Видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России, где она завоевала бронзу
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.
Спортсменка набрала 241,72 балла (158,74 за произвольную) по сумме двух программ и заняла третье место на турнире.
Смотрите выступление Туктамышевой из эфира Первого канала:
Лизик идем к кваду на следующем старте.
Уникальная фигуристка... Ну кто еще в 26 лет катается намного лучше и сложнее, чем в 16-18 😎