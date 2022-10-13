Евгений Семененко: «На командном чемпионате мира собрал все квады на тренировке. Нэтан Чен сказал: «Круто, братан!»
Российский фигурист Евгений Семененко рассказал об общении с олимпийскими чемпионами Нэтаном Ченом и Юдзуру Ханю.
– Удалось с ними пообщаться? Понял Нэтана? Он ведь говорит довольно быстро.
– Да, английский я давно изучаю, плюс я учился в английской школе, не раз посещал Америку и Канаду – сборы, соревнования. Жили в семьях, и язык улучшался. Говоришь с носителями и только на английском, только в группе и с тренерами – на родном.
– Что запомнилось из общения с Нэтаном?
– На командном чемпионате мира, на тренировке перед показательными решил собрать все квады. Получились все, все собрал. Выходил с тренировки, рядом был Нэтан и он сказал: «Nice, bro!» (Круто, братан!)
– А с Юдзуру?
– Про Юдзуру могу просто сказать, что он классный и талантливый.
Еще забавная ситуация была на показательных командного ЧМ, катал «Текилу». Костюма не было (не брал, не ожидал, что буду участвовать в показательных выступлениях), нашли рубашку, пришлось ушивать. Юдзуру услышал об этом и такой: «О-о-о!», – рассказал Семененко.
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