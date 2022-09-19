Татьяна Мишина: «У Семененко 4 четверных в произвольной, задачи надо ставить сложные. Нэтан Чен все выполнял чисто, ну и мы будем пытаться»

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Тренер Татьяна Мишина заявила, что фигурист Евгений Семененко планирует исполнять по четыре четверных прыжка в произвольной программе нового сезона.

«Действительно, у Жени стоят четыре четверных, потому что задачи надо ставить сложные. Сейчас у него уже очень хорошо получается четверной риттбергер, есть записи из Куршевеля, где можно это увидеть. В программе четверной риттбергер стоит у Жени вторым прыжком, потом как раз идут повторы двух тулупов и сальхов.

Конечно он пробовал и лутц с флипом. И не просто пробовал, а выезжал. Просто, чтобы все это соединить, это надо вообще идеальную форму иметь. Но в любом случае он все четверные не просто пробовал, а выезжал с них.

Чтобы конкурировать на мировом уровне, конечно, надо четыре-пять квадов делать. Но тут важно не только на них замахиваться, но и чисто выполнять. Если смотреть по такому количеству четверных, то только Нэтан Чен все выполнял чисто. Ну и мы будем пытаться», – сказала Мишина.

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