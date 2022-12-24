«Хочу пожелать всем счастья и побольше нервных клеток, ведь они не восстанавливаются». Валиева, Акатьева и Туктамышева рассказали о планах на Новый год

Теги Максим Траньков сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Российские фигуристки Софья Акатьева, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева рассказали, где встретят Новый год. 

– Вы знаете, что вы самые лучшие? Скажите что-нибудь друг другу.

Акатьева: Камила и Лиза, поздравляю вас с хорошими прокатами. Вы большие молодцы и я беру с вас пример.

Валиева: Хочу пожелать всем нам счастья – скоро же Новый год. Здоровья и побольше нервных клеток, ведь они не восстанавливаются.

Туктамышева: Хочу пожелать Камиле, чтобы у нее всегда после проката были слезы радости. Ну не всегда слезы, но когда они есть, то именно радости. Соня, тебя хочу поздравить с победой – очень хорошее начало, продолжай в том же духе. Вы огромные молодцы, я за всех нас троих очень рада.

– Дежурный вопрос про Новый год: где будете отмечать, с кем?

Акатьева: Буду отмечать со всей семьей. Но если честно – не задумывалась как и где. Пока даже новогоднего настроения не появилось.

Валиева: У меня будет Новый год вместе с семьей в Москве. У меня будет один выходной 1 января, и я буду дальше кататься в шоу и радовать зрителей.

Туктамышева: У меня планы похожие с Камилой – буду участвовать в шоу. Будет один выходной, останусь в Москве, будем справлять Новый год с подругой, но можно сказать тоже с семьей – такой маленький семейный ужин будет без тусовок, – рассказали спортсменки в эфире Первого канала.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natasib88
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все девчонки на пьедестале - супер!!!
А вообще, спасибо за серию гран-при и ЧР - это просто праздник какой-то, очень интересно было смотреть! Просто раньше множество наших фигуристов было в тени, я узнала много нового о нашем российском ФК!))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучшая в Мире фигуристка, Софья Акатьева!!! Наш СуперСоник!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
СуперСоник, ты крутая! Спасибо за хорошее настроение, которое ты нам подарила. Поздравляю с заслуженной Победой!!! Повтори пожалуйста тоже самое и в финале Гран-при. Удачи красавица!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зулфира Мухаметшина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Журэма
Оно и видно по твоим истеричным смешкам в КИКе.
Не тебе судить bezdarь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bagira#
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что значит подруга - семья?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Софья классная, она так аристократично, но в тоже время непосредственно всегда себя ведет и не скажешь, что девушке 15 лет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
СуперСоник, ты крутая! Спасибо за хорошее настроение, которое ты нам подарила. Поздравляю с заслуженной Победой!!! Повтори пожалуйста тоже самое и в финале Гран-при. Удачи красавица!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурсултан Хамзаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Даже без формы чиста на характере вывезла серебро. Молодец Камила.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yourzabava
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Учёные уже доказали обратное:нервные клетки восстанавливаются. Но в любом случае, их стоит поберечь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Журэма
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Оно и видно по твоим истеричным смешкам в КИКе.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий