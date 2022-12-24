Татьяна Тарасова: «Бойкова и Козловский катались на разрыв аорты, все сделали классно. ЧР намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в соревнованиях пар на чемпионате России в Красноярске.

«Абсолютно честная победа. Катались на разрыв аорты, все сделали классно. Выполнили все элементы на самом высоком уровне. Боролись с другими парами потрясающе, поздравлю их с настоящей победой», – сказала Тарасова.

«Как оценю чемпионат России по парному катанию? Мне очень интересно за ним наблюдать. Вообще все виды чемпионата России очень интересные и увлекательные. Намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня», – отметила она.

⚡ Чемпионат России. Бойкова и Козловский победили, опередив Мишину и Галлямова на 0,51 балла, Тарасова и Морозов – 3-и

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manatusik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Gemma157
Сколько у БК болельщиков прибавилось. А ведь их страшно не любили раньше, особенно во время ЧМ-21
когда чисто откатали, лучше всех, то первое место по праву их
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manatusik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Olga.t
У Козловских программа лучше, тоньше, элегантнее, чем у МиГов. У Александры шикарная фигура, интеллигентная передача образа, соответствие музыке. Кмк, у Мишиной/Галлямова программа несовременная, без драйва, без чувств вообще.
дело не в проге. БК были лучше на этом турнире.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manatusik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заслужили сегодня победу. Поздравляю!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
takoe chuvstvo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хороши были, но аорта в порядке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какя аорта?Себя не обманывайте.На международных соревнованиях все было бы по другому.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iligorska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давайте, признаем, ТАТ в фигурке рубит больше, чем мы все взятые болельщики) без варианта БК, особенно в короткой были хороши безупречно! Все три пары отличные! Нам повезло с ним )))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Olga.t
Вот у меня тоже эта фраза вызывает отторжение. Штамп, затертый до дыр, у кого только эта аорта не разрывалась)))
"Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту
Три чорта было, ты четвëртый
Последний чудный чорт в цвету"
Осип Мандельштам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все пары ошибались по чесноку если
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garik_new
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ох уж этот «разрыв аорты». Больше нечему рваться в людях?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Дроздов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что неймётся-то сравнивать с мировым уровнем? Кому и что пытаемся доказать – то что мы первые в покаталках на льду? Да ладно если бы действительно были первыми...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У Козловских программа лучше, тоньше, элегантнее, чем у МиГов. У Александры шикарная фигура, интеллигентная передача образа, соответствие музыке.
Кмк, у Мишиной/Галлямова программа несовременная, без драйва, без чувств вообще.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Татьяна Анатольевна, Вам не надоело это постоянное восхваление? Если 1000 раз сказать что наше ФК лучшее в мире титулов на международной арене это не прибавит.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если честно, все были зажаты, никто не рисковал.
Вот девочки молодчинки, рискуют
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Амонра
Меня за эти годы выражение "на разрыв аорты" раздражает уже😬
Вот у меня тоже эта фраза вызывает отторжение. Штамп, затертый до дыр, у кого только эта аорта не разрывалась)))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yaroslove
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это был бы пьедестал чемпионата Европы и с большой долей вероятности и мира тоже.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egypt
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ничем не лучше. Неадекватное судейство во всех видах кроме пар. А в парах не было ни у кого чистых прокатов.

Уровень этого ЧР - ниже среднего.
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сколько у БК болельщиков прибавилось. А ведь их страшно не любили раньше, особенно во время ЧМ-21
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амонра
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Меня за эти годы выражение "на разрыв аорты" раздражает уже😬
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oldparakhod
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если не брать в расчет танцы, то очень интересно. Интрига присутствует.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий