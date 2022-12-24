Камила Валиева: «После проката были слезы радости. Я сильнее, чем была год назад. Это самый главный жизненный опыт»

Теги Максим Траньков сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопросы Максима Транькова после произвольной программы на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Акатьева завоевала золото, Валиева – серебро, Туктамышева – бронзу.

– Камил, получилось ли у тебя сегодня реабилитироваться за вчерашнее?

– Ну как сказать... Я сделала два тулупа, сделала все, кроме флипа – сделала его двойным. Этого мне немного не хватило. Вообще, безусловно счастлива здесь находиться, выступать на чемпионате России. Такая публика – огромное спасибо вам, просто в самое сердце. Хочу поздравить Соню с первым золотым чемпионатом России и Лизу. Мы молодцы.

– Я видел, что у тебя прям слезы после проката навернулись. Это от эмоций в программе или...?

– Конечно, это остатки тех эмоций, которые были, потому что мы тут даже недалеко. Нет, это уже даже не слезы горечи. Слезы радости, слезы благодарности, потому что сейчас я сильнее, чем была год назад. Наверное, это самый главный жизненный опыт, – рассказала Валиева в эфире Первого канала.

 

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31 комментарий

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sport25
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Такая гордость за наших девчонок : красивые, талантливые! Спасибо за непередаваемые эмоции, которые вы нам подарили! С наступающим Новым Годом всех!!!
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tim55555
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Ответ B.Jones
Секвенцию, вы хотели сказать?
Почему секвенцию? Я думаю в 17 лет 3Lz+3T Камила в 17 лет ещё будет прыгать. Синицына и Фролова вроде прыгают, а им уже 18 и 17 соответственно.
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B.Jones
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Ответ tim55555
В следующем сезоне может случиться ещё более значимая победа - пробьёшься на ЧР и прыгнешь каскад 3+3
Секвенцию, вы хотели сказать?
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tim55555
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Ответ tim55555
В следующем сезоне может случиться ещё более значимая победа - пробьёшься на ЧР и прыгнешь каскад 3+3
Ну а что минусить? В 17 лет это действительно будет круто.
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Рустем Галеев
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Интересный в этом году чемпионат получился,еще показательные завтра
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tim55555
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В следующем сезоне может случиться ещё более значимая победа - пробьёшься на ЧР и прыгнешь каскад 3+3
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Эдель
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Ответ BeyPyrom
Если бы флип в каскаде не сдвоила, гляди, и судьи по-другому бы посчитали. Так что век живи, век - учись.
и если бы тренеры не погнали ради выпендрежа на триксель
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Дмитрий Агапов
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Сильнее духом, но аксель пока не идёт)
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alexnew
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Ответ Orange carrot
Сразу видно что Лиза старше) очень мудрые ответы
Причем тут Лиза?
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alexnew
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Ответ Terry
Надо отдать должное Ками! Она единственная наша девочка с Пекина, которая вообще доехала до ЧР и выдала там два эталонных тулупа! Космос
Да, но самая молодая из них и к тому же со своей мотивационной историей.
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Зиля Бадриева
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Камила сегодня лучшая! Это было эпично!
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alexnew
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Камила всегда была открытой девушкой. Это позиция сильного человека.
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Sektor_5
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Суперское совместное интервью с Траньковым в кике, сплошной позитив, ни тени зависти, обид, ещё чего-то, прямо душа радуется. Все ведут себя достойно, Соня только пока излишне зажатая, сдержанная на камеру, но это пройдёт.)
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Sektor_5
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Намного сильнее, Камила. И не только сильнее, ты выросла за этот год на целую жизнь. Такой жизненный опыт бесценен, он и даёт огромный личностный рост, и даётся он лишь избранным.
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Terry
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Надо отдать должное Ками! Она единственная наша девочка с Пекина, которая вообще доехала до ЧР и выдала там два эталонных тулупа! Космос
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Scorpion*
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Какое приятное и тёплое получилось интервью. Девушки очень милые. Поздравляю всех с медалями. Молодцы!
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BeyPyrom
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Если бы флип в каскаде не сдвоила, гляди, и судьи по-другому бы посчитали. Так что век живи, век - учись.
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Orange carrot
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Сразу видно что Лиза старше) очень мудрые ответы
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Лед.скользкий
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Девочки-красавицы и умницы! Вот где настоящее шоу было сегодня ! Шоу красоты, мастерства и воли к победе!
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vadim235
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Акатьева молодец!!!!
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Мисс Вера
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Все трое умницы! Да вообще все там умницы, за всех очень радуюсь и переживаю.
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exitor
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Камила, молодец! И собралась в трудный момент - прекрасно выступила и победителя поздравила от души. С такой ношей на плечах проводит сезон... Замечательно!
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Maria Savchenko
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Так по-хорошему и доброму друг к дружке!)) Вы действительно молодцы сегодня!)
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genyaakulich
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Как-же приятно смотреть на наших девочек, лучшие, удачи в новом году!!!
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Дружба11
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Лизик-Родной мой Человек -ты и тут само Благородство!Ками ты так трогательно поддержала, Соне сказала теплые слова!!!Наша Светлая и Удивительная спортсменка!!!!Вообще девочки ВСЕ Хорошие, интеллигентные-это всегда заметно со стороны!!!Взаимное Уважение!!!
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