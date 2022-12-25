Чемпион Европы 2020 года высказался о .

Фигуристка завоевала бронзовую медаль чемпионата России в Красноярске.

«Императрица есть императрица. Елизавета – это, конечно, пожар. Она своим катанием дарит улыбки, вызывает на какие-то эмоции.

Ну и еще можно сказать, вызывает такое слово есть – секс какой-то. Ну а что, я не прав, что ли?» – сказал Алиев в эфире Первого канала.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее