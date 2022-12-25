Алиев о Туктамышевой: «Елизавета – это пожар. Есть такое слово – секс»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев высказался о Елизавете Туктамышевой.

Фигуристка завоевала бронзовую медаль чемпионата России в Красноярске.

«Императрица есть императрица. Елизавета – это, конечно, пожар. Она своим катанием дарит улыбки, вызывает на какие-то эмоции.

Ну и еще можно сказать, вызывает такое слово есть – секс какой-то. Ну а что, я не прав, что ли?» – сказал Алиев в эфире Первого канала.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

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81 комментарий

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Иван Маунтбаттен
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Ответ Татьяна Моисеева
А вы присядьте к микрофону и откомментируйте показательные, тогда и станет понятно, какова ваша речь, образы и мысли. Главное - аллегории с пингвинами и медведицами не забудьте. Если в данном случае Дима выразился не совсем корректно, то это совсем не значит, что он косноязычен. Многие поняли, что он имел ввиду...
Я не считаю Алиева косноязычным, он славный парень, но согласиться с ним, что Туктамышева - секс , не могу:) А про пингвинов и медведиц... занесите в свой цитатник, где-нибудь пригодится:)
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Татьяна Моисеева
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Ответ Phideaux
Ну, там, полагаю, Саша на контроле. А Дима в Красноярск прибыл, видимо, без своего самовара. И на радостях прямого эфира Остапа понесло. :)
Даже если "Саша на контроле", это вовсе не означает, что Марк перестал видеть окрущающую красоту...
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гилберт
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Дело вкуса конечно. Я бы сказал Лиза антисекс. Она милашка, но так смешно рот открывает, когда типа завлекает, очень смешно смотрится.
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Иван Маунтбаттен
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Ответ Дружба11
с того,что показал себя полным моральным уродом и деградантом
Вы так считаете?:) А в чем деградация, что я не считаю Туктамышеву сексуальной? Не считаю, смиритесь:)
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Татьяна Моисеева
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Ответ Иван Маунтбаттен
Моя речь чиста и разумна, образы просты, мысли доходчивы, аллегории цветисты, не люблю стиль каменотёсов - лиза секс:)))
А вы присядьте к микрофону и откомментируйте показательные, тогда и станет понятно, какова ваша речь, образы и мысли. Главное - аллегории с пингвинами и медведицами не забудьте.
Если в данном случае Дима выразился не совсем корректно, то это совсем не значит, что он косноязычен. Многие поняли, что он имел ввиду...
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гилберт
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Ответ Abd
Он стесняется прямо лицом к лицу сказать. А так в микрофон же
Лицом к лицу. Без лица!
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Александр Селютин
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Ответ Maria L
Дима, я с тобой согласна на все 100%. Чего не отнять, того не отнять 🤩
Да, Туктамышкыва, зе бест, ест зе бест! Особенно, видимо в сексе.
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private dancer
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Ответ Татьяна Моисеева
Дима, слово секс, конечно, есть, но применительно к Лизе существует другое слово! Есть такое понятие - манкость - необъяснимая манящая женственность, привлекательность, магнетизм, наполненность девушки, женщины своим природным естеством. Так вот - Лиза именно такая девушка и это ощущают многие. Дима, конечно, имел ввиду именно это...
Давно так не смеялась ))) Это точно о Туктамышевой ? ))))))
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private dancer
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Ага, дешёвый секс ))))
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maxromanov84@mail.ru
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Страшненький такой секс конечно.. 😀
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private dancer
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Ответ Andreir888
Лиза - чистый секс!!! Волнующая, манящая, желанная и очень женственная!
Не завидую вашему вкусу )))
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private dancer
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Ответ Россиянин 89
