Евгений Семененко: «На командном чемпионате мира собрал все квады на тренировке. Нэтан Чен сказал: «Круто, братан!»

Российский фигурист рассказал об общении с олимпийскими чемпионами и .

– Удалось с ними пообщаться? Понял Нэтана? Он ведь говорит довольно быстро.

– Да, английский я давно изучаю, плюс я учился в английской школе, не раз посещал Америку и Канаду – сборы, соревнования. Жили в семьях, и язык улучшался. Говоришь с носителями и только на английском, только в группе и с тренерами – на родном.

– Что запомнилось из общения с Нэтаном?

– На командном чемпионате мира, на тренировке перед показательными решил собрать все квады. Получились все, все собрал. Выходил с тренировки, рядом был Нэтан и он сказал: «Nice, bro!» (Круто, братан!)

– А с Юдзуру?

– Про Юдзуру могу просто сказать, что он классный и талантливый.

Еще забавная ситуация была на показательных командного ЧМ, катал «Текилу». Костюма не было (не брал, не ожидал, что буду участвовать в показательных выступлениях), нашли рубашку, пришлось ушивать. Юдзуру услышал об этом и такой: «О-о-о!», – рассказал Семененко.