Александр Энберт: «Думаю, Туктамышева единственная, кто знает секрет своего успеха. Действительно уникальная спортсменка»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева Александр Энберт женское катание Фигурное катание

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт высказался о третьем месте Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Красноярске.

«В чем секрет успеха Туктамышевой? Не так давно, буквально полчаса назад, в одной социальной сети увидел пять пунктов успеха Лизы Туктамышевой. Еще не успел прочитать их, но если бы успел, пересказал бы их вам.

Думаю, Лиза единственная, кто знает секрет своего успеха. Действительно уникальная спортсменка. Единственная из девушек, которая прошла 15 чемпионатов России.

Мы только можем гадать о секретах успеха, но, думаю, она лучше расскажет. А я могу только сказать, что упорство, спортивный характер и любовь к фигурному катанию 100% занимают не последнее место в этом успехе», – сказал Энберт.

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5 комментариев

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Kareglazaya
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Ответ Jessi
Победительницу никто не заметил, видимо, все говорят о Лизе и Ками
Потому что медаль Лизы была менее ожидаема, чем медаль Сони.
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Jessi
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Ответ NTLY
Победительница привычна: очередная 15-летняя девочка из ТШТ. Не умаляю заслуг Софьи, но конвеер обезличивает.... А Лиза действительно уникальная.
В этом большая заслуга Мишина . Лиза его любимица.
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NTLY
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Ответ Jessi
Победительницу никто не заметил, видимо, все говорят о Лизе и Ками
Победительница привычна: очередная 15-летняя девочка из ТШТ.
Не умаляю заслуг Софьи, но конвеер обезличивает....
А Лиза действительно уникальная.
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Jessi
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Победительницу никто не заметил, видимо, все говорят о Лизе и Ками
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Биатлонная зима
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Лизе 26 и она Крутая⛸️👍
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