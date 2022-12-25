Александра Бойкова: «На чемпионате мира в Стокгольме у меня накипело. Я начала в чем-то сомневаться, это сомнение меня все время сопровождало»

Теги Лионель Месси сборная России чемпионат России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Козловский рассказал, что его вдохновляет успех аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Накануне Козловский и его партнерша Александра Бойкова одержали победу на чемпионате России в Красноярске.

«Хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что нахожусь в восхищении от ребят, с которыми выступаем. Несмотря на сложный олимпийский сезон, никто не взял паузы, все подняли только планку. Наш личный прогресс обеспечивается тем, что Настя [Мишина] и Саша [Галлямов] и Женя [Тарасова] и Вова [Морозов] держат планку, несмотря на успешные выступления на Играх в Пекине.

Смотреть на победы других тяжело, горжусь Сашей и собой, мы выстояли в тот период, пока побед громких не было. Вдохновляет футбол, когда тот же теперь уже величайший игрок в истории Лионель Месси не выиграл чемпионат мира в 2014 и 2018 годах, но сделал это сейчас», – сказал Козловский.

«На чемпионате мира в Стокгольме у меня накипело, с отцом два месяца не разговаривали, вся проблема была во мне – я начала в чем-то сомневаться, это сомнение меня все время сопровождало. Хотелось бросить все, когда «косячила» на выбросе на флипе, но мой партнер меня поддержал», – добавила Бойкова.

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16 комментариев

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Екатерина Ивановская
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Ответ Галина Александрова
Ааа ..., и Тамара Николаевна попала тогда под горячую руку Александры. Ой, как некрасиво это было(
А Тамара Николаевна оказалась просто мудрее. Она на своем веку повидала столько, что эта ситуация для нее яйца выеденного не стоила. Сколько прогнозов было, что БК убегут из группы, в итоге также работают и судя по счастливым лицам и интервью, их все вполне устраивает.
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Екатерина Ивановская
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Нравятся мне они своей нешаблонностью. Эмоции ушли и осталось реальное понимание действительности, желание работать и совершенствоваться.
Мне кажется, Саша во многом благодарна Диме. Он ей как брат, не дает ее в обиду, оберегает от бед, "остужает" когда нужно. Не удивлюсь, если окажется, что они пара не только на льду. Будь у меня такой президент под боком каждый день, я бы тоже влюбилась.
С победой вас, молодцы.
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Светлана Менова
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Ответ Sky Smoker
Как же смешно, что некоторые мужчины до сих пор считают, что единственное, чем они могут осчастливить современную женщину, это "взамуж".
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gift...!
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МГ переросли некоторые моменты.
БК выбороли тренерское внимание.
Но ситуация азрывоопасная.
Кто-то побежит к другому тренеру.
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Александра Веретенникова
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Ответ Ольга Калугина
Я очень рада, что победили БК. Да, я очень люблю Мишек. Но Саша с Димой просто покорили меня своей произвольной. И потом, у Димы всегда очень нежное и почтительное отношение к партнёрше. Наверное надо было пройти такой путь, от крика " в очередь" ( когда многих болельщиков это неприятно цапануло, что за следующие косяки им это вспоминали) Про поведение Саши в Стокгольме А потом не попадание на подиум Олимпиады. Они стали мудрее. А в катании появился лоск и элегантность.
Смотрела на Каренину, а видела Очи Чёрные, их предыдущую программу. Мне у них Лебединое озеро нравится и Джеймс Бонд
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Светлана Менова
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Ответ Анаис_Анаис
Да, они выросли и, надеемся, помудрели. Про отца правда не поняла
Ну поругались они с отцом. Бывает. А отец - главный болельщик Саши и Димы, по всем соревнованиям с ними ездил раньше (как сейчас не знаю).
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Анаис_Анаис
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Да, они выросли и, надеемся, помудрели. Про отца правда не поняла
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Sincere
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А сегодня катали свою КП из Стокгольма на показательных, всегда с грустинкой этот номер смотрю - выиграли с ней кп с приличным отрывом, а потом..🤕
И музыка очень красивая, и программа, и костюмы)
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Маргарита В Сафронова
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Саша, ты изумительная фигуристка. Твои сомнения дали очень хороший результат. А вот излишнее самомнение может сильно навредить.
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Sky Smoker
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Ответ Александр Крольков
Замуж не возьмут.
Как же смешно, что некоторые мужчины до сих пор считают, что единственное, чем они могут осчастливить современную женщину, это "взамуж".
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Ольга Калугина
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Я очень рада, что победили БК.
Да, я очень люблю Мишек.
Но Саша с Димой просто покорили меня своей произвольной.
И потом, у Димы всегда очень нежное и почтительное отношение к партнёрше.
Наверное надо было пройти такой путь, от крика " в очередь" ( когда многих болельщиков это неприятно цапануло, что за следующие косяки им это вспоминали)
Про поведение Саши в Стокгольме
А потом не попадание на подиум Олимпиады.
Они стали мудрее. А в катании появился лоск и элегантность.
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Александр Крольков
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Замуж не возьмут.
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Gemma157
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Ответ Галина Александрова
Ааа ..., и Тамара Николаевна попала тогда под горячую руку Александры. Ой, как некрасиво это было(
Что некрасивого? В человеческих взаимоотношениях бывает разное. Тамара Николаевна тогда сразу же сказала, что у них все норм
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Галина Александрова
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Maria Savchenko
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Дима, молодец, что так с уважением сказал в отношении других пар!) Хоть я болею за Сашу с Настей, но поздравляю Диму Сашей с победой!)) Им нужна была эта победа!
А Саше с Настей не расстраиваться!))
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Светлана Менова
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Я тоже хочу восхититься Козловским. Что обычно делают партнёры, когда партнёрши начинают валить и косячить? Правильно, ищут других девочек. В каких-то случаях это правильно, наверное, если девы реально безнадёжны (Костюкович, Пепелева), но Саша-то вполне себе прыгучая дева. Хорошо, что Дима правильно понял ситуацию, и Сашу поддерживал, несмотря ни на что. И поддерживает до сих пор, ведь всё равно проблемы до конца ещё не решились.

Ему тоже было непросто, ведь он-то за эти два года ни одного прыжка не уронил, ни одной поддержки не сорвал, себя ему не в чем было упрекнуть. Поэтому вчера были слёзы у него.
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