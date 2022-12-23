Светлана Соколовская: «У Трусовой температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается»

Тренер Светлана Соколовская подтвердила информацию о том, что фигуристка снялась с чемпионата России в Красноярске из-за высокой температуры.

«В данный момент я бессильна – [у нее] температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом. Спасибо за поддержку», – сказала Соколовская.

Сегодня женщины представят короткие программы. Начало – 15:25 по московскому времени.