Александра Бойкова: «На чемпионате мира в Стокгольме у меня накипело. Я начала в чем-то сомневаться, это сомнение меня все время сопровождало»
Фигурист Дмитрий Козловский рассказал, что его вдохновляет успех аргентинского футболиста Лионеля Месси.
Накануне Козловский и его партнерша Александра Бойкова одержали победу на чемпионате России в Красноярске.
«Хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что нахожусь в восхищении от ребят, с которыми выступаем. Несмотря на сложный олимпийский сезон, никто не взял паузы, все подняли только планку. Наш личный прогресс обеспечивается тем, что Настя [Мишина] и Саша [Галлямов] и Женя [Тарасова] и Вова [Морозов] держат планку, несмотря на успешные выступления на Играх в Пекине.
Смотреть на победы других тяжело, горжусь Сашей и собой, мы выстояли в тот период, пока побед громких не было. Вдохновляет футбол, когда тот же теперь уже величайший игрок в истории Лионель Месси не выиграл чемпионат мира в 2014 и 2018 годах, но сделал это сейчас», – сказал Козловский.
«На чемпионате мира в Стокгольме у меня накипело, с отцом два месяца не разговаривали, вся проблема была во мне – я начала в чем-то сомневаться, это сомнение меня все время сопровождало. Хотелось бросить все, когда «косячила» на выбросе на флипе, но мой партнер меня поддержал», – добавила Бойкова.
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Мне кажется, Саша во многом благодарна Диме. Он ей как брат, не дает ее в обиду, оберегает от бед, "остужает" когда нужно. Не удивлюсь, если окажется, что они пара не только на льду. Будь у меня такой президент под боком каждый день, я бы тоже влюбилась.
С победой вас, молодцы.
БК выбороли тренерское внимание.
Но ситуация азрывоопасная.
Кто-то побежит к другому тренеру.
И музыка очень красивая, и программа, и костюмы)
Да, я очень люблю Мишек.
Но Саша с Димой просто покорили меня своей произвольной.
И потом, у Димы всегда очень нежное и почтительное отношение к партнёрше.
Наверное надо было пройти такой путь, от крика " в очередь" ( когда многих болельщиков это неприятно цапануло, что за следующие косяки им это вспоминали)
Про поведение Саши в Стокгольме
А потом не попадание на подиум Олимпиады.
Они стали мудрее. А в катании появился лоск и элегантность.
А Саше с Настей не расстраиваться!))
Ему тоже было непросто, ведь он-то за эти два года ни одного прыжка не уронил, ни одной поддержки не сорвал, себя ему не в чем было упрекнуть. Поэтому вчера были слёзы у него.