принимает участие олимпийская чемпионка , чемпионы мира в танцах на льду и .

Спектакль посетили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (супруг Навки), глава Минэкономразвития Максим Решетников с семьей, певицы Жасмин и Ольга Бузова, а также Филипп Киркоров, который озвучил одного из героев.

«Хочу пожелать веры, веры в чудеса, любви, здоровья, чтобы мир был в мире и чистое небо у наших детей», – сказала Навка после премьеры.

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?

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