Навка о новом ледовом шоу: «Самый опасный трюк Синициной – горящая Шахерезада. Чуть не сгорела, было страшно за нее»

Теги Татьяна Навка Виктория Синицина ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о новом ледовом шоу «Шахерезада», премьера которого прошла накануне в Москве.

– Почему в этот раз решили вдохновиться Шахерезадой?

– Спустя стольких лет постановок классических сказок захотелось сделать совершенно диаметрально противоположное, а главное – веселое. Хотелось, чтобы люди танцевали, улыбались.

Восток, думаю, как раз подходит. Благоприятная почва, где можно осуществить все желания. Восток – это краски, эмоции, музыка. А костюмы какие! Невероятная картинка! Очень хочу посмотреть спектакль со стороны. Мне кажется, вышло феерично!

Сегодня только первый спектакль. Безумно счастлива! Мы много труда, эмоций и сил вложили. Ребята месяц плодотворно работали. Каждую секунду совершенствуемся.

Мы ездили в Узбекистан, теперь планируем в Казахстан. Только что были в Катаре. Думаю, Шахерезада близка по духу к восточным людям.

– Сколько условно стоит это шоу?

– Очень-очень дорого. Порядок цифр не назову. Это коммерческая тайна. Я подписала контракт о неразглашении, ха-ха.

– Какой трюк был самым смертельным?

– Смертельно было вообще поставить это шоу, ха-ха. Мы готовили больше года. Но, зайдя на площадку, мы за три дня все соорудили.

Самый опасный трюк Виктории Синициной – горящая Шахерезада. Чуть не сгорела. Было страшно за нее, – сказала Навка. 

7 комментариев

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Jessi
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Полёты Саши и Марка цветочки по сравнению с поджогом Синициной
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Mira Val
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Навка и Рудковская, в стремлении чтототэдакое показать, не доиграйтесь.
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Светлана Менова
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Интересно, что придумает Авер? Устроит ледовое шоу с животными и попросит кого-то из фигуристов голову в пасть тигру засунуть?)
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Элла Бурс
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Еще одна..давайте жгите (простите за каламбур) с Янкой дальше. Следующее шоу можно назвать "Садко" и топить фигуристов в бассейне. Не, ну а че?
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Tania09**
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В смысле чуть не сгорела? Ещё одна считает возможным наносить спортсменам вред?
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Vendetta4111323
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Надеюсь, народ перестанет ходить на это все. Тонны денег из госбюджета должны не так тратиться.
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Nastya163
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Скоро эти шоу-организаторы сгубят нам всех топ-спортсменов(
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