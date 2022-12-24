Дмитрий Козловский: «Мы досконально запомнили нашу прошлую победу. И старались воссоздать ту волшебную атмосферу»

Теги сборная России Олимпийская сборная России чемпионат России пары Олимпиада-2026 Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала прокомментировали свою победу на чемпионате России в Красноярске.

– В чем секрет сибирской земли, что вы второй титул выигрываете здесь?

Бойкова: Я не знаю. Мы просто очень любим Красноярск, а Красноярск любит нас. Спасибо вам большое, мы правда очень рады вновь появиться здесь, вновь зарядиться этой атмосферой Сибири, этой силой.

– Держали в голове, что в 2019-м на этом же льду уже одерживали победу? Было предчувствие, что в этот раз все получится?

Козловский: Мы очень хорошо запомнили нашу прошлую победу, запомнили ее досконально. И конечно, старались воссоздать для себя ту волшебную атмосферу, которая царила здесь три года назад. И как я сказал вчера, в полных трибунах сила.

– У вас очень удачно получаются постолимпийские сезоны. Сможете удержать до следующей Олимпиады пальму первенства?

Бойкова: Так загадывать тяжело. В любом случае каждый спортсмен хочет быть первым и все для этого сделать. Мы увидим, что будет дальше. Надеемся, что будем работать в первую очередь зрителей, тренеров, семью и себя. Победами, конечно.

– Расскажите про свои планы на этот новый год?

Бойкова: Я буду встречать его со своей семьей, своей кошкой – в привычной обстановке, теплой, радостной и праздничной.

– Возьмешь на праздник тех кошек, которых вам постоянно кидают на лед?

Бойкова: Конечно, они у меня в качестве подушек.

– Дим, а у тебя какие планы?

Козловский: Поеду в лес. Подальше, отдохну, наберусь сил. Я хотел поблагодарить каждого из вас, поздравить с наступающим Новым годом и поблагодарить от всего сердца за то, что вы этот вечер провели вместе с нами.

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24 комментария

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takoe chuvstvo
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Красиво говорит, красиво катает
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Лутц-Ритт
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Сегодня Саша и Дима лучшие, чемпионы по праву! Поздравляю ребята!
Очень приятное интервью после победы и, конечно, их трогательные неподдельные эмоции тоже доставили)
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Сейлем Сэйберхеген
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Боже какая действительно драма была! До мурашек!
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galik55
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Ответ Леличек
Ну вот, уже как минимум не зря взяла отпуск)) А если еще и Мура в тройке будет, так вообще праздник-праздник 💃💃💃💃
Согласна по Муре, чтобы еще Синичка в пятерку вошла, просто хочется
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galik55
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Ответ Terry
Это была очень красивая и достойная борьба! Спасибо ребятам за подаренные эмоции!
БК замечательная пара, но многие косяки им простили.
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Светлана Менова
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В 2019 было круче, конечно, и прокат, и поддержка публики была помощнее.

Жаль, что сегодня не получилось выиграть с идеальным чемпионским прокатом, но выиграли честно и по праву.
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Маргарита В Сафронова
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Потрясающая ПП у Димы с Сашей, сильная, глубокая, они выкатывают её изумительно. Они всегда были интересней МиГов, просто, не хватало стабильности. Поздравляю!
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Дружба11
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Ребята заслужили Победу!!!Болел за Вас -как хорошо,что на этот раз Вам условно не обрезали крылья, наконец труд вознагражден заслуженной Победой!!!Поздравляю!
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oldparakhod
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Ответ Noname No
Ну вот началось. Прочитала интервью ребят и не увидела ничего такого, на основании чего можно прийти к подобному выводу. Наброс?
Совсем нет. Просто свежо в памяти поведение после ЧЕ. Не хотелось бы повторения.
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Спорт_в_массы
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Удивительно адекватное судейство у пар - никого не стали вытаскивать и мухлевать, не ставить за выслугу лет. БК были лучше по результатам, всё честно. Костюмы у Саши самые эффектные на обеих программах, да и программы красивые у ребят.
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Jessi
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Ответ Jessi
Мне очень жаль Мишек . Не могу радоваться за БК((( . Я больше переживаю, чтоб это не пошатнуло их уверенность в себе. Мишки более тонкие натуры, БЕ неудачи не сломали , они более дерзкие и спортивно злые
БК
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Jessi
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Мне очень жаль Мишек . Не могу радоваться за БК((( .
Я больше переживаю, чтоб это не пошатнуло их уверенность в себе. Мишки более тонкие натуры, БЕ неудачи не сломали , они более дерзкие и спортивно злые
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Sincere
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Очень радостно за ребят🤩
Интересно получилась такая вещь: на прошлом ЧР они катали всё чисто, радовались после своих прокатов, но выиграть всё не получалось.
Сегодня после ПП они были расстроены, наверно из-за допущенной помарки, и скорее всего смирились со 2 местом.
Но победа их настигла именно в этот момент)))
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Terry
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Это была очень красивая и достойная борьба! Спасибо ребятам за подаренные эмоции!
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Леличек
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Ну вот, уже как минимум не зря взяла отпуск)) А если еще и Мура в тройке будет, так вообще праздник-праздник 💃💃💃💃
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Whiskey cat
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Ответ oldparakhod
Как то боязно за Козловского. Уж очень легко он звезду ловит.
Да нормально. Вначале да, было, потом появилась конкуренция в виде мигов и уже не такими высокомерными стали. Но и что, не радоваться человеку первому месту? Они давно не выигрывали!
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Мария Мухина
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Поздравляю БК с заслуженной победой! Очень драматичный турнир получился, было жаль Настю, я расстроилась из-за ТМ, сама чуть не расплакалась смотря на БК, но за это я и люблю фк
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Noname No
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Ответ oldparakhod
Как то боязно за Козловского. Уж очень легко он звезду ловит.
Ну вот началось. Прочитала интервью ребят и не увидела ничего такого, на основании чего можно прийти к подобному выводу. Наброс?
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Noname No
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Это была красивая победа! В последнее время в ФК нам очень не хватало такого
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NataliaB.3003
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Да все просто: вы молодцы !!.
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oldparakhod
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Как то боязно за Козловского. Уж очень легко он звезду ловит.
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Lebedstory
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Спасибо ребятам за прокат, борьбу и победу. Плакала вместе с ними
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Лейли Овезова
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Поздравляю с заслуженной победой! К сожалению, в победный сезон БК вмешался ковид, поэтому в том году они банально лишились шанса побороться за медаль ЧМ. Прошло уже 3 года, они многое пережили. Но вытерпели, и вышли победителями. Молодцы 👏
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SvetlaNochka
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Не о тех пишу, за кого болела, а об их соперниках, о БК. Признаюсь, Саша потрясающе смотрится на льду, когда заметно не ошибается. Пластика тела, растяжка, эффектный шпагат в верхней поддержке. В КП не только броский комбинезон запомнился, но и впечатлил классный выброс с попаданием в музыку в доли секунды. ПП проникновенно катают.
А там, где достойные соперники, и борьба мощная и непредсказуемая.
Пора и им было победить, ибо трудятся над совершенствованием активно, и мариновать пару не стоит))
А вместо короны пусть теперь нарабатывают коронные элементы, ибо соперники уже затеяли взять реванш))
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