«Хочу пожелать всем счастья и побольше нервных клеток, ведь они не восстанавливаются». Валиева, Акатьева и Туктамышева рассказали о планах на Новый год
Российские фигуристки Софья Акатьева, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева рассказали, где встретят Новый год.
– Вы знаете, что вы самые лучшие? Скажите что-нибудь друг другу.
Акатьева: Камила и Лиза, поздравляю вас с хорошими прокатами. Вы большие молодцы и я беру с вас пример.
Валиева: Хочу пожелать всем нам счастья – скоро же Новый год. Здоровья и побольше нервных клеток, ведь они не восстанавливаются.
Туктамышева: Хочу пожелать Камиле, чтобы у нее всегда после проката были слезы радости. Ну не всегда слезы, но когда они есть, то именно радости. Соня, тебя хочу поздравить с победой – очень хорошее начало, продолжай в том же духе. Вы огромные молодцы, я за всех нас троих очень рада.
– Дежурный вопрос про Новый год: где будете отмечать, с кем?
Акатьева: Буду отмечать со всей семьей. Но если честно – не задумывалась как и где. Пока даже новогоднего настроения не появилось.
Валиева: У меня будет Новый год вместе с семьей в Москве. У меня будет один выходной 1 января, и я буду дальше кататься в шоу и радовать зрителей.
Туктамышева: У меня планы похожие с Камилой – буду участвовать в шоу. Будет один выходной, останусь в Москве, будем справлять Новый год с подругой, но можно сказать тоже с семьей – такой маленький семейный ужин будет без тусовок, – рассказали спортсменки в эфире Первого канала.
А вообще, спасибо за серию гран-при и ЧР - это просто праздник какой-то, очень интересно было смотреть! Просто раньше множество наших фигуристов было в тени, я узнала много нового о нашем российском ФК!))