Видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России, где она завоевала бронзу

Теги сборная России чемпионат России видео Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

Спортсменка набрала 241,72 балла (158,74 за произвольную) по сумме двух программ и заняла третье место на турнире.

Смотрите выступление Туктамышевой из эфира Первого канала:

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3 комментария

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Алеся Ткаченко
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Ответ Juliajulia
Одна из лучших программ Лизы ❤ И лучшее платье за карьеру 🌹 Уникальная фигуристка... Ну кто еще в 26 лет катается намного лучше и сложнее, чем в 16-18 😎
Я бы поспорила про лучшее платье.Лучшее платье было в Заводной птице.Но и это тоже красивое.Строгое и аристократичное
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Дружба11
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Лисбет ты прекрасна!!!Уничтожила проклятье чемпионатов, каскад 3-3 сделано, 3 трикселя на 2 проги без падений и чисто, 2 проги без падений, все очень проникновенно,зал зажгла-люди любят.
Лизик идем к кваду на следующем старте.
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Juliajulia
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Одна из лучших программ Лизы ❤ И лучшее платье за карьеру 🌹
Уникальная фигуристка... Ну кто еще в 26 лет катается намного лучше и сложнее, чем в 16-18 😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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