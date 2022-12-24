Камила Валиева: «После проката были слезы радости. Я сильнее, чем была год назад. Это самый главный жизненный опыт»

Российская фигуристка ответила на вопросы после произвольной программы на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Акатьева завоевала золото, Валиева – серебро, Туктамышева – бронзу.

– Камил, получилось ли у тебя сегодня реабилитироваться за вчерашнее?

– Ну как сказать... Я сделала два тулупа, сделала все, кроме флипа – сделала его двойным. Этого мне немного не хватило. Вообще, безусловно счастлива здесь находиться, выступать на чемпионате России. Такая публика – огромное спасибо вам, просто в самое сердце. Хочу поздравить Соню с первым золотым чемпионатом России и Лизу. Мы молодцы.

– Я видел, что у тебя прям слезы после проката навернулись. Это от эмоций в программе или...?

– Конечно, это остатки тех эмоций, которые были, потому что мы тут даже недалеко. Нет, это уже даже не слезы горечи. Слезы радости, слезы благодарности, потому что сейчас я сильнее, чем была год назад. Наверное, это самый главный жизненный опыт, – рассказала Валиева в эфире Первого канала.