Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала прокомментировали свою победу на чемпионате России в Красноярске.

– В чем секрет сибирской земли, что вы второй титул выигрываете здесь?

Бойкова: Я не знаю. Мы просто очень любим Красноярск, а Красноярск любит нас. Спасибо вам большое, мы правда очень рады вновь появиться здесь, вновь зарядиться этой атмосферой Сибири, этой силой.

– Держали в голове, что в 2019-м на этом же льду уже одерживали победу? Было предчувствие, что в этот раз все получится?

Козловский: Мы очень хорошо запомнили нашу прошлую победу, запомнили ее досконально. И конечно, старались воссоздать для себя ту волшебную атмосферу, которая царила здесь три года назад. И как я сказал вчера, в полных трибунах сила.

– У вас очень удачно получаются постолимпийские сезоны. Сможете удержать до следующей Олимпиады пальму первенства?

Бойкова: Так загадывать тяжело. В любом случае каждый спортсмен хочет быть первым и все для этого сделать. Мы увидим, что будет дальше. Надеемся, что будем работать в первую очередь зрителей, тренеров, семью и себя. Победами, конечно.

– Расскажите про свои планы на этот новый год?

Бойкова: Я буду встречать его со своей семьей, своей кошкой – в привычной обстановке, теплой, радостной и праздничной.

– Возьмешь на праздник тех кошек, которых вам постоянно кидают на лед?

Бойкова: Конечно, они у меня в качестве подушек.

– Дим, а у тебя какие планы?

Козловский: Поеду в лес. Подальше, отдохну, наберусь сил. Я хотел поблагодарить каждого из вас, поздравить с наступающим Новым годом и поблагодарить от всего сердца за то, что вы этот вечер провели вместе с нами.