Наталья Бестемьянова: «Эксперты не верили, что Туктамышева будет в тройке на ЧР? Это были не эксперты, а дилетанты»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о третьем месте Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Красноярске.

«Многие эксперты не верили, что Туктамышева будет в тройке? Предполагаю, что это были не эксперты, а дилетанты», – сказала Бестемьянова.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Defender64
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sky Smoker
А кто верил? Восемь (!!) девушек с ультра-си! Когда еще было такое? При этом как нагрязнить, так и выдать чистый прокат могла любая из них. Итого - чуть ли не три претендентки на место пьедестала. Плюс ЧР - это не самый лучший для Лизы старт, очень волнительный. И я рада, что Лиза собралась и переломила нехорошую традицию в свою пользу :)
Честно говоря, если не такое, то подобное было на недавних ЧР. Например, в Питере в прошлом году.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Defender64
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я как её компы увидел - сразу поверил ещё в начале сезона.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gornkb
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AlexFed
Так она 8 лет не была призером и кто тут дилетант?))
Собственно, если бы приехала Щербакова- ситуация бы повторилась. Бабушка была бы за чертой призеров без вариантов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gornkb
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Маргарита В Сафронова
Лиза верит в себя и в свои силы, и профессор верит в Лизу. А мы восхищаемся Лизой!
А профессору больше и не в кого верить. Это ТШТ кует супер таланты чуть ли не каждый год, Мишин так не умеет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лиза верит в себя и в свои силы, и профессор верит в Лизу. А мы восхищаемся Лизой!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina037
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лиза молодец,от нее веет положительной энергетикой
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexFed
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так она 8 лет не была призером и кто тут дилетант?))
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наталья, а Вы с прошлого года верили в Лизу!
Все кто ее поддерживал и верил в нее внесли свой вклад в разрушение проклятье чемпионатов!Благодарю Вас,что верили в Лизу!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sky Smoker
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А кто верил? Восемь (!!) девушек с ультра-си! Когда еще было такое? При этом как нагрязнить, так и выдать чистый прокат могла любая из них. Итого - чуть ли не три претендентки на место пьедестала.
Плюс ЧР - это не самый лучший для Лизы старт, очень волнительный. И я рада, что Лиза собралась и переломила нехорошую традицию в свою пользу :)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий