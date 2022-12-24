Татьяна Тарасова: «Бойкова и Козловский катались на разрыв аорты, все сделали классно. ЧР намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в соревнованиях пар на чемпионате России в Красноярске.
«Абсолютно честная победа. Катались на разрыв аорты, все сделали классно. Выполнили все элементы на самом высоком уровне. Боролись с другими парами потрясающе, поздравлю их с настоящей победой», – сказала Тарасова.
«Как оценю чемпионат России по парному катанию? Мне очень интересно за ним наблюдать. Вообще все виды чемпионата России очень интересные и увлекательные. Намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня», – отметила она.
⚡ Чемпионат России. Бойкова и Козловский победили, опередив Мишину и Галлямова на 0,51 балла, Тарасова и Морозов – 3-и
С кошачьей головой во рту
Три чорта было, ты четвëртый
Последний чудный чорт в цвету"
Осип Мандельштам
Кмк, у Мишиной/Галлямова программа несовременная, без драйва, без чувств вообще.
Вот девочки молодчинки, рискуют
Уровень этого ЧР - ниже среднего.