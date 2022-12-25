Алиев о Туктамышевой: «Елизавета – это пожар. Есть такое слово – секс»
Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев высказался о Елизавете Туктамышевой.
Фигуристка завоевала бронзовую медаль чемпионата России в Красноярске.
«Императрица есть императрица. Елизавета – это, конечно, пожар. Она своим катанием дарит улыбки, вызывает на какие-то эмоции.
Ну и еще можно сказать, вызывает такое слово есть – секс какой-то. Ну а что, я не прав, что ли?» – сказал Алиев в эфире Первого канала.
На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее
Если в данном случае Дима выразился не совсем корректно, то это совсем не значит, что он косноязычен. Многие поняли, что он имел ввиду...
Есть такое понятие - манкость - необъяснимая манящая женственность, привлекательность, магнетизм, наполненность девушки, женщины своим природным естеством.
Так вот - Лиза именно такая девушка и это ощущают многие. Дима, конечно, имел ввиду именно это...
Я мечтаю, чтобы кто-то из нашей женской элиты, все таки вернулся на слревновательный лёд.
Очень жду возвращение и Ани, и Алёны, и Других девочек.