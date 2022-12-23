Виктория Буцаева: «Как оценю выступления своих учеников? Я считаю, плохо. Были готовы немножко к другим результатам»

Тренер Виктория Буцаева оценила выступление и на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Яблоков занял 11-е место, Ерохов стал 13-м.

«Пока объяснения тому, почему так выступил Ерохов, нет. Работа проведена огромная, готовы были… Идеально, наверное, неправильно говорить, все-таки спорт. Но очень близко к идеальному состоянию. Будем думать, что-то менять, работать дальше.

Как оценю выступления своих учеников? Я считаю, плохо. Были готовы немножко к другим результатам, будем менять что-то в работе, анализировать. Это спорт, двигаемся дальше.Следующая цель — финал Гран-при России. Будем работать», — сказала Буцаева.

«Риттбергер на тренировках у Яблокова был, уже все делал, были чистые прокаты с ним. Сегодня тренировка была не очень, но вчера перед короткой программой он его делал и накануне перед короткой программой.

В короткой программе не стали делать два четверных, так как чемпионат России – не тот старт, где нужны эксперименты.

Нет сожалений, что в произвольной был риттбергер, это спорт, надо рисковать, понятно, что есть определенные обстоятельства, но надо двигаться дальше, будем работать», – цитирует Буцаеву ТАСС.