Алексей Мишин: «Благодарю Женю Семененко за мужество, потому что после двух жесточайших травм он смог одержать победу»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин поздравил с победой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Я очень рад и благодарю Женю за мужество, потому что после двух жесточайших травм, которые его преследовали в этом году, он смог одержать победу.

Он молодец», — сказал Мишин.

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