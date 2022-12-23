Алексей Мишин: «Благодарю Женю Семененко за мужество, потому что после двух жесточайших травм он смог одержать победу»
Заслуженный тренер России Алексей Мишин поздравил Евгения Семененко с победой на чемпионате России по фигурному катанию.
«Я очень рад и благодарю Женю за мужество, потому что после двух жесточайших травм, которые его преследовали в этом году, он смог одержать победу.
Он молодец», — сказал Мишин.
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