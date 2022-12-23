Светлана Соколовская: «У Трусовой температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Здоровье Фигурное катание

Тренер Светлана Соколовская подтвердила информацию о том, что фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России в Красноярске из-за высокой температуры.

«В данный момент я бессильна – [у нее] температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом. Спасибо за поддержку», – сказала Соколовская.

Сегодня женщины представят короткие программы. Начало – 15:25 по московскому времени.

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