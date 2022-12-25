Наталья Бестемьянова: «Эксперты не верили, что Туктамышева будет в тройке на ЧР? Это были не эксперты, а дилетанты»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о третьем месте Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Красноярске.
«Многие эксперты не верили, что Туктамышева будет в тройке? Предполагаю, что это были не эксперты, а дилетанты», – сказала Бестемьянова.
На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
Все кто ее поддерживал и верил в нее внесли свой вклад в разрушение проклятье чемпионатов!Благодарю Вас,что верили в Лизу!
Плюс ЧР - это не самый лучший для Лизы старт, очень волнительный. И я рада, что Лиза собралась и переломила нехорошую традицию в свою пользу :)