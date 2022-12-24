Татьяна Навка: «Хочу пожелать веры в чудеса, любви, здоровья. Чтобы мир был в мире и чистое небо у наших детей»

Теги Татьяна Навка Никита Кацалапов Виктория Синицина Дмитрий Песков Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

В Москве прошла премьера ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». 

В шоу принимает участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Спектакль посетили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (супруг Навки), глава Минэкономразвития Максим Решетников с семьей, певицы Жасмин и Ольга Бузова, а также Филипп Киркоров, который озвучил одного из героев. 

«Хочу пожелать веры, веры в чудеса, любви, здоровья, чтобы мир был в мире и чистое небо у наших детей», – сказала Навка после премьеры.

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?

«Когда я жила в Америке, она была другой: тусовка, все бежало, сникерсы, баунти». Послушали Татьяну Навку

8 комментариев

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Денис Забелин
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После этого года в любое чудо поверишь)
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Джанлука Нальюка
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Ответ *MVP*
украинским детям не хочет пожелать мирного неба?
Сказала же - нашим
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Lanc
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Она хочет мира? В оппозицию подалась..
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Глафира Бахтиярова
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Как там наш чемпионский чемпион Анютий, не сильно много падал?
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Альтависта
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Ответ *MVP*
украинским детям не хочет пожелать мирного неба?
Нет конечно, эти, как мы помним, не прочь их утопить.
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Нога в гноме
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*facepalm*
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*MVP*
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украинским детям не хочет пожелать мирного неба?
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Veld
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какое невероятное лицемерие (
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