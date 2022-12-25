Александра Бойкова: «На чемпионате мира в Стокгольме у меня накипело. Я начала в чем-то сомневаться, это сомнение меня все время сопровождало»

Фигурист Дмитрий Козловский рассказал, что его вдохновляет успех аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Накануне Козловский и его партнерша одержали победу на чемпионате России в Красноярске.

«Хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что нахожусь в восхищении от ребят, с которыми выступаем. Несмотря на сложный олимпийский сезон, никто не взял паузы, все подняли только планку. Наш личный прогресс обеспечивается тем, что Настя [Мишина] и Саша [Галлямов] и Женя [Тарасова] и Вова [Морозов] держат планку, несмотря на успешные выступления на Играх в Пекине.

Смотреть на победы других тяжело, горжусь Сашей и собой, мы выстояли в тот период, пока побед громких не было. Вдохновляет футбол, когда тот же теперь уже величайший игрок в истории Лионель Месси не выиграл чемпионат мира в 2014 и 2018 годах, но сделал это сейчас», – сказал Козловский.

«На чемпионате мира в Стокгольме у меня накипело, с отцом два месяца не разговаривали, вся проблема была во мне – я начала в чем-то сомневаться, это сомнение меня все время сопровождало. Хотелось бросить все, когда «косячила» на выбросе на флипе, но мой партнер меня поддержал», – добавила Бойкова.

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