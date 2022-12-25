Александр Энберт: «Думаю, Туктамышева единственная, кто знает секрет своего успеха. Действительно уникальная спортсменка»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде высказался о третьем месте на чемпионате России в Красноярске.

«В чем секрет успеха Туктамышевой? Не так давно, буквально полчаса назад, в одной социальной сети увидел пять пунктов успеха Лизы Туктамышевой. Еще не успел прочитать их, но если бы успел, пересказал бы их вам.

Думаю, Лиза единственная, кто знает секрет своего успеха. Действительно уникальная спортсменка. Единственная из девушек, которая прошла 15 чемпионатов России.

Мы только можем гадать о секретах успеха, но, думаю, она лучше расскажет. А я могу только сказать, что упорство, спортивный характер и любовь к фигурному катанию 100% занимают не последнее место в этом успехе», – сказал Энберт.