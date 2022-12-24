«Хочу пожелать всем счастья и побольше нервных клеток, ведь они не восстанавливаются». Валиева, Акатьева и Туктамышева рассказали о планах на Новый год

Российские фигуристки , и рассказали, где встретят Новый год.

– Вы знаете, что вы самые лучшие? Скажите что-нибудь друг другу.

Акатьева: Камила и Лиза, поздравляю вас с хорошими прокатами. Вы большие молодцы и я беру с вас пример.

Валиева: Хочу пожелать всем нам счастья – скоро же Новый год. Здоровья и побольше нервных клеток, ведь они не восстанавливаются.

Туктамышева: Хочу пожелать Камиле, чтобы у нее всегда после проката были слезы радости. Ну не всегда слезы, но когда они есть, то именно радости. Соня, тебя хочу поздравить с победой – очень хорошее начало, продолжай в том же духе. Вы огромные молодцы, я за всех нас троих очень рада.

– Дежурный вопрос про Новый год: где будете отмечать, с кем?

Акатьева: Буду отмечать со всей семьей. Но если честно – не задумывалась как и где. Пока даже новогоднего настроения не появилось.

Валиева: У меня будет Новый год вместе с семьей в Москве. У меня будет один выходной 1 января, и я буду дальше кататься в шоу и радовать зрителей.

Туктамышева: У меня планы похожие с Камилой – буду участвовать в шоу. Будет один выходной, останусь в Москве, будем справлять Новый год с подругой, но можно сказать тоже с семьей – такой маленький семейный ужин будет без тусовок, – рассказали спортсменки в эфире Первого канала.