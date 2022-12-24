Софья Акатьева впервые выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Софья Акатьева одержала победу на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Акатьева впервые участвовала во взрослом чемпионате России.

В произвольной программе Софья сделала два четверных тулупа, но упала с тройного акселя. В произвольной она уступила , но по сумме баллов за две программы обошла ее.

15-летняя фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»