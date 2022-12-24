Софья Акатьева впервые выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева одержала победу на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Акатьева впервые участвовала во взрослом чемпионате России. 

В произвольной программе Софья сделала два четверных тулупа, но упала с тройного акселя. В произвольной она уступила Камиле Валиевой, но по сумме баллов за две программы обошла ее. 

15-летняя фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе. 

Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»

86 комментариев

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olvl
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С победой Соню, молодец! Успехов и дальше.
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Николай Криницкий
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Сонечка с победой. Очень рад!
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екибастосЪ
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Пока не вдул бы.
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Денис Грибанов
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А в следующем году выиграет другая девочка
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Порядка.нет
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Ответ justbored
Для поклонников фигурного и Валиева уже не сок. They like them VERY young.
Так она уже "ШеШнадцатилетний вице-Ч......"
...продолжение печальной повести
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Vy_Ao
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О, грибной камилке не нарисовали 1 место? Неожиданно)
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На Пекин
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Всегда нравилась Соня, незаметно для себя начала болеть за нее больше, чем за других.
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JBond
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Поздравляю Софью! Люблю и "болею"
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Noname No
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Ответ artpal
У Рудковского, кстати, без шуток, самое лучшее его достижение - 4 место на ЧР (да, может справедливее было бы 5, но все равно). Может, реально, лет через 10 чего-то добьётся толкового
Эм, что? Бронзу ЧР и ЧМ 2021 куда дели?
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Вячеслав Пустохин
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Ответ artpal
У Рудковского, кстати, без шуток, самое лучшее его достижение - 4 место на ЧР (да, может справедливее было бы 5, но все равно). Может, реально, лет через 10 чего-то добьётся толкового
Сколько через него уже прошло фигуристов и фигуристок? Тьма.
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Pennywise
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Ответ Kareglazaya
Соне как будто даже неловко стало, что Валиеву обыграла. А зря, она и вчера, и сегодня действительно была лучшей.
Акатьева не была сегодня лучше. Валиева ПП выиграла заслуженно.
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MyCA
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Ответ Maria Savchenko
Софья Акатьева - чемпионка России 2022!! ))) С победой!))
НЕ угадали 2023 так то
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Вячеслав Пустохин
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По раскладу на подиуме вообще нет претензий к судьям. Медали справедливо раздали в ЖО.
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абанамат
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Ответ Alexey Belskiy
Анечка ей знамя передала
Соня всегда говорила, что Аня является для неё примером. Щербакова привезла ей из Пекина победного Бинь Дунь Дуня.Очень рад победе Суперсоника. Ну а Плющенко, выражаясь его словами........ть.
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Tzaichiha
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Поздравляю Соню! Очень рада за неё, честная победа, особенно учитывая хорошее выступление Камилы в произвольной.
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AreYou
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Соня умничка. Тоже испугалась после первого трикселя, но дальше не дрогнула. Стопроцентный Суперсоник
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Тайга86
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Соню с золотом! В такие моменты, как никогда, осознаешь всю трагедь недопусков...Успехов и новых побед!
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Александр Шульгин
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Ответ Igor_Smr
Cегодня нет, судя по баллам.
Реально была лучше
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Александр Шульгин
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Ответ Булат Гайфеев
Камила порадовала своим поведением на интервью, прекрасный командный игрок! Акатьеву с заслуженным чемпионством!
Очень не корректно вела себя на интервью
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justbored
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Ответ Порядка.нет
Грустная Вечная повесть о женском российском ФК - " Пятнадцатилетний "чемпион".... Нет повести печальнее на свете.....
Для поклонников фигурного и Валиева уже не сок. They like them VERY young.
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ретроградный меркурий
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Очень рад за Акатьеву. С победой, Суперсоник! Дальше - больше!
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Igor_Smr
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Ответ Рустем Галеев
Заслуженная победа,Камила стала тяжело кататься,медленнее и даже вращения уже не те,но всё таки вырвала второе место,два тулупа чисто
Зато как же нахваливали и продолжают нахваливать зреложенское. Так оно по определению медленее. Но тулупы какие, лучше чем раньше.
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Osik92
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И была 2 кратной чемпионкой страны по юниорам... Такого даже загитова с Медведевой не делали 2 раза по юниорам и потом сразу чемпионка по взрослым
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Alexey Belskiy
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Она теперь в клубе чемпионов России.Все кто стоят на пьедестале теперь чемпионы. Камила Валиева в 2021 году
Елизавета Туктамышева в 2012 году
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Igor_Smr
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Ответ Kareglazaya
Соне как будто даже неловко стало, что Валиеву обыграла. А зря, она и вчера, и сегодня действительно была лучшей.
Cегодня нет, судя по баллам.
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