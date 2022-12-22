Бойкова о платье на жеребьевке: «Чтобы не блекнуть, долго выбирала. Платье весит килограммов 5-7, там есть металлические вставки»

Чемпионка Европы в парном катании рассказала, что как выбирала платье для жеребьевки на чемпионате России в Красноярске.

«В этом году ушло больше времени, чем в прошлом, на выбор костюма. Тогда я просто зашла в магазин и увидела крутой костюм.

В этом, чтобы не блекнуть, я долго выбирала. Нашла девушку, которая делает такие платья, написала ей, а они у нее закончились. Но на меня нашли кусочек ткани. Платье весит килограммов пять-семь, там есть металлические вставки», – сказала Бойкова.

«Настоящая спортсменка, не останавливает подготовку ни на минуту. Вот почему она так прыгала сегодня», – добавил ее партнер .

«Читала, что прошлогодний костюм называли «птицы накакали», но это у кого какая фантазия», – отметила фигуристка.

Наряды фигуристов на жеребьевке чемпионата России: Трусова – в фиолетовом пиджаке, Муравьева – в сапогах Chanel, Козловский – в мундире