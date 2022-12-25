Наталья Бестемьянова: «Эксперты не верили, что Туктамышева будет в тройке на ЧР? Это были не эксперты, а дилетанты»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о третьем месте на чемпионате России в Красноярске.

«Многие эксперты не верили, что Туктамышева будет в тройке? Предполагаю, что это были не эксперты, а дилетанты», – сказала Бестемьянова.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!