Видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России, где она завоевала бронзу

Фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

Спортсменка набрала 241,72 балла (158,74 за произвольную) по сумме двух программ и заняла третье место на турнире.

Смотрите выступление Туктамышевой из эфира Первого канала: