Гуменник, Семененко и Мозалев чисто откатали короткие программы с двумя четверными на чемпионате России

Фигуристы выступили с короткими программами на чемпионате России в Красноярске.

Глеб Лутфуллин упал с четверного тулупа, сделал каскад четверной сальхов – тройной риттбергер и тройной аксель.

исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель и четверной тулуп.

прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

исполнил четверной лутц, тройной аксель и подставил вторую ногу на выезде с каскада тройной лутц – тройной тулуп.

Артем Ковалев сделал каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

допустил степ-аут на четверном сальхове, прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, с тройного акселя выехал с помаркой.

Петр Гуменник исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер и тройной аксель.

допустил степ-аут на четверном сальхове, сделал тройной аксель и упал на каскаде тройной лутц – тройной тулуп.

Матвей Ветлугин прыгнул тройной аксель, четверной тулуп и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Макар Игнатов сделал четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель со смазанным выездом.

Илья Яблоков исполнил четверной тулуп, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной аксель.