Софья Акатьева впервые выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Фигуристка Софья Акатьева одержала победу на чемпионате России-2023 в Красноярске.
Акатьева впервые участвовала во взрослом чемпионате России.
В произвольной программе Софья сделала два четверных тулупа, но упала с тройного акселя. В произвольной она уступила Камиле Валиевой, но по сумме баллов за две программы обошла ее.
15-летняя фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.
Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»
...продолжение печальной повести
Елизавета Туктамышева в 2012 году