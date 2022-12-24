Видео произвольной программы Бойковой и Козловского, победивших на чемпионате России

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Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

Дуэт набрал за прокат 150,07 балла и 234,39 суммарно. Они на 0,51 балла опередили Анастасию Мишину и Александра Галлямова, занявших второе место.

Смотрите выступление Бойковой и Козловского из эфира Первого канала:

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2 комментария

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Manatusik
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Это было красиво! Заслуженная победа.
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Не на 100% чистое, но всë равно очень и очень крутое выступление и абсолютно заслуженная победа!
Браво!
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