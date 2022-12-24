Дмитрий Козловский: «Мы досконально запомнили нашу прошлую победу. И старались воссоздать ту волшебную атмосферу»
Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала прокомментировали свою победу на чемпионате России в Красноярске.
– В чем секрет сибирской земли, что вы второй титул выигрываете здесь?
Бойкова: Я не знаю. Мы просто очень любим Красноярск, а Красноярск любит нас. Спасибо вам большое, мы правда очень рады вновь появиться здесь, вновь зарядиться этой атмосферой Сибири, этой силой.
– Держали в голове, что в 2019-м на этом же льду уже одерживали победу? Было предчувствие, что в этот раз все получится?
Козловский: Мы очень хорошо запомнили нашу прошлую победу, запомнили ее досконально. И конечно, старались воссоздать для себя ту волшебную атмосферу, которая царила здесь три года назад. И как я сказал вчера, в полных трибунах сила.
– У вас очень удачно получаются постолимпийские сезоны. Сможете удержать до следующей Олимпиады пальму первенства?
Бойкова: Так загадывать тяжело. В любом случае каждый спортсмен хочет быть первым и все для этого сделать. Мы увидим, что будет дальше. Надеемся, что будем работать в первую очередь зрителей, тренеров, семью и себя. Победами, конечно.
– Расскажите про свои планы на этот новый год?
Бойкова: Я буду встречать его со своей семьей, своей кошкой – в привычной обстановке, теплой, радостной и праздничной.
– Возьмешь на праздник тех кошек, которых вам постоянно кидают на лед?
Бойкова: Конечно, они у меня в качестве подушек.
– Дим, а у тебя какие планы?
Козловский: Поеду в лес. Подальше, отдохну, наберусь сил. Я хотел поблагодарить каждого из вас, поздравить с наступающим Новым годом и поблагодарить от всего сердца за то, что вы этот вечер провели вместе с нами.
Очень приятное интервью после победы и, конечно, их трогательные неподдельные эмоции тоже доставили)
Жаль, что сегодня не получилось выиграть с идеальным чемпионским прокатом, но выиграли честно и по праву.
Я больше переживаю, чтоб это не пошатнуло их уверенность в себе. Мишки более тонкие натуры, БЕ неудачи не сломали , они более дерзкие и спортивно злые
Интересно получилась такая вещь: на прошлом ЧР они катали всё чисто, радовались после своих прокатов, но выиграть всё не получалось.
Сегодня после ПП они были расстроены, наверно из-за допущенной помарки, и скорее всего смирились со 2 местом.
Но победа их настигла именно в этот момент)))
А там, где достойные соперники, и борьба мощная и непредсказуемая.
Пора и им было победить, ибо трудятся над совершенствованием активно, и мариновать пару не стоит))
А вместо короны пусть теперь нарабатывают коронные элементы, ибо соперники уже затеяли взять реванш))