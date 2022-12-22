Гуменник, Семененко и Мозалев чисто откатали короткие программы с двумя четверными на чемпионате России

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Фигуристы выступили с короткими программами на чемпионате России в Красноярске.

Глеб Лутфуллин упал с четверного тулупа, сделал каскад четверной сальхов – тройной риттбергер и тройной аксель.

Андрей Мозалев исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель и четверной тулуп.

Евгений Семененко прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Александр Самарин исполнил четверной лутц, тройной аксель и подставил вторую ногу на выезде с каскада тройной лутц – тройной тулуп.

Артем Ковалев сделал каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Дмитрий Алиев допустил степ-аут на четверном сальхове, прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, с тройного акселя выехал с помаркой.

Петр Гуменник исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер и тройной аксель.

Марк Кондратюк допустил степ-аут на четверном сальхове, сделал тройной аксель и упал на каскаде тройной лутц – тройной тулуп.

Матвей Ветлугин прыгнул тройной аксель, четверной тулуп и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Макар Игнатов сделал четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель со смазанным выездом.

Илья Яблоков исполнил четверной тулуп, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной аксель.

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