Татьяна Тарасова: «Бойкова и Козловский катались на разрыв аорты, все сделали классно. ЧР намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в соревнованиях пар на чемпионате России в Красноярске.

«Абсолютно честная победа. Катались на разрыв аорты, все сделали классно. Выполнили все элементы на самом высоком уровне. Боролись с другими парами потрясающе, поздравлю их с настоящей победой», – сказала Тарасова.

«Как оценю чемпионат России по парному катанию? Мне очень интересно за ним наблюдать. Вообще все виды чемпионата России очень интересные и увлекательные. Намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня», – отметила она.

⚡ Чемпионат России. Бойкова и Козловский победили, опередив Мишину и Галлямова на 0,51 балла, Тарасова и Морозов – 3-и