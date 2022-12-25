Навка о новом ледовом шоу: «Самый опасный трюк Синициной – горящая Шахерезада. Чуть не сгорела, было страшно за нее»

Олимпийская чемпионка рассказала о новом ледовом шоу «Шахерезада», премьера которого прошла накануне в Москве.

– Почему в этот раз решили вдохновиться Шахерезадой?

– Спустя стольких лет постановок классических сказок захотелось сделать совершенно диаметрально противоположное, а главное – веселое. Хотелось, чтобы люди танцевали, улыбались.

Восток, думаю, как раз подходит. Благоприятная почва, где можно осуществить все желания. Восток – это краски, эмоции, музыка. А костюмы какие! Невероятная картинка! Очень хочу посмотреть спектакль со стороны. Мне кажется, вышло феерично!

Сегодня только первый спектакль. Безумно счастлива! Мы много труда, эмоций и сил вложили. Ребята месяц плодотворно работали. Каждую секунду совершенствуемся.

Мы ездили в Узбекистан, теперь планируем в Казахстан. Только что были в Катаре. Думаю, Шахерезада близка по духу к восточным людям.

– Сколько условно стоит это шоу?

– Очень-очень дорого. Порядок цифр не назову. Это коммерческая тайна. Я подписала контракт о неразглашении, ха-ха.

– Какой трюк был самым смертельным?

– Смертельно было вообще поставить это шоу, ха-ха. Мы готовили больше года. Но, зайдя на площадку, мы за три дня все соорудили.

Самый опасный трюк – горящая Шахерезада. Чуть не сгорела. Было страшно за нее, – сказала Навка.