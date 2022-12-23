Алексей Мишин: «Благодарю Женю Семененко за мужество, потому что после двух жесточайших травм он смог одержать победу»

Теги Алексей Мишин чемпионат России мужское катание Евгений Семененко ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин поздравил Евгения Семененко с победой на чемпионате России по фигурному катанию. 

«Я очень рад и благодарю Женю за мужество, потому что после двух жесточайших травм, которые его преследовали в этом году, он смог одержать победу.

Он молодец», — сказал Мишин. 

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2 комментария

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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Ещё 3 сезона назад о Жене никто не знал. В сезон, когда все мальчики сыпались, он чудом выиграл путёвку на ЧМ. Под колоссальным давлением он не растерялся, добыл квоты, и дальше только развивался. Достойно выступал на международных стартах, и, наконец, на ОИ. И, кто бы что ни говорил, он работает над своими недостатками, это видно. Очень рада за него. Он действительно молодец.
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pravDA
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❤️ Женя прекрасен! Присоединяюсь к поздравлениям Жени. И команду Мишина тоже поздравляю 🎉💪
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