Ну хоть бы кто-то за 15 чемпионатов России у Туктамышевой сказал про ее красивое, компонентное катание. Но никто так ни разу и не сказал за всю карьеру Лизона. Говорят про секс, про тройной аксель, про долголетие, но не про ее катание. А компоненты между тем такие, словно Туктамышева одна из лучших катальщиц в истории. Может, липовые компы?
Липовые и есть .
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Татьяна Моисеева
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Ответ Иван Маунтбаттен
можно и мне, чтобы не видеть "красоту", но не согласен я на Туктика, лучше журналы полистаю.
Что, всё так безнадёжно?
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Jessi
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Ответ Дружба11
Лена, ты же вчера сама говорила,что рада за Лизу, я посмотрел)).
Мне все время кажется, что дружба и россиянин это один человек )))
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Татьяна Моисеева
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Дима, слово секс, конечно, есть, но применительно к Лизе существует другое слово!
Есть такое понятие - манкость - необъяснимая манящая женственность, привлекательность, магнетизм, наполненность девушки, женщины своим природным естеством.
Так вот - Лиза именно такая девушка и это ощущают многие. Дима, конечно, имел ввиду именно это...
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олечка.ка
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Нормально Дима сказал. Любая взрослая симпотичная женщина, по своему сексуальна. А у читывая, что основная часть женской российской сборной, это девочки до 18ти, которых при этом стараются удерживать в теле 15ти леток, то ассоции сексуальности, ток с Лизой)))
Я мечтаю, чтобы кто-то из нашей женской элиты, все таки вернулся на слревновательный лёд.
Очень жду возвращение и Ани, и Алёны, и Других девочек.
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Дружба11
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Ответ Иван Маунтбаттен
с чего бы мне обижаться?:)
с того,что показал себя полным моральным уродом и деградантом
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шампион
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Образ Туктика это не просто секси-девочка. Она скорее такая "сильная и независимая". Причем без иронии. Уверенная в себе, в своей внешности. Она показывает - "вот такая я, я крутая, я себе нравлюсь. Нравлюсь вам? Хорошо. Нет? Мне по барабану."
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alexpashc1982@gmail.com
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Ну кому то нравится,кому то нет. Я вот не скажу что прям секси
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Maria L
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Ответ Россиянин 89
Ну хоть бы кто-то за 15 чемпионатов России у Туктамышевой сказал про ее красивое, компонентное катание. Но никто так ни разу и не сказал за всю карьеру Лизона. Говорят про секс, про тройной аксель, про долголетие, но не про ее катание. А компоненты между тем такие, словно Туктамышева одна из лучших катальщиц в истории. Может, липовые компы?
🪡🧵🥺можешь не благодарить
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Veld
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Дааааааааааа <3
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Дружба11
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Ответ Россиянин 89
Ну хоть бы кто-то за 15 чемпионатов России у Туктамышевой сказал про ее красивое, компонентное катание. Но никто так ни разу и не сказал за всю карьеру Лизона. Говорят про секс, про тройной аксель, про долголетие, но не про ее катание. А компоненты между тем такие, словно Туктамышева одна из лучших катальщиц в истории. Может, липовые компы?
Лена, ты же вчера сама говорила,что рада за Лизу, я посмотрел)).
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Россиянин 89
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Ну хоть бы кто-то за 15 чемпионатов России у Туктамышевой сказал про ее красивое, компонентное катание. Но никто так ни разу и не сказал за всю карьеру Лизона. Говорят про секс, про тройной аксель, про долголетие, но не про ее катание. А компоненты между тем такие, словно Туктамышева одна из лучших катальщиц в истории. Может, липовые компы?
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Иван Маунтбаттен
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Ответ Татьяна Моисеева
У всех, конечно, разные предпочтения, но 100% пингвины в голову приходят единицам...
Моя речь чиста и разумна, образы просты, мысли доходчивы, аллегории цветисты, не люблю стиль каменотёсов - лиза секс:)))
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Olga Tchistyakov
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Ну всё,Ягудин будет подкалывать Димку при каждом удобном случае 😆😆🤣🤣😊.
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