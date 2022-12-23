Виктория Буцаева: «Как оценю выступления своих учеников? Я считаю, плохо. Были готовы немножко к другим результатам»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Алексей Ерохов ТАСС Илья Яблоков Фигурное катание

Тренер Виктория Буцаева оценила выступление Алексея Ерохова и Ильи Яблокова на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

Яблоков занял 11-е место, Ерохов стал 13-м. 

«Пока объяснения тому, почему так выступил Ерохов, нет. Работа проведена огромная, готовы были… Идеально, наверное, неправильно говорить, все-таки спорт. Но очень близко к идеальному состоянию. Будем думать, что-то менять, работать дальше.

Как оценю выступления своих учеников? Я считаю, плохо. Были готовы немножко к другим результатам, будем менять что-то в работе, анализировать. Это спорт, двигаемся дальше.Следующая цель — финал Гран-при России. Будем работать», — сказала Буцаева. 

«Риттбергер на тренировках у Яблокова был, уже все делал, были чистые прокаты с ним. Сегодня тренировка была не очень, но вчера перед короткой программой он его делал и накануне перед короткой программой.

В короткой программе не стали делать два четверных, так как чемпионат России – не тот старт, где нужны эксперименты.

Нет сожалений, что в произвольной был риттбергер, это спорт, надо рисковать, понятно, что есть определенные обстоятельства, но надо двигаться дальше, будем работать», – цитирует Буцаеву ТАСС. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорошие мальчики, штурмуют четвёртые- молодцы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дарья Виноградова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Pertinax Gandi
Это родственница кого-то из братьев Буцаевых-хоккеистов?
Она женя Юрия Буцаева, брата олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галина Гаврицкова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Pertinax Gandi
Это родственница кого-то из братьев Буцаевых-хоккеистов?
Да, жена тренера какого-то хоккейного клуба.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это родственница кого-то из братьев Буцаевых-хоккеистов?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий